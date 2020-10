Netflix, Disney+, YouTube, Twitch : la PS5 proposera tous les services de streaming dès le lancement

La PS5 arrive d'ici d’ici un mois et il est peut-être temps de renommer les consoles de jeux en consoles de divertissement. Lors de la présentation de l’interface de la future Playstation, Sony avait présenté un espace consacré au multimédia. La firme a depuis annoncé que Netflix et les principales autres plateformes de streaming seront préinstallées sur la console.

La PS2 avait fait sensation en incluant un lecteur DVD dans son système. La PS4 permet d’installer la plupart des applications de streaming. Bien loin d’être de simples machines à lire des jeux vidéo, les consoles de salon sont une source de divertissement inépuisable. La PS5 poussera le concept encore plus loin que ses grandes sœurs en mettant d’office à disposition les services de streaming les plus populaires du moment. De quoi susciter davantage d'intérêt auprès du grand public et creuser encore un peu plus l’écart de précommandes avec la Xbox Series X.

Apple TV, Disney +, Netflix, Spotify, Twitch, YouTube… Toutes ces plateformes seront installées sur la console dès le 19 novembre, jour de sa sortie, sans avoir besoin de les télécharger. Quant aux autres grands noms du secteur, à savoir Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu ou encore Peacock, la société a confirmé leur arrivée prochaine sur la PS5, sans annoncer de date précise. Petit bonus pour ceux qui attendront avant de procurer la console next gen : Apple TV sera également disponible sur la PS4 d’ici peu.

La PS5 offrira des services de streaming plus faciles d’accès que sur la PS4

Dans la vidéo de présentation de l’interface de la PS5, publiée sur le compte YouTube de PlayStation, Sony dévoile la présence d’un espace exclusivement consacré aux contenus média. De cette manière, jeux, séries/films et musiques ne se mélangeront pas sur son écran d’accueil. Tout y est plus simple donc, mais aussi plus fonctionnel. Si les joueurs pourront aller sur Twitch et YouTube pour visionner des vidéos et autres streams, ils auront également la possibilité de diffuser leur propre contenu, réalisé sur la console, directement à partir de l’interface.

Pour contrôler tout ce beau monde, Sony propose un télécommande spéciale multimédia, disponible en même que ses autres accessoires, pour la modique somme de 29,99 €.

