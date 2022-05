Echo : la nouvelle série Marvel de Disney+ a une date de sortie

Marvel Studios a dévoilé la première image pour la série Echo, le spin-off de Hawkeye. Elle arrivera en 2023 sur Disney +. Elle est pour le moment en tournage et nous ne devrions pas avoir de bande annonce avant un moment.

Marvel Studios met le paquet sur les séries TV depuis 2021. La prochaine en date, Ms Marvel, arrivera d’ailleurs le mois prochain sur Disney+. Aujourd’hui, c’est une autre qui fait parler d’elle : Echo.

Le personnage d’Echo est apparu dans le Marvel Cinematic Universe dans la série Hawkeye. Elle va finalement avoir le droit à sa propre série. Marvel Studio dévoile la toute première image aujourd’hui.

La série Echo arrivera en 2023

Dans cette image, nous pouvons voir la jeune héroïne incarnée par Alaqua Cox adossée contre un mur… et c’est tout. Il n'y pas grand chose à se mettre sous la dent. Marvel Studios précise tout de même que la série sera diffusée dans le courant de l’année 2023.

Attention, spoilers de la série Hawkeye dans le paragraphe qui suit :

Sourde et d’origine amérindienne, Echo, ou Maya Lopez de son nom civil, partira en quête de ses racines dans cette série. On espère y recroiser des têtes connues du MCU. On pense particulièrement à Wilson Fisk, alias Kingpin. A la toute fin d’Hawkeye, ce dernier avait été laissé pour mort par Echo, mais beaucoup de fans espèrent son retour.

A lire aussi – Star Wars : les séries et films qui arriveront bientôt sur Disney+

Marvel Studios mise énormément sur les séries dans les prochaines années, tout en gardant le focus sur le cinéma. Moon Knight vient seulement de se terminer et déjà, une autre va arriver. Il s’agit de Ms Marvel, prévue pour le 8 juin 2022. Après ça, nous devrions avoir la série She-Hulk, puis Secret Invasion. En 2023, nous devrions avoir une série sur Ironheart (qui apparaîtra déjà dans Black Panther 2) et une sur Agatha Harkness, l’antagoniste de WandaVision. Le tout sortira évidemment sur Disney+.

En plus de tout ça, Marvel va continuer à miser sur les longs-métrages. Dr Strange 2, actuellement en salles, nous a aussi appris que les liens entre les films et les séries allaient devenir de plus en plus ténus à l’avenir. Rater une série du MCU va donc être compliqué pour les fans.