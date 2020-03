Disney+ : avec combien de personnes peut-on partager son compte ?

Après des mois d’attente, Disney+ s’apprête à débarquer en France. Plus que quelques jours à patienter avant le grand lancement de la plateforme, elle que l’on annonce déjà comme étant la « vraie » concurrente de Netflix. Mais au fait, à combien de profils a-t-on droit, et par conséquent, avec combien de personnes peut-on partager son compte ?

Disney+ et son impressionnant catalogue de films, dessins animés et séries TV seront très prochainement accessibles depuis la France. La plateforme de SVoD arrive en effet à compter du 24 mars prochain aux tarifs agressifs de 6,99 €/mois (ou 69,99 €/an). De quoi sérieusement concurrencer les services proposés par les concurrents, Netflix en tête. Ce dernier s’affiche quant à lui au prix de 7,99 €/mois et dans une qualité d’image bien moindre que celle proposée par défaut sur Disney+. Car si l’on souhaite réellement comparer Disney+ à Netflix, il faut se tourner du côté de l’offre Premium de ce dernier, qui offre une qualité d’image en 4K, mais dont l’abonnement coûte 15,99 €/mois pour 5 profils et 4 écrans simultanés.

Des profils plus nombreux sur Disney+ que sur Netflix

Mais alors, à titre de comparaison, combien de profils peut-on créer sur Disney+ ? La réponse est (attention, teasing)… un peu plus que sur Netflix. Si le nombre d’écrans simultanés est lui aussi de 4, il sera possible de mettre en place jusqu’à 7 profils différents. De quoi en faire profiter tous les membres de la famille, voire quelques personnes de son entourage.

En revanche, Disney+ sera peut-être moins laxiste que Netflix. La plateforme a annoncé, il y a quelques mois, vouloir faire la chasse à celles et ceux qui partagent de manière abusive leur compte, même si elle tolère le partage du mot de passe. Reste que l’application d’une telle mesure semble bien compliquée. Aux États-Unis, là où le service est d’ores et déjà disponible, de telles restrictions ne semblent pas vraiment à l’ordre du jour et il est parfaitement possible de partager son compte avec des personnes qui ne font partie du cercle familial.

Disney+, en pratiquant des tarifs vraiment très bas, en offrant une excellente qualité d’image et en offrant jusqu’à 7 profils différents, s’annonce donc comme un sérieux challenger pour Netflix. Reste que le service souffre de deux petits défauts : il n’est pas possible de profiter de Disney+ sur une box Internet (sauf en souscrivant à Canal+) et le catalogue des programmes originaux est encore loin d’être aussi étoffé que celui de Netflix. D’autant que The Mandalorian, la série phare de Disney+, sera diffusée au compte-goutte, à savoir un épisode par semaine. De quoi rebuter les fans des séries Netflix qui profitent généralement d’une saison dans son intégralité dès le premier de diffusion.

La bataille entre les deux plateformes s’engagent et elle va être rude, très rude même !