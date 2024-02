Disney+ : la nouvelle série X-Men nous replonge dans les années 90

Disney+ annonce la suite directe de la célèbre série d'animation X-Men diffusée dans les années 90. Elle démarre exactement où la première s'arrête et nous fait voyager dans le passé.

Le service de streaming Disney+ nous fait voyager dans le temps. La plateforme annonce le retour des X-Men, les mutants super-héros de Marvel, dans une nouvelle série d'animation. Intitulée X-Men '97, elle fait directement suite à la célèbre série américano-canadienne X-Men : The Animated Series diffusée en 1992 et 1997 aux États-Unis. Dans le dernier épisode de celle-ci, on assiste à la mort du Professeur Xavier, mutant télépathe fondateur d'une école pour jeune mutant et à la tête de l'équipe des X-Men.

Les héros vont s'efforcer de “protéger un monde qui les déteste et les craint profondément”, confrontés “à un avenir dangereux et inattendu”. Dans la première bande-annonce à visionner à la fin de cet article, on peut voir l'ensemble des personnages emblématiques de la série : Cyclope, Jean Grey, Storm, Wolverine, Morph, Rogue, Beast Gambit, Jubilee, Bishop, Magneto ou encore Nightcrawler. On remarque également que Jean Grey, la compagne de Cyclope, est enceinte.

Une nouvelle série d'animation X-Men sur Disney+ fait suite à celle diffusée dans les années 90

L'antagoniste principal de X-Men '97 semble être Magneto, que l'on voit à la fin de la bande-annonce affirmer que tout ce qu'a construit le Professeur Xavier lui appartient désormais. Apparemment “légalement”, le super-vilain confiant le testament de défunt au groupe de héros surpris. Mais ce pourrait aussi être l'occasion d'un genre de rédemption pour celui qui fut un grand ami de Charles Xavier, avant de devenir son ennemi.

Au scénario, on retrouve Beau DeMayo, qui a travaillé sur la série Moon Knight. Les épisodes seront réalisés par à tour de rôle par Jake Castorena (Le Destin des Tortues Ninja : le Film), Chase Conley (Kipo et l'âge des Animonstres) et Emi Yonemura (Batman and Superman : Battle of the Super Sons). La musique est signée par les Newton Brothers (The Grudge). Le premier épisode de X-Men '97 sera diffusé le 20 mars 2024 sur Disney+. La série en comportera 10 au total, à raison de 1 par semaine.