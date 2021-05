The Bad Batch sur Disney+ : ce qu’il faut savoir sur la nouvelle série Star Wars

The Bad Batch, le spin-off de la série Star Wars: The Clone Wars, est enfin disponible sur Disney+. Que fait-il savoir avant de regarder cette série ? Découvrez toutes les réponses à vos questions sur The Bad Batch dans cet article.

Voir The Bad Batch sur Disney+

Depuis mardi 4 mai, la série d’animation The Bad Batch est disponible sur Disney+. Le spin-off de The Clone Wars suit l’histoire d’un groupe de 5 clones génétiquement modifiés, appelé The Bad Batch, après les événements de La Revanche des Sith et de The Clone Wars.

Au sein de l’escadron The Bad Batch, on trouve Hunter, Crosshair, Wrecker, Tech et Echo. Ils ont été conçus pour lutter contre les systèmes sécessionnistes dans l’Ancienne République et sont génétiquement défaillants. Alors que la guerre des clones a pris fin, ces 5 soldats d’élite ne savent plus quoi faire de leur existence. Ils ont toujours vécu pour combattre et ils cherchent un nouveau sens à leur vie alors qu’ils sont en temps de paix.

On se doute bien évidemment que la transition entre guerre et paix sera plus facile à vivre pour certains que pour d’autres et on a hâte de découvrir leurs personnalités peu orthodoxes, ainsi que leurs méthodes de combat, apparemment peu conventionnelles.

Que faut-il regarder pour bien comprendre The Bad Batch ?

The Bad Batch a été conçu par Disney+ pour pouvoir être regardée par tout un chacun. Que vous soyez un aficionado de Star Wars ou non, vous devriez pouvoir suivre la nouvelle série d’animation sans problème.

Certaines nuances et de nombreux easter egg ne seront cependant compréhensible que pour les véritables fans de Star Wars, ceux qui ont regardé tous les épisodes et tous les films de la franchise.

Si ce n’est pas votre cas ou que vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire avant d’entamer The Bad Batch, nous vous conseillons en premier lieu de visionner la série d’animation The Clone Wars. Diffusée entre 2008 et 2020 avec une pause entre 2014 et 2020, elle est longue, mais elle vaut le coup. Et bonne nouvelle : elle est entièrement disponible sur Disney+ !

Si vous n’avez pas le temps de regarder les 133 épisodes de The Clone Wars, vous pouvez vous contenter de l’ultime saison de la série, la saison 7, et plus particulièrement des 4 premiers épisodes :

Le Bad Batch.

Un écho distant.

Sur les ailes de Keeradaks.

Une affaire de suspens.

Avec ces 4 épisodes, vous devriez avoir au moins les bases pour comprendre ce que représente l’escouade 99, le vrai nom de The Bad Batch. Vous saurez également à quoi vous en tenir concernant les personnalités de ses 5 membres, les clones “ratés” de l’Ancienne République.

Cet article est une publication sponsorisée proposée Disney+.