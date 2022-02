Andor : la série Star Wars aura une saison 2 sur Disney+

Disney croit visiblement dur comme fer au succès d'Andor, la série Star Wars centré sur le célèbre rebelle. Alors que les fans attendent toujours de découvrir la première saison, la firme aux grandes oreilles a confirmé la mise en chantier d'une seconde saison.

Comme vous le savez peut-être, Disney compte bien abreuver les abonnés Disney+ avec de nombreuses séries Star Wars exclusives. Le calendrier est d'ores et déjà bien chargé. Après avoir débuté le cycle avec les deux premières saisons de The Mandalorian et Star Wars Bad Batch, les utilisateurs s'apprêtent à visionner cette semaine l'ultime épisode de The Book of Boba Fett, le spin-off centré sur le célèbre chasseur de primes.

Prochaine étape pour les fans de Star Wars : Ahsoka, le show dédié sur la Jedi incarnée par Rosario Dawnson, puis Obi-Wan évidemment, qui marquera le retour d'Ewan McGregor dans le rôle du maître Jedi. N'oublions pas toutefois que d'autres séries, peut-être mois attendues par le grand public, vont également faire leur entrée sur la plateforme.

Andor : une saison 2 déjà commandée par Disney

C'est notamment le cas d'Andor. Cette série sera centrée sur Cassian Andor, un rebelle de renom que vous avez pu apercevoir dans l'excellent Rogue One : A Star Wars Story. Aux côtés de Jin Erso, il a combattu jusqu'à son dernier souffle pour transférer les plans de l'étoile noire à la Résistance. Vous l'aurez compris, le show sera donc un préquel de Rogue One, et marquera donc l'occasion de revoir certains personnages comme Saw Guerrera, toujours incarné par Forest Whitaker.

Sans surprise, Diego Luna reprendra le rôle de Cassian Andor. Pour l'instant, nous n'avons pas de date précise de diffusion, hormis un flou 2022. Si les fans attendent toujours de découvrir la première saison, Disney est visiblement certain du succès du show puisque l'acteur suédois Stellan Skarsgård (Thor, Dune, Chernobyl), qui interprète un personnage de la série, a confirmé qu'une saison 2 était déjà dans les cartons.

“Je commence avec Dune 2 en juillet 2022. Puis, à l'automne, ce sera au tour de la seconde saison de la série Star Wars : Andor”, a expliqué le comédien dans une interview pour le site suédois Dagens Nyheter. L'artiste précise également dans l'entretien que Genevieve O'Reilly a été choisie pour incarner Mon Mothma, l'une des dirigeantes emblématiques de l'Alliance rebelle. Tony Gilroy, scénariste de Rogue One, est en charge de la réalisation et l'écriture de plusieurs épisodes, dont le pilote.

