Disney+ lance Star, son nouveau catalogue de films et séries plus adultes

Ça y est, Disney+ a enfin ajouté l’univers Star à son catalogue. L’objectif est clair : attirer de nouveaux utilisateurs, peu friands de l’ADN originel du géant du divertissement, avec des contenus plus adultes et matures. Un contrôle parental est ainsi mis en place pour ceux qui souhaitent que leur enfant n’ait pas accès à ces films et séries.

3800 heures de films et séries en plus : Disney n’a pas fait les choses à moitié en ajoutant un nouvel univers à sa plateforme de streaming. Ce 23 février 2021, Star fait donc son arrivée sur Disney+, aux côtés des autres catégories bien connues telles que Star Wars et Marvel. Si vous êtes déjà un aficionado des contenus proposés jusqu’à maintenant sur le service, vous aurez de quoi y passer encore plus de temps. Si au contraire, vous êtes sceptique face aux productions estampillées Disney, Star pourrait bien vous convaincre de vous créer un compte.

En effet, la liste des films des séries disponibles dès aujourd’hui est pour le moins alléchante : Logan, La Planète des Singes, Die Hard, How I Met Your Mother, Desperate Housewives… Au total, ce sont 41 séries, 14 documentaires et pas moins de 231 films qui sont désormais en accès illimité sur la plateforme. Vous l’aurez compris, avec Star, Disney s’éloigne quelque peu de son univers à base de princesses à sauver et de monde fantastique en péril. Ici, les contenus sont plus matures, destinés à un public adulte averti. De quoi satisfaire tout le monde, en somme.

Un contrôle parental pour protéger les enfants

Si, de notre côté, nous avons déjà établi une liste de tous les programmes qu’on a hâte de voir, certains parents peuvent s’inquiéter de ces contenus pas vraiment adaptés à une audience plus jeune. Heureusement, Disney+ a pensé à tout. Lors de votre première connexion sur le service à partir d’aujourd’hui, il vous sera demandé si vous souhaitez accéder à la totalité des contenus (comprenez avoir accès à Star). Si vous acceptez, vous aurez alors la possibilité de configurer un code PIN, qu’il faudra ensuite rentrer pour visionner les films et séries du nouvel univers.

Aucun risque, donc, que les enfants regardent du contenu trop trash pour eux. Que vous soyez un fan de la première heure de Disney ou un cinéphile adepte de nouvelles expériences, vous pouvez y aller les yeux fermés. À condition, bien sûr, d’accepter de payer 2 € de plus votre abonnement, qui coûte désormais 8,99 €/mois, et 89,99 €/an. Un prix plutôt décent, comparé à la quantité de contenu qui a été ajoutée. Pour ce qui est du reste du catalogue, vous pouvez consulter toutes les dernières nouveautés à regarder.