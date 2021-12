Ahsoka sur Disney+ : date de sortie, histoire, casting, tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine série Star Wars

L’une des prochaines séries Star Wars diffusées sur Disney+ mettra en scène le personnage d’Ahsoka Tano. Héroïne adorée des fans de la saga, elle n’est pourtant pas très connue du grand public. Dans ce dossier, nous allons faire le point sur tout ce qu’il y a à savoir sur ce futur projet.

Disney+ compte bien nous abreuver de contenus Star Wars dans le futur avec de nombreuses séries. Nous allons bien entendu avoir le droit à la suite des aventures de Mando dans une saison 3, mais aussi à une série sur Cassian Andor, sur Boba Fett ou encore sur Obi-Wan Kenobi.

Mais l’une des séries Star Wars les plus attendues est Ahsoka. Ce nom parle aux fans de l’univers étendu, mais peut-être pas à ceux qui n’ont vu que les films (puisqu’elle n’y apparaît pas). Si c’est votre cas, pas de panique ! Dans ce dossier, nous allons vous expliquer en quoi ce projet méritera toute votre attention.

Histoire, personnages, casting, date de sortie, on vous fait un résumé complet sur ce qu’on sait. La série n’étant qu’au stade de la préproduction, les informations présentes peuvent grandement évoluer jusqu’à la sortie. Nous les mettrons évidemment à jour si besoin.

Quand sortira la série Ahsoka ?

Pour le moment, la série Ahsoka n’a pas de date de sortie. Elle n’a même pas encore débuté son tournage, puisque celui-ci devrait vraisemblablement commencer en 2022. Il ne faudra donc pas s’attendre à la voir débarquer avant 2023. C’est loin.

Évidemment, la série sera diffusée exclusivement sur Disney+.

Qui sera au casting de la série Ahsoka ?

Ahsoka Tano, l’héroïne de cette série, est incarnée par Rosario Dawson (Sin City, Daredevil, Boulevard de la Mort, Alexandre). Ce ne sera pas la première fois qu’elle enfilera son costume, puisqu’elle a déjà joué l'ancienne Jedi dans un épisode de The Mandalorian.

Hayden Christensen sera lui aussi présent dans le rôle d’Anakin Skywalker/Dark Vador (à travers des flashbacks, on imagine). L’acteur renfilera déjà le costume pour la série Obi-Wan Kenobi, dont la diffusion est prévue dans le courant de l’année 2022.

Natasha Liu Bordizzo incarnera Sabine Wren, amie d’Ahsoka et mandalorienne de son état, tandis qu’Ivanna Sakhno a pour sa part été castée pour un rôle encore inconnu.

Derrière la caméra, on retrouvera Jon Favreau, homme à tout faire de chez Disney (réalisateur d’Iron Man, du Roi Lion, de The Mandalorian…), mais aussi et surtout Dave Filoni. Ce dernier est devenu un pilier du Star Wars Universe ces dernières années. Il s’agit du créateur des séries The Clone Wars, Rebels et The Bad Batch. Il est aussi à l’origine du personnage d’Ahsoka et a travaillé sur la saison 2 de The Mandalorian ainsi que sur The Book of Boba Fett. La série est donc entre de bonnes mains.

Y’aura-t-il une saison 2 ?

Pour le moment, Disney+ n’a donné son feu vert que pour une saison. Cependant, si le succès est au rendez-vous, il n’est pas impossible qu’Ahsoka ait le droit à un rab d’épisodes. Vous connaissez la chanson.

Qui est Ahsoka, l’héroïne de la série, et quelle est son histoire ?

Si vous n’avez vu que les films Star Wars, vous n’avez sans doute jamais entendu parler d’Ahsoka Tano. Elle apparaît pour la première fois dans la série animée The Clone Wars (2008). Sa création est donc postérieure à la prélogie (1999-2005), ce qui explique son absence à l’écran.

Elle fait ensuite son grand retour dans la série animée Rebels en 2014, puis ses premiers pas en live action dans l’épisode 5 de la saison 2 de The Mandalorian sous les traits de Rosario Dawson. Cette apparition a permis à Disney de la présenter à un public plus large. À noter que nous entendons furtivement la voix d’Ahsoka dans le film L’Ascension de Skywalker, mais il s’agit plus d’un cameo qu’autre chose.

Mais qui est-elle exactement ? Attention, nous allons spoiler les séries The Clone Wars et Rebels ci-dessous. Si vous n'êtes pas familier avec la chronologie Star Wars, notre guide de visionnage pourrait vous aider à vous y repérer.

Pendant la période de la République (prélogie), Ahsoka Tano est padawan au temple Jedi. Lors de la guerre des clones (entre l'Épisode 2 et 3), cette jeune togruta devient l’apprentie d’un certain Anakin Skywalker. Ensemble, les deux Jedi enchaînent les batailles et une amitié forte naît entre le maître et l’élève. Au fil de la série The Clone Wars, nous la voyons grandir et progresser.

Vers la fin de la guerre, Ahsoka est accusée à tort d’un attentat au Temple Jedi et est exclue de l’Ordre. Bien qu’elle soit finalement innocentée, elle décide de ne pas redevenir Jedi et quitte Coruscant. Cet épisode se déroule peu avant le début du film La Revanche des Sith, ce qui justifie son absence à l’écran.

Après l’avènement de l’Empire, Ahsoka entame une nouvelle vie dans la clandestinité. Elle participe activement aux débuts de la rébellion sous le nom de Fulcrum. Elle fait ainsi connaissance avec l’équipage du vaisseau Ghost (Star Wars Rebels), dont Ezra Bridger, mais aussi Sabine Wren, qui sera au casting de la série.

Lors d’un affrontement contre Dark Vador, elle se rend compte que le seigneur Sith est en réalité son ancien maître et ami. Alors que le combat tourne en sa défaveur, elle est sauvée in extremis par Ezra. Un épisode qui sera sans doute important pour la série Ahsoka.

Ensuite, elle participe à la guerre contre le grand amiral Thrawn. Celui-ci est défait par les rebelles. Il est banni au fin fond de la galaxie par Ezra, qui disparaît avec lui dans un sacrifice héroïque. À la fin de la série, Ahsoka affirme sa volonté de retrouver le jeune homme en compagnie de Sabine Wren.

Après la chute de l’Empire, nous avons retrouvé Ahsoka dans la saison 2 de The Mandalorian. Elle y guide Mando et Grogu, mais refuse de le former. On apprend qu’elle est toujours à la recherche d’Ezra et de Thrawn.

Une biographie très rapidement résumée ici. Si les fans connaissent le personnage par cœur, ce n’est pas le cas des profanes. On espère que Disney réussira à rendre la série accessible et compréhensible par tous.

Que racontera la série Ahsoka ?

Pour le moment, nous n’avons aucun détail sur le scénario de la série Ahsoka. Deux possibilités : la première est que Lucasfilm décide de raconter une nouvelle aventure d’Ahsoka Tano en ignorant son passé, ce qui permettrait de réunir tous les publics. Ainsi, les épisodes pourraient se dérouler soit après The Mandalorian, soit avant, pendant sa période de clandestinité, par exemple.

La deuxième serait de reprendre l’histoire de l’héroïne là où nous l’avons laissée, ce qui risquerait de perdre les profanes. Dans ce deuxième cas, la série Ahsoka nous narrerait donc la quête pour retrouver Ezra Bridger. Nous pourrions suivre l’ancienne Jedi réunir des indices à travers la galaxie afin de le localiser. Un postulat intéressant, mais qui rappellerait trop l’histoire du Réveil de la Force selon nous.

Cela vaut-il le coup de regarder The Clone Wars et Star Wars Rebels si on veut en savoir plus sur Ahsoka ?

Oui. Les séries The Clone Wars et Rebels sont très différentes l’une de l’autre, mais sont toutes deux de grande qualité et prenantes. The Clone Wars se déroule entre l’épisode 2 et 3 et, comme son nom l’indique, elle met en scène la guerre des clones. On y suit différents personnages, dont Ahsoka et Anakin, pendant le conflit. La série fonctionne en termes d’arcs d’un, deux, trois voire quatre épisodes qui sont indépendants les uns des autres.

Si les premières saisons peuvent paraître un peu enfantines (la série était orientée jeunesse à ses débuts), les choses changent au fil des épisodes. Les histoires racontées sont toutes intéressantes, les personnages introduits bien écrits et on sent l’amour de son créateur Dave Filoni pour la saga. On y rencontre énormément de héros emblématiques. La saison 7 est tout simplement une merveille.

The Clone Wars compte sept saisons en tout. Tous les épisodes sont disponibles sur Disney+. À noter que The Bad Batch (une saison) est un spin-off.

Rebels est un peu différente, puisque son histoire est plus linéaire. Elle se déroule entre l’épisode 3 et 4, donc pendant le règne de l’Empire. On y suit Ezra Bridger, jeune orphelin de la planète Lothal. Il va intégrer l’équipage du Ghost, vaisseau de contrebande, qui va petit à petit rejoindre la rébellion.

À l’instar de The Clone Wars, Rebels évolue avec le temps. Les deux premières saisons sont en effet très enfantines tandis que les deux suivantes sont plus adultes, voire carrément dramatiques. Cette série permet de découvrir le destin d’Ahsoka après la guerre des clones, l’ancienne Jedi y tenant une place très importante.

Rebels a aussi été l’occasion pour Dave Filoni de continuer certains arcs entamés dans The Clone Wars… des histoires qui ont ensuite été reprises dans The Mandalorian, comme celle de Bo-Katan et du sabre noir. Les quatre saisons sont disponibles sur Disney+.

Deux excellentes séries, donc, que nous vous invitons à découvrir et qui complètent intelligemment l’univers autour des films.