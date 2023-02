Disney+ diffusera moins de séries Marvel à l’avenir, c’est officiel

Marvel Studios va ralentir la sortie de ses projets pour les séries MCU des phases 5 et 6 sur Disney+, comme l'a confirmé le président Kevin Feige. Le calendrier de sortie devrait fortement ralentir.

Alors que les Marvel Studios se préparent à lancer la phase cinq du Marvel Cinematic Universe avec « Ant-Man et la Guêpe : Quantumania » dès aujourd’hui, le PDG de Disney+, Kevin Feige, a annoncé une importante nouvelle aux fans.

L'accueil de la phase 4 a été pour le moins mitigé, ce qui se répercute malheureusement sur la phase 5 avec le nouvel Ant-Man. Les premiers retours seraient très critiques, ce qui laisse présager le pire pour Disney. D’ailleurs, son service de vidéo à la demande Disney+ a récemment perdu des millions d’abonnés, obligeant la société à licencier 7000 employés. Disney doit donc réagir pour remonter la pente, et c’est le calendrier de sortie des séries Marvel qui sera le premier impacté.

Disney+ veut limiter le nombre de nouveau contenu original Marvel

Dans une interview accordée à EW, Feige a été interrogé sur la bibliothèque de contenu en constante expansion du studio, qui est devenue la source de frustration et de plaisanteries parmi les fans. Avec des sorties de nouvelles séries aussi régulières, les fans n’ont pas eu le temps de respirer, et cela s’est finalement retourné contre Disney. Heureusement, l’entreprise semble avoir compris son erreur, et va par conséquent ralentir le rythme.

« Nous voulons que Marvel Studios et les projets de l'UCM se distinguent vraiment et se démarquent. Les gens s'en rendront compte à mesure que nous avancerons dans les phases 5 et 6. Le rythme auquel nous mettons en place les émissions Disney+ changera pour qu'ils aient chacun une chance de briller », annone Feige. Pour rappel, Marvel a sorti trois séries majeures en 2022, dont Moon Knight, Ms. Marvel et She-Hulk : Attoney at Law, ainsi que deux émissions spéciales saisonnières. Toutes ces séries ont été assez bien accueillies, mais aucune n'a égalé l'accueil réservé à WandaVision et Loki.

Lorsque le média lui a demandé de préciser si un changement de rythme signifiait espacer les séries ou en sortir moins par an, Feige a donné une réponse relativement claire : « Les deux, je pense ». Une des premières victimes de Disney est vraisemblablement sa série Echo. Initialement prévue pour l'été 2023 sur Disney+, la série semble avoir été retardée indéfiniment, mais elle n’est pas encore annulée.