La sortie de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver arrive très prochainement sur Disney+. Personnages, histoires, date de diffusion : on fait le point sur tout ce que l'on sait actuellement sur la prochaine série Marvel de la plateforme de streaming, série qui risque de faire un véritable carton au vu de son casting et de son synopsis.

La nouvelle série Marvel Falcon et le Soldat de l'Hiver est sur le point de débarquer sur Disney+. Plus que quelques semaines à patienter, et l'on pourra enfin découvrir la nouvelle série de super-héros tout droit issue du MCU (Marvel Cinematic Universe).

Le 11 décembre et 7 février derniers, Disney+ a dévoilé les deux premières bandes-annonces de la série. Grâce à elles, on en sait désormais beaucoup plus sur la série de super-héros Marvel qui va bientôt débarquer sur Disney+. L’occasion pour nous de faire le point sur les deux protagonistes que sont Falcon et le Soldat de l’Hiver, mais aussi sur les autres personnages qu’ils vont être amenés à affronter, ainsi que sur toutes les informations que nous avons pu glaner ici et là. Allez en route, c’est parti pour un tour d’horizon complet de la série qui pourrait rencontrer l'une des meilleures de l'année !

📅 Quand sort Falcon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+ ?

La série Falcon et le Soldat de l’Hiver sera disponible à partir du 19 mars 2021 sur Disney+. Elle succède à une autre série Marvel, WandaVision, qui fait un carton actuellement sur Disney+ et dont la diffusion s’arrête le 5 mars 2021. Ce qui laisse aux fans deux semaines pour se remettre dans le bain et revoir les différents films du MCU dans lesquels Falcon et le Soldat de l’Hiver apparaissent.

🔢 Combien y a-t-il d’épisodes dans la série ?

6 épisodes ont été annoncés pour Falcon et le Soldat de l'Hiver. Ils seront diffusés à raison d’un épisode par semaine, comme c’est le cas pour tous les programmes originaux de Disney+ (WandaVision, The Mandalorian, etc.).

🪐 Dans quel univers se déroule la série Falcon et le Soldat de l’Hiver ?

La série se passe dans le MCU (Marvel Cinematic Universe). Elle partage le même univers que l’ensemble des films Marvel/Disney sortis depuis Iron Man en 2008. La place occupée par d’autres séries comme Marvel Les Agents du Shield, Agent Carter, Jessica Jones, Luke Cage a toujours prêté à confusion quant à l’univers auquel elles appartiennent. Marvel ne s’est d’ailleurs jamais prononcé officiellement et a toujours joué sur une certaine ambiguïté. En revanche, les séries WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver ne font aucun doute. Les personnages partagent le même univers que les Avengers ou les Gardiens de la Galaxie.

🕰 Quand se déroule Falcon et le Soldat de l’Hiver ?

La série se passe après les événements survenus dans Avengers Endgame, soit entre 2023 et 2024. Après la défaite de Thanos, qui s’est soldée par la mort d’Iron Man, Captain America est parti remettre les Pierre d’Infinité à leur place et à leur époque. Il a finalement décidé de retrouver sa bien-aimée Peggy Carter, et a vieilli à ses côtés. Désormais très âgé, on le retrouve à la fin d’Avengers Endgame remettant son bouclier à Sam Wilson (Falcon). C’est donc à Falcon qu’incombe désormais la responsabilité de reprendre le flambeau de la Sentinelle de la Liberté, et c’est à ce moment que se déroulent les événements de la première saison de la série.

🏃🏻‍♂️ Qui sont les personnages de la série ?

Vous vous en doutez, le Soldat de l’Hiver et Falcon sont les personnages principaux de la série. Mais ils évoluent avec d’autres têtes bien connues des lecteurs de comics, et même de celles et ceux qui n’ont vu que les films. Voici un petit tour d’horizon des différents personnages de la série :

Sam Wilson , alias Falcon (interprété par Anthony Mackie). Apparu dans le film Captain America le Soldat de l’Hiver, Sam Wilson possède un harnais ailé qui lui permet de voler à vive allure. C’est un ancien soldat, aguerri aux armes, aux techniques de combat et il contrôle parfaitement son armure volante. Certes, il ne possède pas de super-pouvoirs, mais son rôle au sein des Avengers n’a cessé de gagner en importance au fil des différents films du MCU. Lors du conflit opposant les super-héros entre eux, il a rallié le camp de Captain America et n’a cessé de lui montrer une marque de soutien indéfectible. Il a fait partie des super-héros qui ont été annihilés par le claquement de doigts de Thanos, et en revenu à la vie à la fin d’Avengers Endgame pour le grand combat final.

James "Bucky" Barnes , alias le Soldat de l'Hiver (interprété par Sebastian Stan). Ancien partenaire de Captain America durant la Seconde Guerre mondiale, Bucky s'est fait porter pour mort durant plus d'un demi-siècle. En réalité, il avait été récupéré et emprisonné par le KGB. Après lui avoir lavé le cerveau et lui avoir implanté un bras cybernétique, l'organisation russe le charge de tuer des dignitaires. Les années s'écoulent, jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec son ancien compagnon Captain America, plus d'un demi-siècle plus tard. Bucky tombe ensuite sous le joug d'Helmut Zemo, qui le contraint d'éliminer T'Chaka, roi du Wakanda. Après avoir recouvré ses esprits, il est recueilli par le fils de ce dernier. Il participe à l'affrontement contre Thanos dans Avengers Infinity War, mais disparaît comme la moitié de la population de l'univers. On le revoit par la suite à la fin d'Avengers Endgame, puisqu'il revient d'entre les morts et prend part à l'ultime bataille contre le Titan fou.

, alias le Soldat de l’Hiver (interprété par Sebastian Stan). Ancien partenaire de Captain America durant la Seconde Guerre mondiale, Bucky s’est fait porter pour mort durant plus d’un demi-siècle. En réalité, il avait été récupéré et emprisonné par le KGB. Après lui avoir lavé le cerveau et lui avoir implanté un bras cybernétique, l’organisation russe le charge de tuer des dignitaires. Les années s'écoulent, jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec son ancien compagnon Captain America, plus d'un demi-siècle plus tard. Bucky tombe ensuite sous le joug d'Helmut Zemo, qui le contraint d'éliminer T'Chaka, roi du Wakanda. Après avoir recouvré ses esprits, il est recueilli par le fils de ce dernier. Il participe à l'affrontement contre Thanos dans Avengers Infinity War, mais disparaît comme la moitié de la population de l'univers. On le revoit par la suite à la fin d'Avengers Endgame, puisqu'il revient d'entre les morts et prend part à l'ultime bataille contre le Titan fou. Sharon Carter (interprétée par Emily VanCamp). Ancien agent du SHIELD, Sharon Carter a aidé les Avengers à plusieurs reprises tout au long de sa carrière. Elle a également pris position en faveur de Captain America lors de sa « rébellion » dans Civil War et a flirté avec le super-héros, avant que celui-ci ne décide de retourner dans le passé et de refaire sa vie avec Peggy Carter. Pour la petite histoire, Sharon est la nièce de Peggy. La série devrait nous apprendre ce que Sharon a fait depuis les événements de Civil War, elle qui est normalement considérée comme une fugitive pour avoir prêté main-forte à Captain America. Elle revient donc dans Falcon et le Soldat de l’Hiver pour venir en aide aux deux justiciers.

Sharon Carter (interprétée par Emily VanCamp). Ancien agent du SHIELD, Sharon Carter a aidé les Avengers à plusieurs reprises tout au long de sa carrière. Elle a également pris position en faveur de Captain America lors de sa « rébellion » dans Civil War et a flirté avec le super-héros, avant que celui-ci ne décide de retourner dans le passé et de refaire sa vie avec Peggy Carter. Pour la petite histoire, Sharon est la nièce de Peggy. La série devrait nous apprendre ce que Sharon a fait depuis les événements de Civil War, elle qui est normalement considérée comme une fugitive pour avoir prêté main-forte à Captain America. Elle revient donc dans Falcon et le Soldat de l'Hiver pour venir en aide aux deux justiciers.

Helmut Zemo , alias le Baron Zemo (interprété par Daniel Brühl). Il était déjà dans le grand méchant du film Captain America Civil War, le voilà donc de retour. Celui qui a tiré les ficelles du meurtre de T'Chaka et qui a fait en sorte que les super-héros s'entredéchirent n'a pas dit son dernier mot.

John Walker, alias US Agent (interprété par Wyatt Russell). À l'instar de Captain America, US Agent est lui aussi le fruit d'une expérience visant à améliorer sa force, son endurance, sa vitesse et sa longévité.

🦸‍♂️ Y a-t-il d’autres Avengers dans Falcon et le Soldat de l’Hiver ?

Oui, War Machine est lui aussi de la partie. L’acteur Don Cheadle reprend du service et renfile l’armure conçue par Tony Stark. L’ancien acolyte viendra probablement porter main-forte aux autres super-héros le temps d’un ou deux épisodes, mais devrait finalement avoir un rôle assez limité. War Machine sera de toute façon en tête d’affiche d’Armor Wars, une future série Disney+ dont la date de diffusion reste pour le moment auréolée de mystère.

✍🏻 Quelle est l’histoire de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver ?

Falcon et le Soldat de l'Hiver est une série de super-héros plus conventionnelle que ne l'est WandaVision, dont les premiers épisodes sont véritablement déroutants. Bucky Barnes et Sam Wilson se lancent un périple qui les entraîne aux quatre coins du monde. On ne sait pas encore grand-chose de la raison pour laquelle les deux personnages s’unissent, mais il semble qu’ils vont auront à faire au Baron Zemo. Reste à savoir quel plan machiavélique le personnage encore inventé.

La série devrait également mettre l’accent sur la « relève » de Captain America. À la fin d’Avengers Endgame, Steve Rogers remet son bouclier à Sam Wilson. Si le personnage ne semble pas refuser le rôle de Captain America, il ne l'accepte pas non plus ouvertement. La scène en question n’est pas très explicite et il se pourrait bien que la série s’attarde sur l’acceptation ou non du passage de flambeau.

❓ Qui est le super-vilain de la série ?

La série pourra compter sur au moins un super-vilain, à savoir le Baron Zemo. « Les super-héros n’ont pas le droit d’exister », déclare-t-il dans la bande-annonce de la série diffusée en février. S’il n’apparaît pas complètement, le personnage est facilement reconnaissable à son masque (ou sa cagoule ?) violet.

Bien évidemment, il se peut que d’autres personnages viennent entraver la route de nos deux super-héros. Le rôle d’US Agent n’est pas encore défini, par exemple. De quel côté sera-t-il ? Une photo prise durant le tournage montre le personnage tenir le bouclier de Captain America. Est-ce lors d’un combat contre Falcon ou le Soldat de l’Hiver ? Ou est-ce parce qu’il leur vient en aide ?

🥈 Une saison 2 de Falcon et le Soldat de l’Hiver est-elle prévue ?

Pour le moment, il est encore un peu tôt pour affirmer qu’une saison est déjà dans les cartons. Néanmoins, il est peu probable que Disney+ se contente d’une seule et unique saison. Si la série cartonne, la plateforme de streaming annoncera certainement la mise en chantier d’une seconde saison dès la fin de la diffusion de la première.