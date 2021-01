Disney+ Star : voici la liste des films et séries disponibles au lancement en février 2021

Disney+ accueille ce 23 février 2021 une nouvelle catégorie de contenus. Baptisé Star, ce bouquet proposera des films et des séries destinés à un public adulte et vient donc compléter l'offre offerte par Disney+. On y retrouvera des longs-métrages signés ABC, FX, Freeforme, SearchLight ou de la 20th Century Fox.

Dès le 23 février 2021, Disney+ va se doter d'une nouvelle catégorie destinée cette fois-ci à un public adulte. L'occasion pour la plateforme de compléter son catalogue composé actuellement de la plupart des classiques de Disney, des films d'animation et des courts-métrages signés Pixar, des films Marvel, de nombreux films et séries animées Star Wars et des documentaires réalisés par National Geographic.

Baptisé Star, ce bouquet inédit contiendra notamment des films et séries produits par ABC, FX, Freeform, Searchlight ou encore la 20th Century Fox. En toute logique, le montant de l'abonnement augmentera, passant ainsi de 6,99 € par mois à 8,99 €. En ce jeudi 28 janvier 2021, la firme aux grandes oreilles vient de communiquer dans le détail les films et séries disponibles au lancement de Star.

Les utilisateurs pourront notamment retrouver l'intégralité de la saga des Die Hard avec l'increvable Bruce Willis aka John McClane, tous les films Alien ou encore les excellents films Kingsman réalisés par Matthew Vaughn, le papa de Kick Ass. Côté séries, les utilisateurs seront gâtés avec toutes les saisons de 24h Chrono, de Buffy Contre les Vampires, de Desparate Housewives ou encore de How i Meet Your Mother avec l'irrésistible Barney, incarné par Neil Patrick Harris.

Les 41 séries disponibles au lancement de Star

24 heures chrono (Saisons 1 à 9)

24 heures : Legacy

9-1-1 (Saisons 1 à 2)

Alias (Saisons 1 à 5)

American Dad (Saisons 1 à 9)

Big Sky

Black-ish (Saisons 1 à 5)

Bones (Saisons 1 à 12)

Brothers and Sisters (Saisons 1 à 5)

Buffy contre les vampires (Saisons 1 à 7)

Burn Notice (Saisons 1 à 7)

Castle (Saisons 1 à 8)

Code Black (Saisons 1 à 3)

Cougar Town (Saisons 1 à 6)

Desperate Housewives (Saisons 1 à 8)

Devious Maids (Saisons 1 à 4)

Family Guy (Saisons 1 à 18)

Feud

Flashforward

Glee (Saisons 1 à 6)

Grey’s Anatomy (Saisons 1 à 15)

Helstrom

How I Met Your Mother (Saisons 1 à 9)

Lie to Me (Saisons 1 à 3)

Lost (Saisons 1 à 6)

Love, Victor

Mars (Saisons 1 à 2)

Modern Family (Saisons 1 à 8)

New Girl (Saisons 1 à 7)

Prison Break (Saisons 1 à 5)

Revenge (Saisons 1 à 4)

Scandal (Saisons 1 à 7)

Scream Queens (Saisons 1 à 2)

Scrubs (Saisons 1 à 9)

Sleepy Hollow (Saisons 1 à 4)

Solar Opposites

Sons of Anarchy (Saisons 1 à 7)

Terra Nova

The Strain (Saisons 1 à 4)

Ugly Betty (Saisons 1 à 4)

X-Files (Saisons 1 à 9)

Les 14 documentaires disponibles au lancement de Star

11 septembre : la caserne des héros

42 to 1

Be Water

Brothers in Exile

Chasing Tyson

Démineurs de la seconde guerre Mondiale

Jordan rides the bus

L.A. 92

Lance

Nature Boy

No Mas

O.J : Made in America

Pony Excess

The Fab Five

La liste des 231 films disponibles au lancement de Star