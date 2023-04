Star Wars The Acolyte : date de sortie, histoire, casting, tout savoir sur la mystérieuse série

The Acolyte est l’une des prochaines séries Star Wars à arriver sur nos écrans. Une création très prometteuse, étant donné qu’elle se déroulera dans une période encore non explorée de la saga. On fait le point sur ce qu’il y a à savoir à son sujet.

Des séries Star Wars, il commence à y en avoir une sacrée pelletée. Parmi toutes les créations, une est encore bien mystérieuse. Son nom ? The Acolyte.

Cette série a deux particularités. Premièrement, elle s’intéressera à un pan très sombre de l’univers, nous plongeant directement dans les tréfonds du côté obscur. Deuxièmement, elle prendra place à une période encore jamais vue à l’écran : la Haute République.

Bien que les infos sur The Acolyte soient encore parcellaires, on connaît déjà quelques petites choses à son sujet. Dans ce dossier, nous allons faire le point sur tout ce qu’il y a à savoir sur ce mystérieux projet. Etes-vous prêts, jeunes padawans ?

Quand sortira The Acolyte ?

The Acolyte arrivera sur les écrans dans le courant de l’année 2024. Pas de date plus précise pour le moment, Lucasfilm ayant pour habitude de donner le jour de diffusion quelques mois avant seulement. Avant The Acolyte, Lucasfilm a prévu de diffuser Ahsoka ainsi que Skeleton Crew.

Sur quelle plateforme sera diffusée The Acolyte ?

Comme toutes les séries Star Wars, The Acolyte sera diffusée sur Disney+. L’abonnement est à 8,99 euros par mois ou 89,90 euros par an.

The Acolyte sera composée de combien d’épisodes ?

Pour l’instant, Lucasfilm n’a pas donné de nombre d’épisodes pour la première saison de The Acolyte. Il n'y a pas de règles pour les séries Star Wars. Par exemple, Mando se compose de 8 épisodes par saison, alors qu'Andor en fait 12 et Obi-Wan 6. Bref, tout est possible.

Une saison 2 de The Acolyte est-elle déjà prévue ?

Lucasfilm n’a commandé qu’une seule saison pour The Acolyte. On ne sait pas encore s’il s’agira d’une mini-série ou si elle pourra être renouvelée.

Qui sera au casting de The Acolyte ?

The Acolyte dispose d’un casting intéressant. Le rôle-titre est tenu par Amandla Stenberg, une jeune actrice qui a déjà été vue dans Hunger Games ou The Hate U Give. Elle est accompagnée par Lee Jung-Jae, un acteur sud-coréen qui a connu un succès colossal en tenant le premier rôle dans la série Squid Game.

On retrouvera d’autres acteurs plus ou moins connus à l’affiche, comme Rebecca Henderson qui incarne Vernestra Rwoh (un personnage apparu dans plusieurs romans) ou encore Carrie-Anne Moss (Matrix) dans un rôle inconnu. Fait amusant : Joonas Suotamo qui avait incarné Chewbacca dans la postlogie et dans Solo renfilera le costume pour jouer un autre wookie.

Qui sera aux commandes de The Acolyte ?

The Acolyte est une série écrite, chapeautée et réalisée par Leslye Headland, qu’on connaît surtout pour son travail sur la série Russian Doll. La créatrice a donné des détails sur le ton de son bébé lors de la Star Wars Celebration d’avril 2023. Elle affirme que The Acolyte sera un peu comme La Reine des Neiges qui rencontre Kill Bill, le tout du point de vue d’un méchant. Le tout sera inspiré par les vieux films de samouraï… quoi de plus logique pour un Star Wars ? Tout un programme.

The Acolyte, ça parle de quoi ?

L’histoire de The Acolyte est pour l’instant bien mystérieuse. Tout ce que l’on sait, c’est que nous suivrons un Jedi et son ancien padawan lors d'une enquête criminelle. Nos deux compères vont petit à petit se rendre compte de l’existence d’un complot plus grand, peut-être impliquant des Sith.

A lire aussi – Star Wars : dans quel ordre regarder les films et les séries sur Disney+ ?

Quand prend place The Acolyte dans la chronologie ?

La particularité de The Acolyte est de se dérouler pendant l’époque de la Haute République, soit 100 ans avant La Menace Fantôme (Episode I). A cette période, la République est au sommet de sa puissance, tout comme l’Ordre Jedi, bras armé de la démocratie. Certes, il existe quelques remous, comme la guerre contre les Nihils (une faction de pirates), mais c’est tout de même un âge d’or. Les Sith, quant à eux, ne sont plus qu’un lointain souvenir, éradiqués depuis des siècles… du moins en apparence.

Cette période est ici adaptée pour la première fois à l’écran, mais n’est pas nouvelle pour autant. En effet, elle est déjà explorée par le label La Haute République. Lancé en 2021, ce projet éditorial explore un tout nouveau pan de l’univers Star Wars avec des romans ou des comics. Le but est de montrer à quoi ressemble le monde quelques centaines d’années avant l’épisode I, une période jusqu'alors très peu explorée.

Quels sont les projets Star Wars après The Acolyte ?

The Acolyte a la particularité d’être la dernière série Star Wars annoncée pour l’instant. Cela signifie qu’ensuite… c’est très flou. Nul doute que The Mandalorian continuera sur sa lancée avec de nouvelles saisons et que des séries existantes seront renouvelées, comme Ahsoka ou Skeleton Crew, mais cela reste nébuleux. Un projet sur une série racontant la jeunesse de Lando Calrissian serait aussi dans les cartons, mais rien de bien concret pour le moment. C’est du côté du cinéma que Lucasfilm s’est montré plus loquace. Trois films ont été annoncés lors de la Star Wars Celebration 2023. Tous devraient sortir avant 2030.

Le premier est un Episode X qui ne dit pas son nom. 15 ans après The Rise of Skywalker, nous retrouverons Rey (Daisy Ridley) alors qu’elle tente de rebâtir l’ordre Jedi. Le film sera réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms Marvel) et aura la lourde tâche de remettre de l’ordre dans le foutoir qu’était l’Episode IX. Peut-être le début d’un nouvel arc pour la saga ?

Le deuxième est un film centré autour du premier Jedi, soit des années avant la période que nous connaissons. Il sera réalisé par James Mangold, à qui l’on doit Copland, Logan ou encore Indiana Jones 5.

A lire aussi – Star Wars : les séries et films qui arriveront bientôt sur Disney+

Le troisième sera un film réalisé par Dave Filoni. Il se chargera de conclure le « Mandoverse », c’est-à-dire les histoires débutées dans Mandalorian, The Book of Boba Fett ou encore Ahsoka. Ce film devrait faire le lien entre la trilogie originale et la postlogie et nous raconter comment l’Empire s’est transformé en Premier Ordre.

A tout cela s'ajoute des projets encore mystérieux, mais toujours soutenus par Disney. Kathleen Kennedy a confirmé que la trilogie de Rian Johnson (The Last Jedi) était toujours d'actualité, mais que le réalisateur avait d'autres projets sur le feu pour le compte de Netflix. Taika Waititi (Thor Ragnarok et Love and Thunder) est lui aussi toujours à l'oeuvre sur son film.