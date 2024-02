Daredevil Born Again : le nouveau costume du super-héros se dévoile dans une vidéo

Les fans de Daredevil vont être comblés, car des fuites d'images de la prochaine série Disney+ Daredevil : Born Again a fait surface en ligne, et dévoilent au passage le nouveau costume de Charlie Cox, alias Matt Murdock.

Il y a quelques mois, Disney+ annonçait enfin Daredevil Born Again, une nouvelle série qui poursuivra l'histoire de Matt Murdock, incarné par Charlie Cox, qui a déjà joué dans la série Netflix Daredevil et dans d'autres projets Marvel. La série est basée sur l'histoire classique des bandes dessinées de Frank Miller et David Mazzucchelli, qui voit la vie de Daredevil s'effondrer après que son identité secrète a été révélée par Kingpin.

Avant sa sortie sur la plateforme de streaming, nous avons déjà droit à quelques images de la série, des clichés et une vidéo ayant été publiés sur les réseaux sociaux. Les images montrent une scène de combat où Bullseye, l'ennemi juré de Daredevil, tire sur ses amis Foggy Nelson et Karen Page, et où Daredevil intervient pour l'arrêter. Les images nous donnent également un aperçu du nouveau costume de Daredevil, qui est plus fidèle à la version de la bande dessinée.

La nouvelle série Daredevil se dévoile en images

Les images divulguées, partagées par @DDevilUpdates sur X, ont été filmées à New York, où se déroule la série. On y voit Bullseye, joué par Wilson Bethel, tirer au fusil à lunette sur Foggy Nelson, joué par Elden Henson, et Karen Page, jouée par Deborah Ann Woll, qui sont les meilleurs amis et alliés de Daredevil. Daredevil arrive sur les lieux et s'attaque à Bullseye, mais on ne sait pas s'il réussit à sauver ses amis ou non.

Les images révèlent également le nouveau costume de Daredevil, qui est différent de celui qu'il portait dans la série Netflix. Le nouveau costume est plus brillant et plus rouge, et a un design plus aérodynamique. Le costume est également doté d'un masque qui ne couvre pas les yeux de Daredevil, contrairement au costume de Netflix, qui masquait toute la partie haute de son visage. Cependant, ce masque pourrait aussi tout simplement être utilisé par l’acteur pour réaliser sa scène, avant d’être modifié par ordinateur par la suite.

Cependant, le costume ne comporte toujours pas le logo iconique “DD” sur la poitrine, qui est un élément essentiel du costume de Daredevil dans les bandes dessinées. Peut-être que Marvel Studios l'ajoutera plus tard, ou peut-être que Daredevil l'obtiendra dans une prochaine apparition, comme dans Spider-Man 4.

Daredevil : Born Again devrait être diffusée pour la première fois sur Disney+ en 2025/2026. Pour rappel, celle-ci avait récemment pris beaucoup de retard, car plusieurs épisodes ont dû être tournés une seconde fois, l’équipe de production n’étant pas satisfaite du résultat initial.