Secret Invasion : date de sortie, histoire, personnages, tout savoir sur la mystérieuse série Marvel

Secret Invasion est la prochaine série phare de Marvel Studios pour Disney +. Elle met en scène Nick Fury aux prises avec la race alien des Skrulls. Dans ce dossier, on fait le point sur tout ce qu’il y a à savoir sur ce mystérieux projet.

Publié en 2008, Secret Invasion est un arc important dans les comics Marvel. Il est maintenant adapté à l’écran dans une mini-série. Celle-ci met en scène le personnage de Nick Fury, incarné par Samuel L Jackson, aux prises avec des aliens.

C’est la huitième série produite par Marvel Studios et elle entre pleinement dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). D’ailleurs, de nombreux personnages issus des films apparaissent à l’écran et il n’est pas impossible qu’elle ait un impact majeur sur les autres productions du studio.

Secret Invasion est attendue par les fans, l’arc comics étant très apprécié. Dans ce dossier, nous allons réunir tout ce qu’on sait sur la série. Acteurs, histoire, date de sortie, surprises… Suivez le guide !

Quand sera diffusée Secret Invasion et sur quelle plateforme ?

Secret Invasion n’a pour le moment pas de date de diffusion précise. Toutefois, Disney a annoncé qu’elle arriverait courant 2023. On peut miser sur la première moitié de l’année.

Bien entendu, la série sera diffusée sur Disney+. L’abonnement coûte 8,99 euros par mois.

Combien d’épisodes comprendra Secret Invasion ?

Secret Invasion devrait, comme les séries à gros budget de chez Marvel Studios, se composer de six épisodes. Comme d’habitude, Disney + devrait en diffuser un par semaine. À l’heure actuelle, les séries Marvel sont disponibles le mercredi.

Secret Invasion aura combien de saisons ?

Secret Invasion est présentée comme une mini-série. De ce fait, elle ne devrait compter qu’une seule et unique saison. Toutefois, Marvel Studios a d’ores et déjà indiqué que la série Armor Wars, prévue pour plus tard, ferait office de suite directe. Une fausse saison 2, donc.

Qui sera au casting de Secret Invasion ?

Secret Invasion dispose d’un casting 5 étoiles. Samuel L Jackson reprend évidemment son rôle de Nick Fury, qu’il incarne depuis près de quinze ans. Cobie Smulders rempile elle aussi en Maria Hill.

D’autres têtes connues du MCU sont présents. Ben Mendelsohn est Talos, personnage aperçu dans Captain Marvel. De son côté, Martin Freeman renfile le costume d’Everett Ross, déjà vu dans Civil War et Black Panther. Enfin, Don Cheadle (War Machine) est de retour. C’est d’ailleurs lui qui sera le héros d’Armor Wars, la suite de Secret Invasion.

La série est aussi l’occasion de découvrir des petits nouveaux dans le MCU. On peut ainsi compter sur Olivia Colman (agent Sonya Falsworth) ou encore Emilia Clarke, connue pour son rôle de Daenerys dans Game of Thrones.

Kingsley Ben-Adir incarne pour sa part Gravik, l’antagoniste principal.

Bien entendu, c’est une habitude chez Marvel, nous pourrions avoir des caméos d’autres super-héros. Rien de confirmé pour le moment.

Que raconte Secret Invasion ?

Secret Invasion raconte un conflit souterrain qui oppose le SHIELD (ou ce qu’il en reste) aux Skrulls. Les Skrulls, que nous avons déjà vu dans Captain Marvel ou Spider-Man Far From Home, sont des aliens capables de prendre forme humaine.

Nick Fury, de retour sur Terre, devra donc lutter contre ces créatures. Dans le MCU, elles sont du côté des « gentils », mais une faction dissidente a décidé de faire des siennes. Notre héros devra rester sur ses gardes, les apparences sont trompeuses. Qui est Skrull, qui ne l’est pas ? Un jeu de dupes qui sera sans doute fascinant à observer. La bande-annonce nous promet une série avec une ambiance à mi-chemin entre l’espionnage et la science-fiction vintage.

Dans les comics, Secret Invasion a été un événement énorme qui a impliqué beaucoup de super-héros. Pour cette adaptation, Marvel semble rester sur une histoire à plus petite échelle. On se concentrera sur la lutte de Fury et de ses agents. Mais les conséquences de l’invasion pourraient être importantes pour le reste du Marvel Cinematic Universe.

Qui est Nick Fury, le héros de Secret Invasion ?

Nick Fury est un personnage créé par Stan Lee en 1963. Il s’agit d’un militaire d’élite, directeur du SHIELD. Il ne dispose d’aucun pouvoir (mis à part un vieillissement ralenti par un sérum) et ne peut donc compter que sur ses compétences au combat. Un personnage qui sort de l’ordinaire dans l’écurie Marvel.

Un premier film lui a été dédié en 1998 avec David Hasselhoff, mais nous passerons pudiquement dessus. Il ne fait (heureusement) pas partie du Marvel Cinematic Universe.

Le Nick Fury version MCU est inspiré de la version Ultimate des Comics (2001), qui s’était elle-même inspirée de Samuel L Jackson. L'acteur a logiquement été choisi pour le rôle et la boucle a été bouclée.

Le personnage fait ses débuts dans le tout premier Iron Man (2008), plus précisément dans la scène post-générique. Il propose à Tony Stark d’intégrer les Avengers dans une séquence devenue culte.

Il revient dans Iron Man 2 (2010), toujours dans son rôle de recruteur. Il y joue un rôle plus important. On le revoit ensuite dans la scène post-générique de Captain America (2011) où il accueille notre héros dans le monde moderne.

Dans le film Avengers (2012), c’est lui qui dirige l’équipe de super-héros. Nous revient dans Captain America Le soldat de l’Hiver (2014). Dans ce film, il assiste à la destruction du SHIELD et entre dans la clandestinité.

Nick Fury refait une apparition dans Avengers L’ère d’Ultron (2015) pour aider nos héros, puis dans Avengers Infinity War (2018) où il appelle Captain Marvel à la rescousse.

Dans Captain Marvel (2018), il tient un rôle majeur. Ce film a la particularité de nous montrer un Fury jeune, puisqu’il se déroule dans les années 1990.

La dernière fois que nous avons vu Nick Fury, c’était dans Spider-Man Far From Home (2019) où il donne des missions à Peter Parker. Au cours du film, nous apprenons que ce n’est pas le vrai Fury, mais le skrull Talos (Ben Medelsohn) qui a pris son apparence. Le vrai Fury dirigeait les opérations depuis une base skrull située dans l’espace.

Vous l’aurez compris, Fury est un personnage très important du Marvel Cinematic Universe. C’est le liant qui permet à tous nos héros de se rencontrer et de lutter contre le mal. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, il n’a jamais été le héros de son film ni de sa série. Secret Invasion corrige cette erreur.

Pragmatique et jouant souvent sur plusieurs tableaux, c’est un personnage loin des clichés super héroïques. Il n’hésite jamais à prendre des décisions difficiles, quitte à duper ses alliés. Toutefois, il œuvre toujours pour le bien commun, quoi qu’il en coûte. Un anti-héros qui a enfin le droit à sa série.