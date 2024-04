Disney+ prévoit lui aussi de se lancer dans le streaming en continu, avec de la publicité bien sûr

C’est au tour de Disney+ de s’intéresser au streaming FAST. Selon The Information, la plateforme prévoirait de lancer plusieurs chaînes de diffusion en continu, centrée autour des univers Marvel et Star Wars pour commencer. Sans surprise, ces chaînes contiendraient également de la publicité, même pour les abonnés au service.

On n’arrête plus l’engouement pour les services FAST. Petite piqûre de rappel : le FAST, pour Free Ad-Supported Television, est un modèle de streaming gratuit rémunéré par la publicité, diffusant du contenu en continu comme la télévision traditionnelle. Ces derniers temps, nous avons plusieurs acteurs du divertissement succomber à ce nouveau format que ce soi Google et ses 800 chaînes gratuites sur Google TV ou, en France, BFM et RMC.

Du côté du streaming traditionnel, Amazon a déjà dégainé avec son offre gratuite Freevee. Il faut donc s’attendre à ce que les autres géants du secteur, par ailleurs très intéressé par la publicité depuis quelque temps, suivent le mouvement. Or, il y a de fortes chances pour que le prochain sur la liste soit Disney+. Comme le rapporte The Information, il semblerait en effet que la plateforme s’apprête à lancer sa propre offre FAST.

Disney+ voudrait lancer des chaînes TV gratuites avec publicités

Toujours selon The Information, ces nouvelles chaînes seraient centrées autour des univers habituels de Disney+, à commencer par Star Wars et Marvel. Ces dernières diffuseraient ainsi des séries et films tirés de ces licences, entrecoupés de publicités régulières et sans qu’il ne soit possible de sélectionner le contenu à visionner. Si l’offre fonctionne, Disney prévoirait ensuite d’étendre le programme à d’autres univers, notamment ses classiques de l’animation ainsi que les films Pixar.

Sur le même sujet — Disney+ : la fin du partage de compte est imminente, on sait quand la plateforme va sévir

En revanche, la plateforme de streaming ferait un choix assez étrange concernant son service FAST. The Information explique qu’il faudra tout de même disposer d’un abonnement à Disney+ pour y accéder, alors que ce format est d’ordinaire gratuit. De fait, il sera certainement plus difficile à avaler pour les utilisateurs de devoir visionner des publicités durant leurs contenus. Pour l’heure, Disney n’a confirmé aucune de ces informations. Nous ne savons donc pas quand ce nouveau service sera disponible.

Source : The Information