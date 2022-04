Ms Marvel : date de sortie, intrigue, casting, on vous dit tout sur la série événement de Disney+

Ms Marvel est la prochaine série signée Marvel Studios. Elle mettra en scène un tout nouveau personnage qui aura très certainement beaucoup d’importance dans le futur du Marvel Cinematic Universe. On fait le point sur ce qu’il faut savoir sur cette aventure très attendue.

En 2021, Marvel Studios a lancé ses séries sur Disney +. Les quatre premières mettaient en lumière des personnages secondaires apparus dans les films (Wanda, Falcon, Loki, Hawkeye), mais en 2022, changement de ton. En effet, ce sont des personnages inédits qui sont mis à l’honneur.

Après Moon Knight, c’est au tour de Ms Marvel d’avoir le droit à sa série. Cette dernière permet non seulement d’explorer une nouvelle facette du MCU, mais introduit un personnage qui est appelé à devenir l’un des piliers du futur de Marvel Studios.

Dans ce dossier, nous avons compilé tout ce qu’il y a à savoir sur cette série événement. Date de sortie, casting, avenir du perso, on vous dit tout !

Quand sera diffusée la série Ms Marvel ?

Ms Marvel sera diffusée à partir du 8 juin 2022 sur la plateforme Disney+. Disney a pour habitude de n’avoir qu’une grosse série Marvel à la fois. A l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est Moon Knight qui est à l’affiche. Ms Marvel prendra le flambeau début juin. A noter qu'elle empiétera sur la diffusion d'Obi-Wan Kenobi (Star Wars), qui commence le 27 mai. Cette dernière ne sera toutefois pas disponible le même jour, puisque ses épisodes seront mis en ligne le vendredi.

A quel rythme sera diffusée Ms Marvel ?

Alors que Netflix sort tous les épisodes d’une série d’un coup, Disney fonctionne différemment. A partir du 8 juin, nous aurons le droit à un épisode par semaine, tous les mercredis.

Cette méthode de diffusion a deux objectifs : premièrement, créer une hype continuelle auprès des spectateurs. C’est le fameux phénomène du débrief à la machine à café. Ensuite, diffuser une série sur le long terme permet de garder les abonnés plus longtemps. Ces derniers ne bingent pas tout en un week-end et ne désactivent pas leur abonnement une fois que c’est terminé.

Ms Marvel aura combien d’épisodes ?

Toutes les séries Marvel Studios fonctionnent sur des cycles de six épisodes (sauf WandaVision qui avait un format particulier). Ms Marvel ne fera pas exception à la règle. Le dernier épisode de la série arrivera donc le mercredi 13 juillet prochain.

Qui sera au casting de Ms Marvel ?

Pour sa nouvelle série, Disney a fait le pari d’un casting composé d’acteurs peu connus du grand public, voire totalement novices. Notre héroïne, Kamala Khan, est incarnée par la jeune Iman Vellani. Il s’agit ici du tout premier rôle de l’actrice canadienne.

A l’écran, on retrouvera aussi Matt Lintz dans le rôle de Bruno Carrelli (l'ami de Kamala), Rish Shah dans celui de Kamran (le crush de Kamala) et Zenobia Shroff dans le rôle de la mère de l'héroïne. Pas de têtes ultra connues donc, comme ce fut le cas pour Moon Knight, qui met en scène Oscar Isaac.

Pour le moment, rien n’indique que la série accueillera des guest stars du MCU. Mais elle se déroule en partie à New York, lieu de villégiature de nombreux héros. Tout est donc possible et les paris sont ouverts. Pour notre part, nous mettons une pièce sur un caméo de Captain Marvel, incarnée par Brie Larson. Après tout, Kamala est fan de l’héroïne !

Ms Marvel, de quoi ça parle ?

Ms Marvel, alias Kamala Khan dans la vie de tous les jours, est une héroïne assez récente dans l’histoire des comics Marvel. Créée en 2014, elle devient vite le symbole du nouveau vent d’inclusivité et de représentation qui souffle chez l’éditeur à ce moment-là (tout comme Miles Morales). D’origine Pakistanaise et de religion musulmane, Kamala est une jeune fille qui vit dans le New Jersey et qui a les mêmes préoccupations que tous les ados américains, ce qui la rend très vite populaire auprès des lecteurs. Un jour, elle se découvre des pouvoirs incroyables : elle est capable d’étendre ses membres et de les agrandir au besoin. Le personnage séduit les foules dès sa première apparition. Dans son jeu Avengers sorti en 2020, Square Enix en a même fait un personnage central.

Pour sa version MCU, Marvel Studios a choisi de légèrement modifier ses pouvoirs, qui semblent plus “cosmiques”. Cette fois, la jeune fille les obtient via un artefact trouvé dans son grenier. Elle est aussi très fan de Captain Marvel, ce qui explique son costume similaire.

La bande-annonce nous promet une ambiance très teen-movie, à la manière des derniers Spider-Man.

Quel avenir pour Ms Marvel au sein du MCU ?

Evidemment, la question d’une saison 2 à Ms Marvel se pose. Pour le moment, rien n’est prévu dans ce sens. Toutefois, le personnage va continuer à être exploité à l’avenir, que les fans se rassurent !

Le film The Marvels (2023), qui servira de suite à Captain Marvel, mettra en scène une équipe composée de Carol Danvers, mais aussi de notre Kamala Khan et de Monica Rambeau (apparue dans WandaVision). La série Ms Marvel servira donc d’introduction au personnage, qui aura le droit au grand écran par la suite.

Ms Marvel n’est pas un cas à part. Marvel Studios a en effet pour habitude de réutiliser des personnages ou événements des séries dans les films. On peut par exemple évoquer l’apparition de Matt Murdoch (Daredevil) dans No Way Home, l’introduction du concept de multivers dans Loki reprise par la suite dans les films de la phase 4 ou encore la présence de la Sorcière Rouge (WandaVision) dans Doctor Strange 2.

Et après Ms Marvel, il y a quoi ?

Une fois Ms Marvel diffusée, une autre série la remplacera. Si Marvel Studios ne l’a pas encore annoncé officiellement, il y a toutes les chances que ce soit She-Hulk. Ici, ce sera Tatiana Maslany qui tiendra le rôle-titre. Pas de date de sortie pour le moment, mais nous ne prenons pas de risques en affirmant qu’elle sera diffusée avant la fin de l’année 2022.

D’autres séries sont à prévoir par la suite : Secret Invasion, Iron Heart, Echo ou encore Agatha House of Harkness. Bien entendu, le MCU continuera aussi au cinéma. De nombreux films sont prévus. En vrac, on peut citer Doctor Strange 2, Thor 4, Les Gardiens de la Galaxie 3, Ant-Man 3 ou encore Black Panther 2.