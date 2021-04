Obi-Wan Kenobi : date de sortie, casting, histoire, toutes les infos sur la série Star Wars de Disney+

Obi-Wan Kenobi va avoir le droit à sa série ! Nous allons de nouveau nous plonger dans l’univers Star Wars au côté du célèbre chevalier Jedi. Date de sortie, casting, histoire, on vous dit tout ce qu’on sait sur la production événement.

Obi-Wan Kenobi est un personnage très important dans l’univers de Star Wars. Apparu dans le premier film en 1977, il était alors incarné par Alec Guinness, aujourd’hui décédé. Il est revenu dans la prélogie, cette fois sous les traits d’Ewan McGregor. Depuis, c'est lui qui est associé au chevalier Jedi. Il va faire son grand retour dans une série qu’il ne faudra pas manquer, puisqu’elle a tous les ingrédients pour créer l’événement à sa sortie.

Histoire, casting, date de diffusion, on fait le point sur ce qu’on sait aujourd’hui. Bien entendu, toutes les informations sont amenées à évoluer au fil des mois et nous remettrons ce dossier à jour en conséquence.

Quand sera diffusé Obi-Wan Kenobi et sur quelle plateforme ?

La série Obi-Wan Kenobi sera diffusée sur Disney +, tout comme les autres tirées de la saga Star Wars.

Pour le moment, aucune date de diffusion n’a été donnée. Le tournage a débuté en avril 2021 et en prenant en compte la durée de production de ce genre de projet, il faudra compter minimum un an avant de voir le premier épisode. On peut donc tabler sur 2022 sans prendre trop de risques.

Qui est au casting ?

Lucasfilm a dévoilé le casting de sa série le 30 mars 2021. Voici la liste complète des acteurs annoncés :

Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi)

Hayden Christensen (Dark Vador)

Joel Edgerton (Owen Lars)

Bonnie Piesse (Beru Lars)

Moses Ingram

Kumail Nanjiani

Indira Varma

Rupert Friend

O’Shea Jackson Jr

Sung Kang

Simone Kessell

Benny Safdie

Comme vous pouvez le voir, Ewan McGregor va reprendre son rôle. La dernière fois qu’il avait incarné le personnage à l’écran, c’était pour La Revanche des Sith en 2005 (notons qu’il avait fait un caméo vocal dans Le Réveil de la Force en 2015 et dans L’Ascension de Skywalker en 2019). Les fans attendaient son retour depuis des années, c’est maintenant chose faite. On remarque que Hayden Christensen va aussi rempiler. Il incarnera toujours Anakin Skywalker, alias Dark Vador.

Owen et Beru Lars seront également présents, sous les traits de Joel Edgerton et Bonnie Piesse. Les deux acteurs avaient déjà incarné l'oncle et la tante de Luke Skywalker dans L’Attaque des Clones (2002) et La Revanche des Sith (2005)

Le reste du casting est composé beaucoup de têtes connues, comme Indira Varma (Rome, Game of Thrones) ou Kumail Nanjiani (Silicon Valley, Eternals). Tous ces acteurs feront leur entrée dans l'univers Star Wars et incarneront donc de nouveaux personnages. À noter qu’Ahmed Best, l’interprète de Jar Jar Binks dans la prélogie, avait un temps laissé planer le doute sur son retour. Finalement, il a annoncé qu’il ne serait pas de l’aventure.

Tous les épisodes de la série seront réalisés par Deborah Show, qui a déjà chapeauté deux chapitres de la première saison de The Mandalorian.

De quoi va parler la série Obi-Wan Kenobi ?

De l’histoire en elle-même, on ne sait rien. Toutefois, on connaît le contexte dans lequel la série va se dérouler. Lucasfilm a dévoilé un synopsis nous dressant le tableau :

« L’action se déroulera dix ans après la fin tragique de STAR WARS : LA REVANCHE DES SITH. Obi-Wan y avait subi sa plus grande défaite et assisté à la déchéance de son meilleur ami, l’apprenti Jedi Anakin Skywalker, qui avait rejoint le Côté Obscur en devenant le seigneur Sith Dark Vador. »

Dix ans après La Revanche des Sith, cela nous place neuf ans avant l’épisode IV. Pendant cette période, l’Empire règne sans partage sur la galaxie. De son côté, Obi-Wan vit en ermite sur Tatooine, veillant sur le jeune Luke Skywalker, caché par ses soins. Pour rappel, dans Un Nouvel Espoir, Luke vient trouver le vieux Ben Kenobi dans sa hutte pour l’aider à retrouver la princesse Leia.

Fait amusant, l’histoire d’Obi-Wan Kenobi se déroulera à peu près en même temps que celle de Solo, le film sorti en 2018 (mais ce n’est qu’une coïncidence, les deux œuvres n’ayant rien à voir).

Combien de saisons y aura-t-il ?

Obi-Wan sera une minisérie qui ne durera qu’une seule et unique saison : Lucasfilm a déjà confirmé qu’il n’y aurait pas de saison 2. Après tout, nous connaissons déjà la destinée du personnage et cette série ne sera là que pour éclaircir certains points de son histoire.

On ne sait combien d’épisodes sont prévus, mais les rumeurs évoquent quatre épisodes, voire six. Une série courte, donc, mais qui devrait avoir un rythme soutenu.

Quelles sont les autres séries Star Wars prévues avant Obi-Wan Kenobi ?

Avant de diffuser Obi-Wan Kenobi, Disney sortira quatre autres séries tirées de Star Wars. Elles sont aussi très attendues et on vous en fait la liste :

The Bad Batch : il s’agit ici d’une série animée spin-off de The Clone Wars. On y suivra le Bad Batch, un escadron de clones d’élite qu’on a pu découvrir dans la dernière saison de la série mère. Elle promet d’être intéressante, puisqu’on y suivra les débuts de l’Empire, soit la période juste après La Revanche des Sith. Diffusion le 4 mai 2021.

The Book of Boba Fett : le légendaire chasseur de primes avait fait son grand retour dans The Mandalorian et il va avoir le droit à sa série ! On ne sait que peu de choses sur cette production, si ce n’est qu’elle nous plongera dans le monde de la pègre. Un teaser est disponible après le générique du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Sortie en décembre 2021.

The Mandalorian saison 3 : Mando va lui aussi faire son grand retour dans une troisième saison. Quelques pistes ont été distillées sur ce qu’il va s’y passer. On devrait notamment connaître le sort de la planète Mandalore. On espère aussi que Grogu sera de retour. Sortie juste après The Book of Boba Fett.

Andor : on avait découvert ce personnage dans Rogue One. Espion de choc de la rébellion, Cassian Andor a participé au vol des plans de l’Étoile Noire dans le film de 2016. Ici, on le suivra dans une histoire se déroulant avant ces événements. Diffusion en 2022.

À noter qu’après Obi-Wan, d’autres séries seront encore prévues. Parmi elles, une sur Ahsoka Tano, une sur Lando Calrissian ou encore sur une les débuts de la nouvelle république. Si vous êtes un fan de la licence, vous serez servis.