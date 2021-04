Loki sur Disney+ : date de sortie, histoire, acteurs, tout ce que l’on sait sur la série Marvel

Loki est l’une des prochaines grosses séries Marvel de Disney+. On commence à déjà connaître beaucoup de choses sur elle. Acteurs, histoire, enjeux, date de diffusion, voici tout ce qu’on sait sur le programme événement.

Loki est un personnage emblématique du Marvel Cinematic Universe. Le frère (adoptif) de Thor a toujours navigué entre deux eaux, affrontant parfois les Avengers, ou au contraire se plaçant -à de rares occasions- dans le camp des « gentils ».

Le dieu de la Malice n’a toutefois jamais eu le premier rôle. Cette erreur sera réparée avec la série qui lui est dédiée, sobrement intitulée Loki. Dans ce petit dossier, nous allons entrer dans les détails et faire le point sur tout ce qu’on sait actuellement sur cette aventure.

À lire aussi – Obi-Wan Kenobi : date de sortie, casting, histoire, toutes les infos sur la série Star Wars de Disney+

Bien entendu, nous mettrons ce dossier à jour selon l’actualité. Il est donc amené à évoluer.

Quand sera diffusé Loki ?

Loki sera diffusé sur Disney+ à partir du 11 juin prochain. Comme d’habitude, nous aurons le droit à un épisode tous les vendredis. Une méthode de diffusion déjà utilisée pour les précédentes séries Marvel Studios, comme WandaVision ainsi que Falcon et le soldat de l’hiver, mais aussi pour les séries Star Wars comme The Mandalorian.

Loki se composera de six épisodes. Le dernier devrait donc être diffusé le 16 juillet si tout se passe comme prévu.

Qui sera au casting ?

Comme dans les films, Loki sera interprété par Tom Hiddleston. L’acteur britannique incarne le Dieu nordique depuis maintenant dix ans, puisqu’il est apparu la première fois dans le film Thor sorti en 2011. Dans sa quête, il sera aidé par Mobius M. Mobius, alias Owen Wilson, autre poids lourd du casting.

Sophia Di Martino sera elle une version féminine de Loki. Jaimie Alexander, qui joue Lady Sif dans les films Thor serait aussi de la partie, même si son apparition reste encore sujette à caution. On retrouvera également d’autres acteurs et actrices dans les épisodes, comme Richard E Grant, Wunmi Mosaku ou encore Gigi Mbatha Raw.

Loki, de quoi ça parle ?

Comme toutes les séries Marvel Disney+, Loki se déroulera dans le Marvel Cinematic Universe, donc le même univers que les films. Toutefois, elle sera un peu à part à cause de son histoire. Attention, nous allons spoiler le dernier Avengers dans les lignes qui suivent.

Dans Avengers Endgame, Steve Rogers, Tony Stark, Scott Lang et Bruce Banner voyagent dans le temps jusqu’en en 2012. Ils souhaitent récupérer le Tesseract, artefact cosmique très puissant (et pierre de l’espace) lors de la bataille de New York entre Loki et les Avengers. Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu et dans la confusion, le dieu s’empare de l’artefact puis disparaît. C’est à ce moment précis que la série va débuter.

Le Loki que nous suivrons n’est donc pas celui des films Thor 2, 3 et Avengers Infinity War. Il s’agit d’un « variant ». Il est capturé par le Time Variance Authority, organisation cosmique chargée de veiller sur le bon cours du temps. Accompagné de Mobius M. Mobius, le dieu va devoir remettre de l’ordre dans les différentes chronologies. Un aspect du MCU que nous n'avions que survolé dans Endgame.

Quels films faudra-t-il avoir vu avant ?

Loki fera donc suite aux films du MCU, mais rassurez-vous, vous n’aurez pas besoin (re)voir les vingt-trois long-métrages pour tout comprendre. Attention, il va y avoir de nouveau des spoilers. Rendez-vous à la partie suivante si vous n’avez pas encore vu tous les films Marvel Studios.

Pour bien saisir les enjeux de cette nouvelle série, il est conseillé de regarder plusieurs films. Le premier Thor, sorti en 2011, introduit le personnage de Loki et est donc un passage obligé. Il faut ensuite enchaîner sur The Avengers, sorti en 2012, qui met en scène la bataille de New York entre les forces du dieu de la malice et les Avengers.

Thor 2 Le Monde des Ténèbres et Thor 3 Ragnarok ne mettent pas en scène le « même » Loki que dans la série (puisque le Loki Prime meurt dans Infinity War), mais ils sont tout de même intéressants à regarder pour comprendre la psychologie du personnage.

Enfin, le diptyque Avengers Infinity War/Endgame sera indispensable à la compréhension de la série. C’est en effet dans Endgame que l’on voit le « variant » Loki (celui de la série Disney+, donc, il faut suivre) s’emparer du Tesseract lors de la bataille de New York alternative. Le premier épisode débutera juste après cette scène cruciale.

Y’aura-t-il une saison 2 ?

Pour le moment, rien d’officiel, mais le site Deadline indique que le scénariste Michael Waldron est déjà au travail sur la saison 2 de Loki.

Loki va se dérouler un peu en marge du MCU et l’éventualité d’une saison 2 n’est pas à aberrante. Nous ne sommes pas vraiment dans le même cas de figure que WandaVision ou Falcon and the Winter Soldier qui sont pleinement intégrés à la méta-intrigue des films. Cette création a plus de marge de manœuvre au niveau de son histoire.

Quelles sont les autres séries prévues ?

Loki est la troisième série Marvel Studios développé pour Disney+… mais c’est loin d’être la dernière ! En effet, des tas de projets sont actuellement en chantier chez le géant du divertissement. La série qui succédera à Loki sera What If ? Il s’agit d’une série animée un peu particulière, puisqu’elle n’entre pas dans le Marvel Cinematic Universe. Comme son nom l’indique, l’intrigue sera centrée autour d’univers alternatifs, les scénaristes s’amusant à imaginer des réalités secondaires. Par exemple, il y aura un épisode où ce n’est pas Steve Rogers qui reçoit le sérum de super soldat, mais Peggy Carter. Sortie dans le courant de l'été.

En 2021, nous aurons aussi le droit à la série Ms Marvel, qui met en scène la jeune héroïne Kamala Khan incarnée par Iman Vellani. Cette année, nous allons aussi voir une série dédiée à Hawkeye, personnage joué par Jeremy Renner.

Dans les années qui viennent, plusieurs autres projets sont prévus. Ainsi, le personnage de Moon Knight (Oscar Isaac) fera ses grands débuts à l’écran en 2022. Nick Fury (Samuel L Jackson) sera lui le héros d’une série Secret Invasion, teasée à la fin de Spider-Man Far From Home.

En plus de cela, une série She-Hulk (Tatiana Maslany) est dans les tuyaux, ainsi qu’une série Armor Wars. War Machine (Don Cheadle) devrait avoir le rôle-titre dans cette dernière. Enfin, le dernier projet annoncé officiellement est Ironheart. Il s’agit de l’histoire de Riri Williams (Dominique Thorne), héritière spirituelle d’Iron Man.

Notons qu’il y a encore d’autres projets non officialisés, Marvel Studios ayant annoncé qu’il avait dix séries dans les cartons. Les rumeurs évoquent que l’une d’entre elle serait centrée autour de Groot (les Gardiens de la Galaxie).

Tout cela, c'est sans compter sur les films qui arriveront dans les salles obscures (si elles réouvrent un jour). Parmi les films attendus, on peut parler de Black Widow, Doctor Strange 2 (qui fera le lien avec WandaVision), Ant-Man 3, Les Gardiens de la Galaxie 3 ou encore Thor Love and Thunder. Il y en a beaucoup d'autres. Le Marvel Cinematic Universe n'a pas fini de nous régaler et sa tête pensante, Kevin Feige, a encore beaucoup de choses sur le feu.