The Mandalorian & Grogu : le film sortira à cette date lointaine, très lointaine

Disney a récemment officialisé le passage au grand écran de la série Disney+ Star Wars bien-aimée, The Mandalorian, et on sait désormais quand sortira le film nommé The Mandalorian & Grogu.

L'annonce a été faite aujourd'hui avant la présentation du CinemaCon de Disney à Las Vegas la semaine prochaine, au cours de laquelle le studio a présenté sa liste de films à venir, remplie de remakes, de suites et, bien sûr, d'autres films déjà annoncés. On sait désormais officiellement que The Mandalorian & Grogu arrivera sur le grand écran le 22 mai 2026, soit dans plus de 2 ans.

En programmant The Mandalorian & Grogu dans le couloir pré-estival, Disney revient à sa vieille stratégie qui consiste à maximiser le potentiel du box-office en évitant la concurrence directe avec Marvel Cinematic Universe. Le film arrivera trois semaines après le prochain film Avengers, actuellement sans titre, le 1er mai 2026. Il s'agit d'une décision clairement inspirée par les leçons du passé, après la sortie de Solo : A Star Wars Story quelques semaines seulement après le record d'Avengers : Infinity War en 2018 – un espacement qui a effectivement mis en quarantaine les performances du spin-off au box-office.

The Mandalorian arrive bientôt sur le grand écran

Bien que les détails de l'intrigue restent étroitement cachés, la sortie en mai 2026 donne quelques indices sur le calendrier de production de The Mandalorian & Grogu. Selon les rapports, le tournage devrait commencer en Californie en juin et durer plusieurs mois jusqu'au début de l'automne.

En ce qui concerne l'équipe créative et le casting, très peu de choses ont été confirmées en dehors de Pedro Pascal qui interprétera le rôle principal de Mando. Giancarlo Esposito s'est montré très enthousiaste à l'idée de reprendre son personnage de Moff Gideon, tandis que le retour de Katee Sackhoff dans le rôle de Bo-Katan semble probable, mais n'est pas encore acquis.

Après avoir laissé la franchise Star Wars en jachère sur le grand écran pendant plus d'une demi-décennie après la conclusion de la saga Skywalker, Disney se prépare à une nouvelle poussée agressive dans les salles de cinéma. The Mandalorian & Grogu semble prêt à mener cette charge, profitant de la grande popularité de la série pour s'imposer au box-office.

Ce qui est sûr, c’est que 2026 s'annonce comme une nouvelle année massive pour Star Wars, dans la foulée du film anonyme de décembre 2026, dont on s'attend à ce qu'il s'agisse du projet “New Jedi Order” de Sharmeen Obaid-Chinoy. En ce qui concerne la saison 4 du Mandalorian, elle devrait arriver plus tard que prévu.