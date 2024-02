Disney+ autorisera le partage de compte, mais à cette condition

Disney+ compte renforcer sa lutte contre le partage de compte en ce début d'année 2024. D'après des informations transmises aux investisseurs, la plateforme va adopter une approche similaire à celle de Netflix. Explications.

Comme vous le savez peut-être, Disney+ a annoncé en novembre 2023 qu'il comptait sévir envers les utilisateurs qui partagent leurs comptes avec des personnes qui ne vivent pas sous le même toit. Mais pour l'instant, les contours de cette mesure restent encore flous.

Or, nous venons d'apprendre que Disney s'apprête à lancer une nouvelle vague de répression contre le partage de comptes dès le 14 mars. Cette fois-ci, la firme aux grandes oreilles va viser les utilisateurs américains (la 1re salve concernait les clients canadiens en novembre 2023). D'après Hugh Johnston, directeur financier de la compagnie, tout utilisateur “soupçonné de partage inapproprié” aura la possibilité de souscrire à son propre abonnement Disney Plus.

Disney va facturer l'ajout d'utilisateurs supplémentaires comme Netflix

Par ailleurs, et à l'image de ce que propose Netflix dans sa politique relative au partage de comptes, les propriétaires d'un compte pourront ajouter des personnes extérieures à leur foyer moyennant le paiement de frais supplémentaires. Pour rappel, Netflix facture chaque supplémentaire 5,99 € par mois actuellement (jusqu'à deux maximum).

Malheureusement, le cadre de Disney s'est bien gardé de donner plus de détails sur le prix demandé pour ajouter d'autres utilisateurs à son compte. En outre, on ne sait toujours pas si cette nouvelle politique s'appliquera partout ou bien si son déploiement se fera de manière progressive dans les différentes régions du monde.

Une mesure mercantile avant tout

D'après Hugh Johnston, cette mesure permettra “d'améliorer l'expérience globale des clients et accroître la base d'abonnés”. Bon, mettons de côté le discours officiel quelques instants pour remettre l'Eglise au milieu du village. Bien entendu, les motivations derrière cette politique sont avant tout financières. On le sait, la fin du partage du compte sur Netflix s'est traduit par une augmentation conséquente du nombre d'abonnés. En effet, entre le 21 mai 2023 et le 18 juin 2023, le nombre d'utilisateurs a grimpé de 236 % !

Netflix a ensuite capitalisé sur ce succès en lançant sa formule avec publicité. Perçue comme une porte d'entrée à bas prix par de nombreux utilisateurs, cette offre a rapidement séduit. Pour preuve, le service a engrangé grâce à elle près de 9 millions d'abonnés supplémentaires sur le dernier trimestre 2023. Pas étonnant de voir Disney s'engager sur la même voie donc. Mais attention, les choses pourraient se passer différemment pour le géant américain. Comme nous l'avons évoqué dans nos colonnes ce 8 février, Disney+ a perdu un million d'abonnés sur la fin d'année 2023 après la récente hausse de prix opérée.