Netflix vs Disney+ : quel est le meilleur service pour les films et les séries ?

Entre Netflix et Disney+, votre cœur balance ? Quel est le meilleur service des deux ? Voici de quoi faire votre choix en fonction de votre budget, de possibilités de lecture sur votre matériel et surtout de vos attentes en matière de contenu.

À quelques jours du lancement de Disney+ en France, vous vous demandez peut-être si le service proposé par l’entreprise de Mickey a de quoi rivaliser avec le ténor du genre, Netflix. Car finalement, malgré les tentatives d’Amazon ou de Canal+ de lui faire de l’ombre, Netflix reste le champion du monde toute catégorie de la SVoD. Alors, doit-il craindre l’arrivée de Disney+ dans l’Hexagone ? Quels sont les options proposées par l’un et l’autre des deux services ? Et s’il fallait l’en retenir qu’un, lequel faudrait-il choisir ? On fait le point.

Qui a les meilleurs tarifs entre Netflix et Disney+ ?

Chez Netflix, l’abonnement dépend de deux facteurs : le nombre d’appareils pouvant accéder en même temps au service d’une part, et la qualité de diffusion d’autre part. Si vous souhaitez bénéficier d’un seul accès (= un seul compte), vous devrez vous contenter de films et de séries retransmises en SD (Standard Definition), c’est-à-dire en qualité DVD. En revanche, si vous souhaitez que plusieurs personnes profitent de Netflix sur différents appareils simultanément, il vous faudra opter pour une formule plus chère, mais qui vous donne droit à une meilleure qualité d’image. Voici donc les 3 formules d’abonnement proposées par Netflix :

Essentiel à 7,99 € / mois . Cet abonnement permet de regarder Netlix sur 1 seul appareil à la fois en définition standard (qualité équivalente à celle d’un DVD). Il est possible de télécharger les vidéos sur un 1 seul appareil également.

. Cet abonnement permet de regarder Netlix sur 1 seul appareil à la fois en définition standard (qualité équivalente à celle d’un DVD). Il est possible de télécharger les vidéos sur un 1 seul appareil également. Standard à 11,99 € / mois . Cette formule propose de regarder Netflix sur 2 écrans simultanément en Full HD (qualité équivalente à celle d’un Blu-ray). Vous avez le droit de télécharger les vidéos sur 2 appareils pour les regarder ultérieurement.

. Cette formule propose de regarder Netflix sur 2 écrans simultanément en Full HD (qualité équivalente à celle d’un Blu-ray). Vous avez le droit de télécharger les vidéos sur 2 appareils pour les regarder ultérieurement. Premium à 15,99 € / mois. Grâce à cette formule, il est possible de regarder Netflix sur 4 écrans en même temps en Full HD (Blu-ray) ou en Ultra HD (Blu-ray 4K). Ici, vous pouvez télécharger vos vidéos sur 4 appareils.

Chez Disney+, l’offre est beaucoup plus simple. En fait, il n’y en a que deux, qui dépendent uniquement de la durée d’engagement, et non du nombre d’appareils simultanés ou de la qualité. Voici les 2 formules d’abonnement proposées par Disney+ :

6,99 € / mois . Cette formule permet de regarder Netflix sur 4 appareils simultanément en qualité Full HD (Blu-ray) ou Ultra HD (Blu-ray 4K). Grâce à elle, vous avez le moyen de créer jusqu’à 4 profils et de télécharger vos films et séries sur 10 appareils.

. Cette formule permet de regarder Netflix sur 4 appareils simultanément en qualité Full HD (Blu-ray) ou Ultra HD (Blu-ray 4K). Grâce à elle, vous avez le moyen de créer jusqu’à 4 profils et de télécharger vos films et séries sur 10 appareils. 69,99 € / mois. Cet abonnement vous accorde les mêmes privilèges que celle à 6,99 € / mois (4 appareils simultanément, qualité Ultra HD, 7 profils et 10 appareils pour le téléchargement). Unique différence : vous payez à l’année plutôt qu’au mois.

En termes tarifaires, l’offre de Disney+ est clairement la meilleure. Elle est moins chère, plus claire, permet de créer davantage de profils et de télécharger les vidéos sur un plus grand nombre d’appareils. En bref, sur ce terrain, Disney+ a clairement une longueur d’avance face à Netflix.

Peut-on résilier à tout moment son abonnement à Disney+ ou Netflix ?

Oui, à tout moment, vous avez la possibilité de résilier de formule d’abonnement. En outre, sur Netflix, il est aussi possible de basculer d’un forfait à un autre, en passant par exemple de la formule Standard à la Premium, ou en rétrogradant de la Premium à l’Essentiel, par exemple.

Qui a le plus grand nombre d’appareils compatibles ?

Netflix et Disney+ permettent tous deux d’être utilisés sur smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles de jeux (PS4 et Xbox One) et Smart TV. Vous pouvez donc les retrouver n’importe où, commencer un programme sur un appareil, le poursuivre sur un autre, pour finaliser son visionnage sur un 3e.

En revanche, Netflix dispose d’un atout que Disney+ n’a pas, pour l’instant tout du moins. Le service est également disponible sur les box TV des FAI. L’application Netflix existe en effet sur les set-top box de SFR, Free, Orange et Bouygues. Dans le cas de Disney+, aucun accord avec les FAI n’a été signé. Il existe néanmoins un moyen de profiter de Disney+ sur une box TV en s’abonnant à un pack Canal+. Pour cela, il convient de passer par le pack + (24,90 € / mois), le pack Ciné Séries (34,90 €/mois) ou le pack Série limitée Disney+ (19,90 €/ mois pendant 2 ans). Notez que si ces tarifs peuvent paraître excessifs par rapport au coût d’un abonnement à Disney+ (6,99 €/mois), ils offrent de nombreux autres contenus. L’offre Ciné Séries+ vous permet par exemple d’accéder à Netflix (formule Standard – Full HD , 2 écrans), ainsi qu’à OCS et bien entendu aux chaînes Canal+ et ses chaînes thématiques.

Y a-t-il une période d’essai sur Disney+ et Netflix ?

Durant des années, Netflix a permis à ses potentiels abonnés de tester son offre durant un mois complet. Si le service ne vous satisfaisait pas, il suffisait de vous en désengager dans les 30 jours pour ne rien payer. Les plus malins en profitaient pour visionner un maximum de films et de séries, et se désengageaient à l’extrême limite, sans débourser par conséquent le moindre centime. En février 2020, Netflix a finalement décidé de mettre un terme à son offre d’essai gratuite.

En revanche, sur Disney+, vous disposez d’une période de 7 jours d’essai gratuite. Cela peut paraître peu, mais c’est toujours utile pour qui souhaite se faire une idée des possibilités et du catalogue du service.

Peut-on télécharger les vidéos de Netflix ou Disney+ pour les regarder plus tard ?

Les deux plateformes autorisent le téléchargement des films, séries et reportages. À ce niveau, elles jouent à armes égales et permettent à leurs abonnées de récupérer du contenu sur leur smartphone, leur tablette ou même leur ordinateur (via l’application Windows 10 dans le cas de Netflix), afin de visionner ce même contenu ultérieurement.

En revanche, sur Netflix, les téléchargements sont limités en temps et en nombre. Netflix le précise bien sur sa page d’aide : si vous recevez un message d’erreur vous demandant de supprimer des téléchargements sur un appareil, « Cela signifie que vous avez dépassé le nombre de téléchargements simultanés autorisés pour un même accord de licence. Nos titres sont généralement proposés en vertu d’un accord de licence groupé négocié auprès de chaque studio et distributeur. Dans certains cas, il est possible qu’une limite soit en place pour restreindre le nombre de titres disponibles en téléchargement simultané en vertu d’un même accord. »

De son côté, Disney+ assure que les téléchargements ne connaissent aucune limite. Un point intéressant pour qui possède une connexion limitée, mais aussi pour celles et ceux qui partagent leur compte avec d’autres personnes, qui veulent elles aussi télécharger sans compter.

Qui a la meilleure interface ?

Il va sans dire qu’en termes d’environnement de l’interface et d’ergonomie, c’est Netflix a jeté les bases il y a près de 10 ans sur ce que doit être un service de SVoD. L’interface du service, quel que soit l’appareil utilisé, est tellement riche qu’il devient même parfois un peu compliqué de s’y retrouver. Mais ne lui jetons pas la pierre : Netflix reste « la » référence en matière d’environnement et on peut absolument tout faire. Indiquez-lui vos préférences cinématographiques et sériephiles, le service vous suggèrera les meilleurs programmes en relation avec vos goûts dès la page d’accueil. Stoppez un programme pour le reprendre plus tard sur un autre appareil à l’endroit exact où vous vous êtes arrêté. Définissez vos préférences en matière d’affichage des sous-titres et de l’audio, Netflix se souvient de tout. Soyez prévenu dès qu’une nouvelle saison de votre sérié préférée est disponible. Castez l’écran de votre smartphone sur votre Chromecast. Définissez la qualité vidéo en itinérance…

Malgré sa relative jeunesse, l’environnement de Disney+ est lui aussi bien achalandé. On y profite de tous les ingrédients de lecture et de paramétrage des préférences, qui ont fait le succès du concurrent Netflix. Seul manque à l’appel le petit quiz que l’on trouve au 1er lancement de lancement et qui permet de définir les goûts de l’utilisateur. Pour le reste, c’est un sans-faute.

Qui a les meilleurs films et meilleures séries ?

Disney+ et Netflix disposent tous deux d’un énorme catalogue de films, séries, documentaires (et dans le cas de Netflix, on trouve même quelques concerts). Commençons par nous intéresser à Disney+, sur lequel la quasi-totalité des dessins animés Disney, de Blanche-Neige à La Reine des Neiges, en passant par La Belle et la Bête, Peter Pan ou Le Roi Lion. On profite de nombreux classiques en prise de vues réelles (live-action), comme Pirates des Caraïbes, Maléfique, Le Monde de Narnia, etc.

Par ailleurs, Disney a fait l’acquisition au fil des deux dernières décennies des studios de Lucasfilm de Marvel et de la 21st Century Fox. En conséquence de quoi Disney+ offre la possibilité de visionner la quasi-totalité des films du Marvel Cinematic Universe, des longs-métrages X-Men ou de la franchise Star Wars. Notez en revanche que, Disney+ étant soumis à la chronologie des médias au même titre que n’importe quelle plateforme de SVoD ou chaîne de TV, les films les plus récents sont pour l’instant absents du catalogue. En termes de séries aussi, Disney+ est plutôt bien fourni. On trouve dans son catalogue des programmes comme Marvel Les Agents du Shield (5 saisons), Star Wars The Clone Wars et même l’intégralité des Simpson dans leur format d’origine à compter de mai 2020.

Enfin, et c’est peut-être ça qui vous intéresse le plus : Disney+ propose aussi quelques contenus inédits. La série The Mandalorian en est un très bon exemple, elle qui a connu un succès phénoménal dès les premiers jours de sa diffusion aux États-Unis. Le service propose également d’autres contenus originaux, comme Star Wars The Clone Wars (la dernière saison), Star Girl, Encore!, La Belle et le Clochard (le live-action), ou encore High School Musical The Musical The Series. Mais l’offre de programmes inédits est encore trop peu étoffée, pour ne pas dire famélique.

De son côté, Netflix dispose lui aussi d’un très large choix de séries et de films. En dehors du contenu original, dont nous parlons ci-dessous, on profite sur la plateforme de plusieurs milliers de longs-métrages et épisodes de séries TV. On y retrouve par exemple des séries à succès comme Prison Break, Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, Flash, Le Prince de Bel Air, Rick et Morty… Ainsi qu’un vaste catalogue de films, limités à la chronologie des médias, il va sans dire.

Mais s’il y a un terrain sur lequel Netflix bat à plates coutures son concurrent Disney+, c’est bien celui du contenu original. La plateforme au logo rouge est sans nul doute la championne des séries à succès. On y retrouve bien évidemment les incontournables Stranger Things, Orange is the New Black, Daredevil, House of Cards, Narcos… Mais également des séries comme Dark, The OA, 13 Reasons Why, Sense8, The Umbrella Academy, The Good Place ou Locke & Key. Bref, ce n’est pas le choix qui manque : Netflix produit de nouvelles séries ou de nouvelles saisons de ses séries phares quasiment tous les mois. Et quand le service de SVoD ne diffuse pas de nouvelles séries, c’est pour mieux s’intéresser aux longs-métrages. Car depuis quelques années, Netflix produit aussi des films originaux. Si le succès a un peu tardé à venir, Netflix l’a finalement rencontré avec des œuvres comme Okja, Annihilation ou The Irishman.

Alors, quel est le meilleur, entre Netflix et Disney+ ?

Concernant l’environnement et les possibilités de lecture, les deux services jouent du coude à coude. En revanche, il est dommage que Disney+ ne soit pas encore intégré aux box des opérateurs. À ce petit jeu, Netflix s’en sort bien mieux.

Il ne fait aucun doute que la richesse du catalogue constitue aussi un élément déterminant lors de l’adoption de tel ou tel service de streaming. Sur Disney+, on profite du catalogue de films, dessins animés et séries TV produits par Disney, la Fox, Lucasfilm et Marvel, ce qui n’est pas négligeable. L’offre est clairement « familiale », ce qui est peut-être moins le cas de Netflix. Néanmoins, si les deux plateformes proposent une immense sélection de films et de séries TV, Netflix est celui qui offre le plus vaste choix en matière de contenus originaux. Et c’est sur ce terrain que Disney+ va désormais devoir se battre, car son retard est énorme.

Enfin, en termes de gamme tarifaire, la palme revient sans aucun doute à Disney+. Pour 6,99 €/mois, on profite de films et séries diffusés en Ultra HD, de 7 profils différents et d’une diffusion simultanée sur 4 appareils. Pour trouver l’équivalent, ou presque, chez Netflix, il convient de débourser 15,99 €/mois, ce qui change considérablement la donne.