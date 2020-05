Disney+ : films et séries, toutes les nouveautés à regarder ce week-end

Disney+ propose chaque vendredi du nouveau contenu sur sa plateforme. En ce nouveau week-end du confinement, on vous propose une petite sélection des meilleures nouveautés du catalogue de Disney+. Tous à vos canapés, c’est parti !

Tout comme Netflix, le vendredi est signe de nouveautés sur Disney+ ! Alors que la plateforme de Disney vient de tranquillement dépasser les 54,5 millions d’abonnés, son catalogue continue de s’enrichir. Après l’arrivée du second volet des Gardiens de la Galaxie, la firme aux grandes oreilles a décidé d’axer sur les séries pour ce deuxième week-end de mai. Retrouvez ci-dessous notre sélection des meilleures nouveautés à découvrir.

Le meilleur des nouveautés Disney+

Les Making-Of : The Mandalorian Episode 2

Plongez-vous dans les secrets de tournage de The Mandalorian, la nouvelle série phare de Disney+. L’occasion de découvrir les coulisses du show produit par Jon Favreau, le réalisateur des live-action du Roi Lion et du Livre de la Jungle. Interviews, tables rondes avec les différents membres de l’équipe, séquences inédites et scènes coupées, Disney Les Making Of : The Mandalorian « est une opportunité de comprendre comment The Mandalorian a été créée et de découvrir certains des talentueux contributeurs associés à cette saison 1″, assurait le cinéaste. Ce second épisode sera consacré à l’héritage de la série. De quoi ravir tous les fans de StarWars.

High School Musical : la Comédie Musical Episode 8

Repartez dans les couloirs du célèbre lycée East High de la franchise High School Musical. Cette nouvelle série éponyme vous invite à suivre Miss Jenn, ancienne élève désormais professeure d’art dramatique. Des nouveaux personnages haut en couleur, des chansons et chorégraphies inédites, si vous avez aimé les précédents films avec Zack Efron, vous pouvez y aller les yeux fermés !

Le Monde selon Jeff Goldblum – épisode 8 : Les Camping-cars

L’inimitable Jeff Goldblum, alias le docteur Ian Malcomm de Jurassic Park, poursuit sa découverte du monde dans cette série/documentaire à son image : totalement décalée et très intrigante. Après avoir retracé les origines des Sneakers dans le premier épisode, l’acteur va tenter de satisfaire son insatiable curiosité sur un thème plutôt étonnant : les Camping-cars !

Une journée à Disney Episode 23

À travers cette série documentaire, découvrez de l’intérieur les attractions les plus folles du parc Disneyland Resort en Floride aux Etats-Unis. Cap dans cette épisode sur les eaux agités des fleuves américains dans la bateau à vapeur de Mark Twain, célèbre auteur d’Oliver Twist. Plongez dans les coulisses de ces créateurs de magie, qui chaque jour œuvrent pour insuffler le bonheur à des milliers de visiteurs.

À vous chef Episode 7

Dans ce concours culinaire, cinq familles de gourmands s’affrontent en créant des plats délicieux inspirés de l’univers Disney. À chaque épisode, son thème spécifique. Pour cette septième épreuve, deux familles vont se disputer la victoire autour de la ratatouille. Comme dans le film éponyme où la souris Rémi émeut le critique gastronomique avec sa ratatouille, les participants vont devoir revisiter l’un de leurs plats familiaux préférés.

La liste complète des nouveautés

Retrouvez ici la liste exhaustive des nouveautés publiées par Disney+ cette semaine :