Loki saison 2 : date de sortie, casting, histoire, tout savoir sur la suite très attendue de la meilleure série Marvel

La saison 2 de Loki arrive bientôt et promet tout un tas de surprises. Dans ce dossier, on fait le point sur tout ce qu’il y a à savoir sur cette nouvelle salve d’épisodes. Date de sortie, histoire, casting, on vous dit tout sur la suite de la meilleure série Marvel.

Les séries Marvel s’enchaînent et ont parfois tendance à se ressembler. Toutefois, l’une d’elle sort du lot : Loki. Elle a en effet séduit avec son univers visuel fort, son scénario alambiqué mais aussi ses personnages hauts en couleur. Sa grande force, c’est d’évoluer un peu à part du Marvel Cinematic Universe, et donc de se permettre toutes les folies.

La saison 2 arrivant prochainement, il est temps de faire le point sur ce qu’il y a à savoir sur cette suite tant attendue. Acteurs, date de sortie, nombre d’épisodes, on vous dit tout !

Prêts à entrer dans le multivers ?

Sur quelle plateforme sera diffusée la saison 2 de Loki ?

La saison 2 de Loki sera diffusée sur Disney+, comme toutes les séries Marvel Studios avant elle.

Pour rappel, le service de streaming coûte 8,99 euros par mois.

Quand sera diffusée la saison 2 de Loki ?

La saison 2 de Loki sera diffusée à partir du 6 octobre 2023.

Comme toutes les séries Marvel Studios sur Disney+, elle sera distillée au rythme d’un épisode par semaine (le mercredi). De quoi garder les abonnés et susciter la hype pendant un peu plus d’un mois. La seule exception notable à cette règle est Echo dont tous les épisodes seront mis en ligne d’un seul coup le 29 novembre 2023.

Combien d’épisodes aura la saison 2 de Loki ?

La saison 2 de Loki sera composée de six épisodes. Une longueur classique dans les séries de Marvel Studios. Seuls WandaVision, She-Hulk et Daredevil Born Again disposent de plus d’épisodes.

Une saison 3 est-elle prévue ?

Pour le moment, Marvel Studios n’a pas communiqué sur l’éventualité d’une saison 3. Nul doute que si la série continue à être un succès, elle sera renouvelée.

On rappelle que Loki a dès le début été pensé comme un show multi-saisons : la scène post-générique du dernier épisode de la saison 1 annonçait déjà la suite. Pour l’instant, c’est la seule série Marvel Studios à avoir bénéficié de plus d’une saison.

Qui sera au casting de la saison 2 de Loki ?

Tous les protagonistes de la première saison seront de retour dans cette saison 2, a annoncé Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios. Tom Hiddleston reviendra dans le rôle du Dieu de la malice, qu’il interprète depuis plus d’une décennie maintenant. On retrouvera également Owen Wilson en M. Mobius, Sophia Di Martino en Sylvie ou encore Gugu Mbatha-Raw en Ravonna. On sait aussi que Rafael Casal fera son entrée au casting dans un rôle encore inconnu.

Reste le cas de Jonathan Majors, que Marvel n’a toujours pas tranché. L’acteur incarne Kang, le nouveau grand méchant du Marvel Cinematic Universe, celui qui doit succéder à Thanos. Introduit dans la première saison de Loki, le personnage doit logiquement apparaître dans cette saison 2. Cependant, Jonathan Majors est accusé d’agression et de violences conjugales et Marvel semble le tenir éloigner de la promo. Son cas est compliqué et le studio n’a pour l’instant pas recasté le rôle, attendant certainement de voir comment les choses évoluent. Kang sera-t-il dans la saison 2 ? Ne sera pas ?

Derrière la caméra, on retrouvera Justin Benson et Aaron Moorhead. Les deux hommes connaissent bien la maison, puisqu’ils sont déjà à l’œuvre derrière MoonKnight. Kevin Feige, le grand manitou du Marvel Cinematic Universe, sera évidemment à la manœuvre à la production.

Quelle sera l’histoire de la saison 2 de Loki ?

Pour l’instant, peu de détails ont été donnés sur le scénario de la saison 2 de Loki, mais elle devrait logiquement être dans la continuité de la première.

Pour rappel, à la fin du dernier épisode (nous spoilons, attention), Loki et Sylvie font la rencontre de Celui qui Demeure, qui n’est autre qu’une des nombreuses versions de Kang dans le multivers et accessoirement le créateur de la TVA. Après un rude combat, l’antagoniste se fait éliminer et la continuité du temps est mise en péril. Lorsque Loki revient au QG de la TVA, il constate qu’une immense statue de Kang trône dans les bureaux, signe que si Celui qui Demeure n’est plus, les autres variants sont toujours bien présents.

Marvel Cinematic Universe oblige, toutes les créations estampillées Marvel Studios sont connectées. Kang le Conquérant (une autre version) est apparu dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Attention nous allons le spoiler dans le prochain paragraphe, sautez donc au suivant si vous n'avez toujours pas vu le film :

Ce Kang se fait éliminer par Scott Lang et son équipe, mais la première scène post-générique nous apprend que tous les autres variants complotent ensemble afin de régner sur le multivers. La deuxième nous montre Loki et M. Mobius en train d’enquêter sur une autre version du méchant : Victor Timely.

On peut supposer que Kang/Timely servira d’antagoniste à cette saison 2. Pour rappel, Kang est le big boss final de la phase 5 du MCU, qui aura pour apogée les deux prochains films Avengers. Mais les soucis judiciaires de l’acteur Jonathan Majors viennent enrayer ce plan bien huilé. Kang sera-t-il toujours au centre des préoccupations ? Sera-t-il même présent dans cette saison 2 de Loki ? Marvel va-t-il choisir de mettre le personnage en retrait ou sera-t-il tout simplement recasté ? Réponse bientôt.

Quels films Marvel faut-il avoir vu pour bien comprendre Loki ?

Loki a beau évoluer en parallèle du Marvel Cinematic Universe, il faut tout de même avoir quelques clés pour bien tout comprendre. Pas besoin d’avoir vu la vingtaine de films qui composent l’univers, mais certains sont indispensables.

Le Loki que nous suivons dans la série n’est pas le « vrai » Loki, mais un variant. Il apparaît dans Avengers Endgame, alors que Tony Stark, Scott Lang et Bruce Banner tentent de récupérer la pierre de l’espace en remontant le temps jusqu’à la bataille de New York en 2012 (The Avengers). Loki profite du chaos pour s’enfuir mais se fait rapidement rattraper par la TVA. C’est là que débute la première saison.

Les visionnages du premier Thor (2011) ainsi que d’Avengers (2012) sont donc obligatoires pour tout comprendre. Si regarder Thor 2 (2013) et 3 (2017) n’est pas nécessaire (puisque ce n’est pas le « même » personnage), c’est tout de même utile pour mieux comprendre la psyché du dieu de la malice. En revanche, revoir le diptyque Avengers Infinity War/Endgame est indispensable pour saisir les enjeux de la série et d’où vient réellement son héros.

Bien entendu, nous continuerons de garder ce dossier à jour en fonction des nouvelles infos à propos de la saison 2 de Loki.