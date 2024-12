YouTube a dégradé volontairement son lecteur vidéo intégré aux pages web

Avez-vous remarqué que le lecteur YouTube intégré à certains sites web étaient étranges, sans logo YouTube ou possibilité de cliquer pour lancer la vidéo directement sur la plateforme ? Nous savons désormais pourquoi.

Depuis quelque temps, le lecteur vidéo de YouTube intégré à certaines pages web n'est plus aussi fonctionnel que dans le passé. Plusieurs fonctionnalités sont désactivées, dont la possibilité de cliquer sur le titre d'une vidéo pour l'ouvrir directement sur le site YouTube.com ou sur l'application mobile YouTube. Non, ce ne sont pas les sites web qui vous empêchent de les quitter et qui vous obligent à regarder votre vidéo sur leur page. C'est bien YouTube qui a volontairement dégradé l'expérience de son lecteur vidéo intégré aux pages web tierces.

Comme l'explique The Verge, les éditeurs et médias peuvent depuis 2016 utiliser YouTube Player for Publishers (PfP) pour publier leurs vidéos. Passer par ce programme permet de vendre ses propres publicités à des tarifs plus élevés que de passer par le système traditionnel de YouTube. Il a été mis en place par la plateforme pour inciter les sites web à utiliser YouTube plutôt que d'autres solutions pour l'hébergement de leurs vidéos.

YouTube ne veut pas fâcher les annonceurs

Pendant longtemps, passer par PfP ou pas n'avait aucune incidence sur le lecteur YouTube intégré aux pages web. Mais la donne a changé en début d'année 2024, avec la disparition du lien renvoyant l'utilisateur vers YouTube, et même du logo de la plateforme. The Verge a interrogé YouTube à ce sujet, et voici la réponse donnée par Mariana De Felice, porte-parole de YouTube :

“Les éditeurs de presse peuvent choisir entre le lecteur intégré standard de YouTube ou une version conçue spécialement pour eux, qui leur donne un meilleur contrôle sur l'expérience publicitaire, mais supprime la marque YouTube et les liens vers YouTube. Cette version offre aux éditeurs un meilleur contrôle sur les publicités diffusées sur leurs vidéos, mais YouTube n'a aucune visibilité sur les publicités diffusées. Afin de protéger nos annonceurs et partenaires, nous avons supprimé notre marque et les liens vers YouTube du lecteur.”

YouTube ne veut donc pas être associé aux publicités qui peuvent être diffusées lors du visionnage de ces vidéos. La plateforme ne souhaite pas prendre le risque de fâcher les annonceurs, qui pourraient demander des comptes et menacer d'arrêter de payer en cas de problème.

Crédit : The Verge