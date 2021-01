WandaVision : lancement, casting, trailers… tout savoir sur la nouvelle série Marvel

Disney fait fructifier ses licences avec de nombreux films et séries déjà annoncés par la société. On retrouvera évidemment plusieurs programmes tirés de Star Wars, comme Rogue Squadron (par Patty Jenkins qui a déjà réalisé Wonder Woman ) , ou encore un spin-off sur Boba Fett. Marvel n’est pas en reste et l’univers mis en place par Disney livrera une série sur Loki, mais également la déjà très attendue, WandaVision. Alors en attendant la sortie officielle, voici une petite compilation de tout ce que l’on sait déjà sur WandaVision.

Quelle date de sortie pour Wandavision ?

WandaVision est disponible depuis le 15 janvier pour les abonnés Disney+. La première saison composée de 9 épisodes (2 la première semaine puis 1 par semaine) se concentrera sur deux personnages déjà connus des fans de Marvel : la Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany).

WandaVision promet une structure bien différente des séries habituelles en combinant des éléments d’un sitcom à ceux du MCU (pour Marvel Cinematic Universe soit Univers cinématographique Marvel).

Ce que l’on sait de l’intrigue

C’est un grand mystère, savamment entretenu par Disney. On sait uniquement que la Sorcière Rouge et Vision vivent dans une banlieue américaine tranquille, parfaite sur tous les plans, mais qui n’est peut-être pas la réalité… C’est Kevin Feige, big boss du MCU, qui a suggéré cette approche : « un monde fantastique à la fois étrange et rempli de bonheur », nostalgique des sitcoms de son enfance. L’homme précise également que la série s'inspirera des différentes techniques de narration popularisées par les sitcoms (acteurs parlant directement à la caméra, effet de tremblements de la caméra, esprit documentaire).

Jac Schaeffer, scénariste de la série, a pour sa part comparé son travail sur WandaVision à celui effectué pour Black Widow. Elle précise néanmoins que la série est l’opposé complet du film.

Notons également que Christophe Beck, qui a composé la musique des 2 Ant-Man, travaille sur WandaVision. Les chansons sont notamment écrites par Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez. Le couple a déjà collaboré avec Christophe Beck pour La Reine des Neiges de Disney.

Personnages et casting de WandaVision

Si Elizabeth Olsen et Paul Battany, respectivement la Sorcière Rouge et Vision, seront au rendez-vous, une petite surprise attend les fans du MCU.

Darcy Lewis, jouée par Kat Dennings dans Thor et Thor : Le Monde des Ténèbres est également à l’affiche. Pour les retardataires, il s’agit de l’assistante de Jane Foster (Natalie Portman). Elle a déjà aidé Thor, le Dieu nordique, dans les films précédemment cités.

Teyonah Parris jouera une héroïne Marvel inédite à l’écran, à savoir Monica Rambeau. Le personnage peut se transformer à sa guise, voyager dans le vide et l’espace ou encore devenir invisible, voler dans les airs… Une belle palette de talents que le scénariste, Jac Schaeffer, a pu exploiter.

Kathryn Hahn sera, quant à elle, Agnes, un personnage qui n’a révélé que peu d’informations. Elle est la voisine qualifiée de « bruyante » du couple. Certaines théories, basées sur des photos de tournage où apparaît le costume de l'actrice, parlent d’une identité gardée secrète par Disney. Kathryn Hahn pourrait en réalité être Agatha Harkness, tutrice de la Sorcière Rouge. Le monde irréel dans lequel évoluent les personnages serait une sorte de prison mise en place par la sorcière, capable de modifier la réalité.

Randall Park, alias Jimmy Woo, agent du S.H.I.E.L.D. apparu dans Ant-Man et La Guêpe, est officiellement au casting. Toujours pour des rôles inconnus, Evan Peters a été officialisé (Vif-Argent dans X-Men) ainsi que Jolene Purdy.

Les trailers de WandaVision à voir

Avant que WandaVision arrive le 15 janvier 2021 sur Disney, petit tour d’horizon des différents trailers déjà disponibles pour se mettre l’eau à la bouche.

Le premier nous montre une parodie de sitcom traditionnelle, avant que la Sorcière Rouge et Vision ne réalisent qu’ils sont manipulés. Viennent ensuite les premières images de Monica Rambeau et Agnes. De quoi mettre l’eau à la bouche tout en conservant le mystère autour d’une intrigue qui n’a rien révélé.

Le second trailer est beaucoup plus calme, mais repose sur la même recette : peu d’images, un montage rapide, mais toujours une bonne dose de mystère. On aperçoit l’armée, qui aura sans doute son mot à dire sur les événements se déroulant dans WandaVision.

Le dernier trailer, daté du 4 janvier 2021, nous en montre beaucoup plus sur la parodie de sitcom de WandaVision. Et à n’en pas douter, quelque chose cloche au milieu de ce décor rétro américain, où la Sorcière Rouge et Vision aperçoivent un homme sortir d'une bouche d’égout. WandaVision a également partagé un extrait comique, avec des rires enregistrés.

WandaVision est disponible depuis le 15 janvier 2021 sur Disney+. L’abonnement est de 6,99€/mois ou 69,99€/an.