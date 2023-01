Star Wars Skeleton Crew : date de sortie, histoire, casting, tout savoir sur la mystérieuse série

Skeleton Crew est l’une des prochaines séries Star Wars pour Disney +. Si elle reste encore bien mystérieuse, on sait déjà quelques petites choses sur son compte. Date de sortie, casting, histoire, on vous dit tout ce qu’il faut connaître sur ce projet encore nébuleux.

Pour étoffer l’univers Star Wars, Lucasfilm mise sur les séries : Mandalorian, Obi-Wan, Andor… L’une des prochaines à voir le jour s’appelle Skeleton Crew. Un projet encore bien mystérieux, mais qui risque de créer la surprise.

Il s’agira d’une série qui explorera un pan inconnu de l’univers Star Wars et qui mettra en scène des personnages inédits. Plus encore, elle veut adopter un ton frais en mettant en scène des ados, une nouvelle approche encore jamais vue dans la saga.

Dans ce dossier, on fait le point sur tout ce que l’on sait déjà sur Skeleton Crew. Date de sortie, histoire, casting, indiscrétions, on vous dit tout. Prêt à embarquer dans une nouvelle aventure ?

Quand sera diffusée Skeleton Crew ?

Skeleton Crew sera diffusée courant 2023. Lucasfilm n’a pas encore donné de date de sortie précise, mais on sait que ce sera bien pour cette année. On peut mettre une pièce pour le deuxième semestre, et ce pour plusieurs raisons :

Premièrement, Disney a d’autres séries à diffuser avant celle-ci. Le 1er mars prochain, nous aurons la saison 3 de The Mandalorian. Ensuite, ce sera au tour de la série Ahsoka d’entrer en scène, peut-être dans le courant de l’été. Après seulement, la place sera faite pour Skeleton Crew. Deuxièmement, la série a terminé son tournage mi-janvier 2023. Suivant le processus habituel, il faudra donc attendre la fin de l’année pour voir les épisodes. L’heure est actuellement au montage et à la postproduction.

Sur quelle plateforme sera diffusée Skeleton Crew ?

Skeleton Crew sera, comme toutes les autres séries Star Wars avant elle, diffusée exclusivement sur Disney+. Pour rappel, Disney+ est disponible en France au prix de 8,99 euros par mois. Il est possible de prendre un abonnement de 12 mois au prix de 89,90 euros.

Combien d’épisodes comptera Skeleton Crew ?

Pour le moment, Lucasfilm n’a pas communiqué sur le nombre d’épisodes que comptera Skeleton Crew.

Il n’y a pas vraiment de règles pour les séries Star Wars, alors que The Mandalorian compte 8 épisodes par saison, The Book of Boba Fett n’en compte que 7 et Obi-Wan Kenobi 6. De son côté, Andor propose 12 épisodes. Pour Skeleton Crew, le mystère est donc entier.

Combien de saisons comptera Skeleton Crew ?

Pour l’instant, une seule saison de Skeleton Crew a été annoncée. Comme d’habitude, Lucasfilm pourrait annoncer une nouvelle salve d’épisodes si le succès est au rendez-vous. La série n’est attachée à aucun autre contenu Star Wars, comme l’étaient Obi-Wan Kenobi ou Andor, il n’y a donc théoriquement pas de limites au nombre de saisons.

Quel casting pour Skeleton Crew ?

Skeleton Crew aura pour tête d’affiche Jude Law. On ne présente plus l’acteur britannique à la filmographie très riche (Bienvenue à Gattaca, Sherlock Holmes, Les Animaux Fantastiques, Captain Marvel…). Il signera ici son entrée dans l’univers Star Wars et sera entouré de jeunes acteurs novices.

Derrière la caméra, nous avons aussi du beau monde. On retrouve Dave Filoni et Jon Favreau à la production. Le duo a déjà œuvré sur The Mandalorian, sur The Book of Boba Fett et sur Ahsoka (diffusion bientôt). Jon Watts et Christopher Lloyd, qui ont travaillé ensemble sur Spider-Man Homecoming (le premier en tant que réalisateur et le second comme scénariste), porteront la série. Un duo qui a fait ses preuves dans la maison Disney.

Skeleton Crew, ça parle de quoi ?

Pour l’instant, le scénario de Skeleton Crew reste très mystérieux, mais nous avons déjà quelques infos. La série nous racontera les aventures d’une bande d’ados perdus dans l’espace qui tentent de rentrer chez eux. Ce jeune équipage sera mené par un adulte : Jude Law. Le nom même de la série décrit le contexte de l’histoire. Le terme Skeleton Crew (équipe squelette) est une expression utilisée pour signifier quelque chose qui tourne avec les effectifs réduits à leur minimum.

Jon Watts, le showrunner, a précisé que si la série mettra en scène des pré-ados, elle sera avant tout destinée aux adultes, puisqu'elle adoptera un ton sombre. Elle se voudra un hommage aux vieux films Amblin des années 1980 comme E.T. l’extraterrestre, Gremlins ou les Goonies.

Fait notable, ce sera la toute première série Star Wars en live-action depuis The Mandalorian à mettre en scène de tout nouveaux personnages.

Quand prend place Skeleton Crew dans la chronologie Star Wars ?

Skeleton Crew se passera en l’an 9 ABY. En langage terrien, cela signifie qu’elle se déroulera neuf ans après la bataille de Yavin, celle qui clôture le film Un Nouvel Espoir (Épisode IV).

Nous sommes donc six ans après Le Retour du Jedi (Épisode VI), et un peu moins de trente avant Le Réveil de la Force (Épisode VII). À cette période, l’Empire est tombé et la Nouvelle République, encore fragile, se met doucement en place. C’est aussi cette année-là que se déroulent les événements de The Mandalorian ainsi que ceux de The Book of Boba Fett. Toutefois, Skeleton Crew n’aura aucun lien, puisqu’elle évoluera seule de son côté.

Des caméos sont-ils prévus dans Skeleton Crew ?

Avec Dave Filoni à la production, on peut légitimement se poser la question : y aura-t-il des caméos dans la série ? Après tout, nous avons eu le droit à Luke Skywalker, à Ahsoka Tao ou encore à Cad Bane dans Mandalorian et The Book of Boba Fett.

Toutefois, il est encore trop tôt pour répondre à cette question. La série semble se dérouler dans l’espace inconnu de l’univers Star Wars, donc la possibilité d’avoir des caméos semble réduite. Mais qui sait, peut-être qu’une star viendra passer un coucou !

Quelles séries sont prévues après Skeleton Crew ?

Lucasfilm ne compte pas arrêter de produire des séries Star Wars après Skeleton Crew. D’autres projets sont en chantiers, ou au moins évoqués.

Parmi les séries prévues : The Acolyte. Tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est qu'elle se déroulera avant l’Épisode I et qu’elle s’intéressera au côté obscur. Ce devrait être celle diffusée après Skeleton Crew et on peut espérer la voir en 2024.

Une saison 2 d'Andor est aussi prévue. Cette dernière devrait faire le lien entre la première saison et les événements de Rogue One (2016).

Ensuite, nous entrons dans le domaine de l’hypothétique. Une série Lando avec Donald Glover a un temps été évoquée par Lucasfilm. Si nous n’avons plus de nouvelles depuis un petit moment, elle serait toujours d’actualité.

Enfin, le cas Rangers of the New Republic est toujours nébuleux. La série devait mettre en scène le personnage de Cara Dune, qu’on avait vu dans The Mandalorian. Toutefois, les prises de position polémiques de l’actrice ont conduit Disney à la remercier. Rangers of the New Republic n’est pas annulée pour autant, mais son développement a simplement été suspendu. On peut imaginer que Lucasfilm pourrait un jour la ressortir sous une nouvelle forme avec un autre personnage.