Disney+ : 13 films Marvel seront disponibles au format IMAX dès le 12 novembre 2021

À l’occasion du Disney+ Day, la plateforme de streaming va proposer 13 films Marvel au format IMAX. Plus grand que le classique 2.35 : 1, ce dernier va permettre de se débarrasser quasi entièrement des bandes noires. Parmi la liste des concernés, on retrouve notamment Black Widow, deux Avengers, Black Panther ou encore Guardians of the Galaxy. De quoi placer Disney+ comme un véritable précurseur aux côtés de ses concurrents.



Le 12 novembre prochain, Disney+ soufflera sa deuxième bougie. L’occasion pour la plateforme de streaming de fêter l’événement et son succès éclair en organisant une journée spéciale intitulée Disney+ Day. Au programme : des contenus inédits tirés des univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ou encore National Geographic, ainsi que plusieurs teasers et bandes-annonces à en croire certaines rumeurs. Mais ce n’est pas tout. Le service a annoncé aujourd’hui que pas moins de 13 films Marvel bénéficieront du format IMAX Enhanced.

Voici la liste complète des concernés :

Ant-Man et la Guêpe

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Black Panther

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy 2

Iron Man

Thor Ragnarok

Shang-Chi et la Légende des 10 anneaux

Iron Man, Black Panther et Avengers disponibles en IMAX sur Disney+

Pour rappel, le format IMAX est de 1.90.1, soit 26 % plus grand que le format habituel des films Marvel, tournés en 2.35.1. Ainsi, vous pourrez vous débarrasser presque entièrement des bandes noires sur votre écran, de quoi profiter pleinement des scènes d’action. S’ajoute à cela le son DTS immersif qui sera bientôt proposé sur Disney+. Autrement dit, votre salon se transformera en véritable salle de cinéma dans les prochains jours.

Sur le même sujet : Disney+ renonce à sortir ses films simultanément au cinéma et en SVOD

Notons en outre que les films IMAX Enhanced prendront également en charge le son Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi que le HDR10 et la 4K. Disney+ n’est pas le premier service de streaming à proposer cette option. Sony en fait déjà profiter ses utilisateurs via Bravia Core. Quant aux DVD, ils sont déjà plusieurs à intégrer l’IMAX, comme The Dark Knight, Tenet et Mission Impossible : Fallout par exemple.