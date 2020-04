Lancement Disney+ en France : à partir de quelle heure s’abonner ?

Disponible à partir du mardi 7 avril 2020, la nouvelle plateforme de streaming Disney+ sera officiellement ouverte à minuit tapante ce soir, a annoncé Maxime Saada, président du directoire du Groupe Canal Plus . Celles ou ceux qui veulent profiter au plus vite des contenus exclusifs Disney+ n’ont donc plus que quelques heures à patienter.

A partir de quelle heure peut-on s’abonner à Disney+?

Disney+, le nouveau service de streaming vidéo à la demande qui compte bien faire de l’ombre à NetFlix ou bien encore Prime Video d’Amazon sera disponible dès ce soir à partir de minuit, heure française. Pour rappel, l’abonnement Disney+ en France coute 6,99 €/mois ou 69,99 € pour un an (soit un prix de revient de 5,83 €/mois). Vous pouvez y souscrire en profitant des promos Canal+ qui incluent également Disney ou en vous rendant directement sur le site officiel (voir lien ci-dessus).

A ce jour, mis à part Canal+ qui a signé un accord d’exclusivité avec Disney+, aucun FAI (SFR, Bouygues, Free ou Orange) n’a pour l’instant contracté d’accord avec Disney+. Cependant, vous pouvez accéder à la plateforme depuis une box à condition de disposer d’un abonnement à Canal+.

Disney+ est disponible sur les plateformes suivantes : App Store, Google Play Store, Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV, TV connectées LG, TV connectées Samsung, Chromecast, PS4, Xbox One, Appareils Roku et bien évidemment sur les PC et Mac depuis n’importe quel navigateur Web comme Chrome, Firefox, Edge, Safari et Opera.