Disney+ fait grimper ses prix comme prévu, voici les nouveaux tarifs de la plateforme

Il fallait bien que ça arrive chez nous. Après avoir augmenté ses prix aux Etats-Unis, Disney+ a enfin répercuté cette revalorisation tarifaire en France. Voici combien il faudra payer maintenant pour profiter du catalogue de la plateforme.

Ce n'est pas vraiment une surprise, même si on s'en serait bien passé. En août dernier, Disney a annoncé une nouvelle augmentation de prix pour Disney+ aux Etats-Unis. Fatalement, il fallait s'attendre à ce que les tarifs en Europe grimpent également tôt ou tard.

On aura finalement eu le droit à quelques mois de répit, mais c'est terminé ! La firme aux grandes oreilles vient de confirmer la hausse des prix des différentes formules Disney+ en France. Et autant qu'elle est plutôt conséquente, entre 11 et 16 % selon les offres. On pourra toutefois se consoler en sachant que la formule Standard avec pubs n'est pas affectée par cette revalorisation tarifaire.

Voici les nouveaux prix de Disney+ en France

Alors, combien faudra-t-il mettre sur la table pour continuer à regarder Agatha All Along sur Disney+ ? Voici les nouveaux prix dans le détail :

Formule Standard sans pub : 9,99 € par mois ou 99,90 € par an (contre 8,99 €/mois et 89,90 € par an)

par an (contre 8,99 €/mois et 89,90 € par an) Formule Premium : 13,99 € par mois ou 139,90 € par an (contre 11,99 €/mois et 119,90 €/mois)

Comptez donc 1 euro de plus chaque mois pour l'abonnement Standard classique, et 2 euros de plus pour la formule Premium. Soit respectivement 12 et 24 € de plus par an et par formule.

Toujours plus cher… pour la même chose

Il est loin le temps où Disney+ proposait de la 4K et un accès à 4 écrans pour … 6,99 € par mois ! C'est simple, pour profiter aujourd'hui de la même prestation de service, soit de la 4K/4 écrans, il faut compter le double. 100 % d'augmentation en 4 ans, c'est beau.

Et là où Disney+ fait vraiment fort, c'est que ces augmentations successives ne s'accompagnent d'aucune fonctionnalité inédite ou améliorations du service. Non, les clients doivent se contenter de payer toujours plus, pour la même chose. Toujours du Full HD/2 écrans avec l'offre Standard, et de la 4K/4 écrans avec le Premium.

Dans ces conditions, la plateforme pourrait bien perdre un certain nombre d'abonnés dans les semaines à venir, lassés par ces augmentations, l'arrivée imminente de la fin du partage de compte et le manque d'attractivité du catalogue. Il faut bien reconnaître que les dernières productions originales D+ ont rencontré un accueil mitigé de la part du public. On pense par exemple à Star Wars : The Acolyte, massacré par les spectateurs, et qui n'aura même pas le droit à une saison 2.