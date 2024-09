Disney+ fait désormais payer le partage de compte, comme Netflix

Après des mois d'attente, Disney+ officialise le partage de compte payant en dévoilant les tarifs de l'option. Elle débarquera en Europe et donc en France dans les prochains jours.

Disney+ a encore copié Netflix. Les services de streaming n'hésitent pas à s'aligner sur leurs concurrents dès qu'il s'agit de quelque chose qui peut leur rapporter de l'argent. L'ajout de la publicité dans une formule pourtant payante est l'exemple le plus classique, mais ce n'est pas le seul. Netflix a été la première plateforme à faire la chasse au partage de compte, qui permettait à plusieurs personnes de profiter du catalogue en payant quelques euros seulement chacun. Un manque à gagner énorme.

Malgré les réactions en toute logique extrêmement négatives, il se trouve que l'opération est un grand succès d'un point du vue commercial, avec une hausse du nombre d'abonnés. Il n'en fallait pas plus pour donner des idées à Disney+ qui annonce vouloir faire la même chose. Techniquement, “vous ne pouvez pas partager votre abonnement Disney+ avec des personnes qui n'appartiennent pas à votre foyer“, nous dit le support, et il n'était pas possible de le faire. Maintenant oui. Mais ce n'est pas gratuit.

Le partage de compte sur Disney+ devient payant

Dans un communiqué, Disney annonce la mise en place du partage de compte payant. La première chose qu'il faut noter, c'est que le prix pour ajouter un membre hors de son foyer varie en fonction de l'abonnement initial. Par exemple, 6,99 $ pour la formule Standard et 9,99 $ pour la Premium.

Autre précision importante : il n'est possible d'ajouter qu'une seule personne extérieure par foyer. Rien ne change si un titulaire de compte souhaite regarder Disney+ en dehors de chez lui (en vacances par exemple). Un bouton “Je ne suis pas chez moi” fera son apparition sur l'écran. Un mail avec un code à usage unique est alors envoyé à l'adresse associée au compte.

Las tarifs en euros n'ont pas encore été annoncés, mais on peut tabler sur 5,99 € pour un abonnement Standard et 8,99 € pour le Premium. Comme pour Netflix, si un jour la personne extérieure décide de prendre son propre abonnement, son profil pourra être transféré.