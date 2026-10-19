Marvel sur Disney+ : dans quel ordre chronologique doit-on regarder les films ?

Si vous comptez vous abonner à la plateforme Disney+ pour voir ou revoir les aventures des héros issus de l’univers Marvel, vous devez d’abord vous poser ces 2 questions : dans quel ordre doit-on regarder les films de la célèbre franchise Marvel et lesquels sont disponibles ?

CLIQUEZ ICI POUR VOUS ABONNER A DISNEY+

Le service de streaming Disney+ en France est arrivé en avril 2020. C’est l’occasion pour les fans de regarder les contenus de quatre filiales détenues par le groupe : Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm et National Geographic.

Depuis la mi-octobre 2024, la plateforme a revu ses prix à la hausse pour la seconde fois. Désormais, la plateforme propose trois formules distinctes, à savoir Premium, Standard et Standard avec pub. Les tarifs oscillent quant à eux entre 13,99 € et 5,99 € par mois.

Et si le service a longtemps été offert dans certaines offres Canal+ à prix réduit, sachez que ce ne sera bientôt plus le cas. En effet, la chaîne cryptée a confirmé à la fin novembre 2024 la fin de son partenariat avec la firme aux grandes oreilles. Résultat, Disney+ ne sera plus proposé dans les packages Canal+, tout comme les chaînes de TV Disney Channel par exemple. La mesure a pris effet le 31 décembre 2024.

Quel est l’ordre de visionnage des films Marvel ?

À l’instar de sagas comme X-Men ou Star Wars, les films, séries et courts-métrages faisant partie de l’ensemble du MCU (Marvel Cinematic Universe) sortent souvent dans un ordre qui n’a rien à voir avec leur ordre respectif de visionnage. Si vous souhaitez connaître l’ordre chronologique, le voici :

Eyes of Wakanda (2025 – la série se déroule sur plusieurs époques, mais débute en 1260 avant Jésus-Christ) Captain America : First Avenger (2011) Agent Carter (2015-2016) Captain Marvel (2019) Iron Man (2008) Iron Man 2 (2010) L’Incroyable Hulk (2008) Thor (2011) Marvel Studios One Shot : une drôle d’histoire sur la route du marteau de Thor (2011) Marvel Studios One Shot : Le Consultant (2011) Avengers (2012) Marvel Studios One Shot : Article 47 (2012) Thor : Le Monde des ténèbres (2013) Iron Man 3 (2013) Marvel Studios One Shot : Longue vie au roi (2014) Captain America : Le Soldat de l’hiver (2014) Les Gardiens de la Galaxie (2014) Les Gardiens de la galaxie Vol. 2 (2017) Je s’appelle Groot – saison 1 (2022) Je s’appelle Groot – saison 2 (2023) Daredevil – saison 1 (2015) Jessica Jones – saison 1 (2015) Avengers : L’Ère d’Ultron (2015) Ant-Man (2015) Daredevil – saison 2 (2016) Luke Cage – saison 1 (2016) Iron Fist – saison 1 (2017) The Defenders (2017) Captain America : Civil War (2016) Black Widow (2021) Black Panther (2018) Spider-Man : Homecoming (2017) Doctor Strange (2016) The Punisher – saison 1 (2017) Jessica Jones – saison 2 (2018) Luke Cage – saison 2 (2018) Iron Fist – saison 2 (2018) Daredevil – saison 3 (2018) The Punisher – saison 2 (2019) Jessica Jones – saison 3 (2019) Thor Ragnarok (2017) Ant-Man et la guêpe (2018) Avengers : Infinity War (2018) Avengers : Endgame (2019) Loki – saison 1 (2021) What if… – saison 1 (2021) Marvel Zombies (2025, spin-off de l’épisode What If… Zombies?! de la saison 1 de What If…?) WandaVision (série TV – 2021) Falcon et le Soldat de l’Hiver – saison 1 (2021) Shang-Chi et la Légende des dix anneaux (2021) Les Éternels (2021) Spider-Man : Far From Home (2019) Spider-Man : No Way Home (2021) Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) Hawkeye – saison 1 (2021) Echo (série TV -2024) Moon Knight – saison 1 (2021) She-Hulk – saison 1 (2022) Miss Marvel – saison 1 (2022) Thor : Love and Thunder (2021) Black Panther : Wakanda Forever (2022) Ironheart – saison 1 (2025) Werewolf by Night (2022) The Guardian of The Galaxy : Holiday Special (2022) Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (2023) Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (2023) Secret Invasion – saison 1 (2023) The Marvels (2023) Loki – saison 2 (2023) What if… saison 2 (2023) Deadpool & Wolverine (2024) Agatha All Along – saison 1 (2024) What If…? – saison 3 (2024) Captain America : Brave New World (2025) Daredevil Born Again – saison 1 (2025, à peu près en même temps que les événements de Captain America : Brave New World) The Thunderbolts (2025) Les 4 Fantastiques Premiers Pas (2025) Daredevil Born Again – saison 2 (2026) Wonder Man saison 1 (2026) Spider-Man Brand New Day (2026) VisionQuest (2026)

Comme vous pouvez le constater, nous avons récemment ajouté Daredevil Born Again (saison 2), Thunderbolts, Les 4 Fantastiques Premiers Pas ou encore Agatha All Along, les derniers entrants dans la timeline du MCU. Marvel a justement mis à jour officiellement la chronologie de son univers cinématographique. L’occasion de constater où se placent les dernières aventures de Wade Wilson et Agatha Harkness. Quant à Thunderbolts, on sait qu’il se déroule peu après Captain America Brave New World (spoiler alert : le personnage de Valentina de Fontaine fait brièvement référence au président qui se transforme en Hulk rouge). Enfin, Spider-Man Brand New Day se déroule en 2028, à la toute fin du MCU actuel. Tout comme la série VisionQuest, cette information ayant été confirmée par l’un des showrunners.

Vous pouvez également vous jeter sur les séries Marvel comme WandaVision, Falcon et le Soldat de l’hiver, Loki, Hawkeye et Moon Knight qui se déroulent dans le même univers que les films du MCU. Les deux premières se déroulent après les événements d’Avengers Endgame, à peu de chose près en même temps que Spider-Man Far From Home.

Quant à Loki, disons que la timeline est légèrement différente. En effet, vous ne suivrez pas les aventures du Loki que vous avez connu dans les films, mais celles du Loki que vous pouvez apercevoir dans Avengers Endgame, lorsque nos héros voyagent dans le temps pour revenir à New York et s’emparer du Tesseract. On y voit justement ce Loki s’enfuir avec le précieux artéfact. La saison 2 de Loki a démarré en octobre 2023. Pour vous rafraîchir la mémoire, nous vous proposons un guide de tout ce qu’il faut savoir du MCU et de la saison 1 de Loki avant de vous plonger dans la nouvelle.

La série animée What If…? de 2021 est un cas à part. Chaque épisode s’intercale entre deux films ou série, en fonction du héros qui en est le personnage principal. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez regarder la saison entière juste après la première de Loki, ça restera cohérent. Vous pouvez d’ailleurs suivre le même processus pour la saison 2 de What If… puisqu’elle se retrouve juste après Loki S2 dans la timeline officielle.

Concernant What If…, rappelons qu’une 3e saison a débarqué sur Disney+ le 22 décembre 2024. Elle clôture l’arc narratif de Uatu aka Le Gardien.

Où placer Les 4 Fantastiques Premiers pas ?

Sorti le 23 juillet 2025 en France, le film Les 4 Fantastiques Premiers pas est un peu à part. Techniquement, son action se déroule en 1964 sur la Terre-828. Cela situe donc le film entre Captain America First Avenger, Agent Carter et Captain Marvel. Mais là où sa se complique, c’est que la scène post-générique de Thunderbolt, 14 mois après les événements du long-métrage, montre le vaisseau des 4 Fantastiques arriver sur Terre-616.

Or, la scène post-générique des 4 Fantastiques montre le Docteur Fatalis exprimer son intérêt pour Franklin Richards, le fils surpuissant de Reed Richards (Mr. Fantastic) et Sue Storm (la Femme invisible). Il est donc très probable que le super vilain a réussi à kidnapper Franklin et à l’amener dans la réalité du film Thunderbolts. Les 4 Fantastiques arriveraient pour le secourir en faisant au passage un saut dans le temps. Dans ce cas-ci, on pourrait mettre Les 4 Fantastiques Premiers pas juste après Thunderbolt dans la chronologie.

Le “cas” un peu particulier de Deadpool & Wolverine

Si la timeline du MCU n’est pas toujours facile à suivre, les choses se corsent depuis l’arrivée de Deadpool dans ce même univers. Attention, spoilers !

Pour rappel, les deux premiers films Deadpool ont été réalisés par la 20th Century Fox. Ils ne se passaient donc pas dans le MCU, dont tous les films ont été réalisés par Disney. Mais depuis le rachat du premier par le second, une connexion entre les deux univers a été créée. Et le point de liaison entre les deux, c’est justement Deadpool & Wolverine (ou Deadpool 3, si vous préférez) qui la met en place.

Et c’est là que tout se complique, puisque Deadpool voyage à la fois entre les univers, mais aussi dans le temps. Ainsi, une toute petite partie de Deadpool 3 se déroule en 2018, lorsque Wade Wilson tente d’obtenir un poste au sein des Avengers auprès de Happy Hogan. Ici, c’est sur la Terre 616 que tout se passe. Il revient ensuite dans son propre univers, sur la Terre 10005.

Six ans plus tard, Deadpool est enlevé par le TVA, qui lui montre la mort de Logan, laquelle se déroule en 2029. Mais l’histoire se déroule très certainement sur une autre Terre, même si celle-ci n’est jamais indiquée. Il repart de plus belle et erre d’univers en univers, à la recherche d’un nouveau Wolverine. Là aussi, il est probable que toutes les époques soient mélangées et qu’il n’y ait pas de réelle timeline, à l’instar de la série Loki.

Puis, Deadpool se retrouve projeté dans le Vortex. Ici, plus aucune règle chronologique ne s’applique : X-23, présente dans le film Logan (donc après 2029), a bien grandi. Tout comme ont vieilli les personnages d’Elektra ou de Pyro. L’histoire se déroule-t-elle aux alentours de 2040 ? Pas sûr, puisque le Vortex n’obéit à aucune logique temporelle.

À la fin du film, Deadpool retourne sur sa propre Terre 10005 en 2024. Néanmoins, difficile d’établir une réelle correspondance avec les événements qui surviennent dans le MCU et sur la Terre 616. En clair, une partie de Deadpool & Wolverine se déroule “peut-être” en 2024. En tout cas, si l’on en croit la timeline mise à jour par Marvel, c’est effectivement le cas.

Quels sont les films de l’univers cinématographique Marvel (MCU) disponibles sur Disney+ ?

Si vous comptez profiter de Disney+ pour les voir, malheureusement tous ne peuvent pas être regardés, car la version française de Disney+ doit respecter la chronologie des médias. En clair, la plateforme à l’interdiction de proposer ses nouvelles productions avant un délai réglementaire de 9 mois. En conclusion, il est normal que les films les plus récents ne soient pas encore disponibles sur la plateforme.

Au final, 27 films et 26 séries Marvel sont disponibles sur Disney+, les voici :

Captain America : First Avenger (2011)

Agent Carter (série TV – 2015-2016)

Captain Marvel (2019)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Avengers (2012)

Thor : Le Monde des ténèbres (2013)

Iron Man 3 (2013)

Captain America : Le Soldat de l’hiver (2014)

Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Les Gardiens de la galaxie Vol. 2 (2017)

Daredevil (série TV – 2015)

Jessica Jones (série TV – 2015)

Avengers : L’Ère d’Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Luke Cage (série TV – 2016)

Iron Fist (série TV – 2017)

The Defenders (série TV – 2017)

Captain America : Civil War (2016)

Black Widow (2021)

Black Panther (2018)

Punisher (série TV – 2017)

Doctor Strange (2016)

Thor Ragnarok (2017)

Ant-Man et la guêpe (2018)

Avengers : Infinity War (2018)

Avengers : Endgame (2019)

Loki (série TV – 2021)

What If…? (série TV animée – 2021)

WandaVision (série TV – 2021)

Shang-Chi (2021)

Falcon et le Soldat de l’hiver (série TV – 2021)

Hawkeye (série TV – 2021)

Moon Knight (série TV – 2022)

Black Panther : Wakanda Forever (2022)

Echo (série TV – 2024)

She-Hulk (série TV – 2022)

Miss Marvel (série TV – 2022)

Thor : Love and Thunder (2022)

Werewolf by Night (2022)

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (2023)

Secret Invasion (série TV – 2023)

The Marvels (2023)

Deadpool & Wolverine (2024)

Agatha All Along (série TV – 2024)

Daredevil Born Again (série TV – 2025)

Eyes of Wakanda (série TV animée – 2025)

Wonder Man (série TV – 2026)

The Thunderbolts (2025)

Les 4 Fantastiques Premiers Pas (2025)

VisionQuest (série TV – 2026)