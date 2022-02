Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Defenders débarqueront bien sur Disney+

Comme le laissaient entendre de précédentes rumeurs, les séries Marvel du catalogue Netflix comme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Defenders et Iron Fist vont bel et bien finir sur Disney+. La nouvelle a été confirmée par un communiqué de presse de Disney+ Canada.

Ce 11 février 2022, Netflix a mis à jour la fiche de ses différentes séries Marvel comme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Defenders ou encore Iron Fist. D'après le service de streaming, les utilisateurs devront se dépêcher pour les (re)voir puisqu'elles ne sont plus disponibles dès le 1er mars. Naturellement, la question d'une éventuelle migration vers Disney+ s'est rapidement posée, la firme aux grandes oreilles étant propriétaire de Marvel.

Finalement, Disney+ Canada vient de confirmer la chose dans un communiqué de presse dédié à Moon Knight, la prochaine série Marvel exclusive à Disney+ avec Oscar Isaac en tête d'affiche. En effet, on peut y voir que Daredevil et consorts débarqueront sur la plateforme de streaming de la compagnie dès le 16 mars, soit une quinzaine de jours avant l'arrivée de Moon Knight.

Daredevil, Jessica Jones et les autres débarqueront bien sur Disney+

En revanche, la branche française de l'entreprise n'a pas encore donné de date. On espère donc que les séries Marvel en question seront disponibles sans tarder sur Disney+. Concernant Netflix, c'est évidement une triste nouvelle. Pour cause, l'apparition de Matt Murdoch aka Daredevil dans Spider-Man : No Way Home a fait grimpé la popularité de la série, qui est revenu dans le Top 10 des contenus les plus regardés sur le service de streaming. On se doute que Disney compte profiter à son tour de la popularité du justicier d'Hell's Kitchen.

Dès que nous aurons une date, nous mettrons à jour cet article évidemment. Pour rappel, Disney+ vient d'annoncer le lancement de la production de la saison 2 de Loki. En effet, plusieurs acteurs ont confirmé leur retour dans la série centrée sur le Dieu de la Malice, à commencer Owen Wilson aka l'agent Mobius, ou encore Gugu Mbatha-Raw qui incarnait Ravonna Renslayer, la juge de la Time Variance Authority (TVA). Concernant le tournage, il devrait débuter dans le courant de l'été prochain, sauf imprévu de dernière minute.

Source : Twitter