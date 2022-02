Star Wars : les séries et films qui arriveront bientôt sur Disney+

Disney + compte bien nous abreuver de séries Star Wars dans les années qui viennent. De nombreux projets sont en cours de création pour la plateforme. Certains ont déjà livré pas mal d’infos, tandis que d’autres sont encore bien mystérieux. Dans ce dossier, on fait le point sur ce qui nous attend dans le futur.

Marvel et Star Wars sont les deux mamelles de Disney+. La firme de Mickey mise énormément sur la saga créée par George Lucas pour attirer les foules, et ça marche. Nous avons déjà eu deux séries se déroulant dans cet univers, The Mandalorian et The Book of Boba Fett, mais il y en a plein d’autres de prévues !

Disney a mis en chantier de nombreux projets ces derniers temps. Certains sont déjà bien avancés, tandis que d’autres sont encore en préproduction, ou ont été possiblement annulés. Dans ce dossier, nous allons faire le point sur les séries prévues sur Disney+ ainsi que leur statut. Bien entendu, tout cela est amené à évoluer selon les annonces de la plateforme.

Les séries déjà sorties

Disney+ propose déjà plusieurs séries Star Wars sur sa plateforme. Nous pouvons d’ores et déjà apprécier les deux premières saisons de The Mandalorian (2019 et 2020) ainsi que son spin-off The Book of Boba Fett (2021), qui est en réalité une suite directe.

Des séries d’animation ont aussi été créées pour Disney+. On peut ainsi évoquer la saison 7 de The Clone Wars (les six précédentes sont également disponibles sur la plateforme) ainsi que son spin-off The Bad Batch.

Enfin, Star Wars Visions est une série d’animation qui laisse le champ libre à des créateurs japonais. Elle ne s’inclut pas dans le canon, ce qui ne l’empêche pas d’être sympathique.

Les séries prévues par Disney +

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi nous narrera les aventures du chevalier Jedi éponyme pendant son exil sur Tatooine, dix ans après La Revanche des Sith. Ewan McGregor reprend ici son rôle emblématique de la prélogie. Hayden Christensen sera aussi de retour dans le rôle d’Anakin/Dark Vador. Il s’agit d’une série attendue de longue date par les fans. Depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, les rumeurs concernant le retour d’Obi-Wan n’ont cessé de tourner sur le web. Cette salve d’épisodes est donc un nerdgasm pour beaucoup.

Date de diffusion : 25 mai 2022 (premier épisode).

Andor

Cassian Andor (Diego Luna) est un espion rebelle qui lutte contre l’Empire. Apparu dans le film Rogue One, il va avoir le droit à sa série. Bien évidemment, elle se déroulera avant les événements du film. Pour le moment, Andor n’a pas de date de sortie officielle, toutefois, le tournage est terminé donc la série devrait être diffusée dans le courant de l’année 2022. Une saison 2 est déjà prévue par Disney, ce qui montre la confiance du studio dans son personnage.

Date de diffusion : courant 2022.

The Mandalorian saison 3

Série phare de l’univers Star Wars, The Mandalorian aura bien le droit à sa saison 3. Si on ne sait pas encore de quoi elle va parler précisément, tout porte à croire qu’elle tournera autour du destin de la planète Mandalore. Pour le moment, la série est en tournage. On ne sait pas quand elle arrivera sur Disney+, mais il ne faut pas l’attendre avant la fin de l’année 2022 au plus tôt.

Date de diffusion : fin 2022 / début 2023.

Ahsoka

Ahsoka est un personnage adoré par les fans. Apparue dans The Clone Wars, l’ancienne apprentie d’Anakin a fait ses premiers pas en live-action dans la saison 2 de The Mandalorian sous les traits de Rosario Dawson. Elle va finalement avoir le droit à sa série. Si on ne sait pas exactement de quoi ça va parler, quelques indices suggèrent qu’elle continuera l’histoire de Star Wars Rebels : Ahsoka part en quête d’Ezra Bridger, disparu dans les confins de la galaxie avec le grand amiral Thrawn. Gageons que les scénaristes sauront parler à ceux qui n’ont jamais regardé la série animée.

Date de diffusion : 2023.

Lando

Lando Calrissian est un personnage culte de Star Wars apparu dans L’Empire Contre-Attaque (1980) sous les traits de Billy Dee Williams. Dans le film Solo (2018), on a découvert le contrebandier dans sa jeunesse, incarné cette fois par Donald Glover. Ce dernier va reprendre son rôle dans une série dédiée. Aucun détail sur son scénario, mais on peut espérer recroiser des têtes connues de l’univers, comme Han Solo (Alden Ehrenreich dans le film de 2018) ou Chewbacca.

Date de diffusion : inconnue pour le moment.

The Acolyte

Une série bien mystérieuse, puisqu’on sait peu de choses à son sujet. The Acolyte est chapeautée par Leslye Headland (Russian Doll) et se déroulera à la toute fin de la Haute République, soit peu de temps avant l’Épisode I. Son titre laisse présager une série dédiée aux Sith. Elle devrait donc être sombre.

Date de diffusion : inconnue pour le moment.

The Bad Batch saison 2

La série d’animation The Bad Batch aura le droit à une deuxième saison. Comme la première, elle nous racontera les aventures d’une troupe de clones d’élite qui décide de déserter lors de l’avènement de l’Empire. Il s’agit d’un spin-off de The Clone Wars.

Date de diffusion : inconnue pour le moment.

A Droid Story

Encore une série d’animation, mais qui sera cette fois dédiée aux enfants. On ne sait que peu de choses, si ce n’est qu’elle pourra compter sur la présence de R2-D2 et C3-PO.

Date de diffusion : inconnue pour le moment.

Rangers of the New Republic (annulée ?)

Cette série devait être un spin-off de The Mandalorian et évoquer le destin de Cara Dune. On aurait suivi l’héroïne dans ses aventures pendant la période de la nouvelle république. Cependant, les positions polémiques de l’actrice principale Gina Carano ont poussé Disney à mettre le projet en retrait, même s'il n'a pas encore été officiellement annulé. On pourrait le voir ressurgir tôt ou tard sous une autre forme, mais pour l'instant, ça semble mal parti.

Date de diffusion : inconnue pour le moment.

De nouveaux films Star Wars sont aussi prévus

Disney ne compte pas seulement sur sa plateforme pour continuer à faire vivre Star Wars, puisque de nouveaux films sont prévus pour le cinéma. Le studio a pour habitude de lancer beaucoup de projets en même temps, et nombre d’entre eux sont abandonnés en cours de route.

Pour l’instant, plusieurs ont été annoncés. Ainsi, Rian Johnson (The Last Jedi) plancherait toujours sur sa propre trilogie mettant en scène une nouvelle histoire et des personnages originaux. Si nous n’avons pas eu d'infos officielles depuis un moment, elle serait toujours dans les cartons. Certaines rumeurs murmurent toutefois que le projet aurait été enterré, mais Disney n'a rien confirmé.

Patty Jenkins (Wonder Woman) travaille sur un film Rogue Squadron. Ce devrait théoriquement être le prochain à sortir (2023), mais les rumeurs évoquent une production compliquée et son arrivée devrait être retardée.

D’autres projets sont en chantier, comme un film produit par Kevin Feige (le boss du Marvel Cinematic Universe) ainsi qu’un film réalisé par Taika Waititi. Les deux projets pourraient être le même, en réalité. Encore une fois, il est difficile de trancher, Disney restant très nébuleux. À noter qu’un autre projet de film par David Benioff et D.B. Weiss (Game of Thrones) avait un temps été en gestation, mais a été abandonné.

Nul doute que de multiples autres films sont actuellement à l’étude chez Disney, mais qu’ils n’ont pas été annoncés officiellement. Il faudra faire preuve de patience avant de découvrir tout ça au cinéma ou sur Disney+.