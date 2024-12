Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra : Samsung baisse drastiquement le prix de ses tablettes haut de gamme

Pour les fêtes de fin d’année, Samsung propose une série d’offres promotionnelles sur les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra. Les deux tablettes haut de gamme, sorties il y a quelques mois seulement font l’objet d’une réduction allant jusqu’à 560 € sur le site officiel de la marque.

Les Galaxy Tab S10+ et S10 ultra représentent ce qui se fait de mieux sur le marché des tablettes Android. Les deux modèles embarquent un processeur surpuissant et disposent d’un écran OLED du plus bel effet dont seul Samsung a le secret. Elles sont également compatibles avec le stylet S Pen de dernière génération ainsi que les fonctionnalités Galaxy AI.

Ce sont des tablettes polyvalentes qui correspondent à tous les types d’usage : divertissement, jeux vidéo, et elles s’adressent aussi aux professionnels. En plus du stylet bien pratique qui les accompagne, les Galaxy Tab S10 Series sont également compatibles avec le Galaxy Book Cover qui sert à la fois d’étui et de clavier amovible.

De quoi profiter d’une expérience optimale pour de la bureautique, sachant que les deux tablettes disposent également du mode DeX qui rend l’interface beaucoup plus adaptée à une utilisation en mode PC.

Quelles sont les offres de fin d’années sur les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 ultra chez Samsung ?

Le Black Friday est désormais derrière nous, mais Samsung n’en a pas pour autant fini avec les offres promotionnelles de fin d’année. Pendant tout le mois de décembre, les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra font notamment l’objet d’une réduction allant jusqu’à 400 € et 560 € respectivement grâce au cumul de trois offres.

La première est une réduction immédiate d’un montant allant jusqu’à 200 € selon la version choisie. La seconde offre est une remise de 10 € tous les 100 € avec le code HIVER10. Ce code est valable uniquement pour les achats effectués via l’application Samsung Shop (iOS/iPad OS et Android)

Enfin, la troisième promotion est une offre de remboursement dont vous pouvez profiter très facilement en suivant les instructions décrites sur le site de Samsung.

On commence par la Galaxy Tab S10 Ultra. La version 12/256 Go fait l’objet d’une première réduction de 200 € puisqu’elle est affichée à 1149 € au lieu de 1349 €. À cela s’ajoute une réduction de 115 € avec le code HIVER10 valable uniquement sur les achats in-app.

Enfin, il y a une ODR de 200 € qui fait passer le prix à 834 €, soit le meilleur prix à ce jour sur la tablette haut de gamme de Samsung. La réduction est encore plus importante sur les configurations supérieures (12/512 Go et 16 Go / 1 To).

La Galaxy Tab S10+ en ce qui la concerne est disponible à un prix encore plus bas. La tablette est à la base à 999 € au lieu de 1149 €, ce qui correspond à une remise immédiate de 150 €. Mais vous pouvez faire baisser ce prix de 100 € avec le code HIVER10 via l’application Samsung Shop.

Enfin, une ODR de 150 € qui porte la réduction totale à 400 €. La Tab S10+ revient au final à 749 € au lieu de 1149 €.

Les caractéristiques des Galaxy Tab S10+ et la Tab S10 Ultra : quelles différences ?

Cette année, Samsung a décidé de simplifier sa gamme et ne propose que deux versions de la Tab S10 : une déclinaison « + » et une version « ultra ». Pas de Galaxy Tab S10 donc.

Les Tab S10+ et Tab S10 Ultra se distinguent principalement par leur taille d’écran : 12,4 pouces pour la première et 14,6 pouces pour la seconde. Il s’agit du même type d’écran Dynamic AMOLED 2X, avec un taux de rafraichissement de 120Hz. L’écran est évidemment compatible avec le stylet S Pen qui est livré avec la tablette.

Pour le reste, les Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra partagent la même fiche technique. Elles sont toutes deux propulsées par le SoC Dimensity 9300+ gravé en 3nm. Cette puce fait partie des plus puissantes du marché à l’heure actuelle et surpasse d’ailleurs le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm.

Pour accompagner cette bête de course, vous avez une mémoire RAM de 12 à 16 Go RAM selon la variante choisie ainsi qu’un stockage allant jusqu’à 1 To. Les Galaxy Tab S10+ et S10 Ultra disposent d’une batterie de 10090 mAh et 11200 mAh respectivement. Elles sont compatibles avec une charge rapide de 45W.

Enfin, ces tablettes tournent sous Android 14, avec la surcouche One UI 6.1. Et Samsung frappe très fort pour ce qui est du support logiciel puisque la marque a annoncé par n de 7 ans de mises à jour majeures. C’est du jamais vu.

