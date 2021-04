The Mandalorian saison 3 : date de sortie, histoire, casting, tout ce qu’on sait

The Mandalorian va revenir pour une troisième saison. Disney ne compte en effet pas abandonner sa précieuse série Star Wars de sitôt ! Date de diffusion, plateforme, histoire, voici tout ce qu’on sait sur cette nouvelle salve d’épisodes.

The Mandalorian est sans conteste la série la plus emblématique de Disney +. Programme de lancement de la plateforme, elle a su séduire les fans avec deux saisons de haute volée. C’est aussi la première fois que la licence Star Wars s’est déclinée en série live action. Mando reviendra bien évidemment pour une troisième saison. Le chasseur de primes a encore beaucoup d’aventures à vivre et nous avons hâte de les découvrir.

Pour le moment, les informations sont rares sur cette saison 3. Toutefois, on sait déjà deux ou trois petites choses. Date de sortie, casting, histoire, voici toutes les infos connues à ce jour.

Quand sera diffusé The Mandalorian Saison 3 ?

The Mandalorian a été la toute première série exclusive de Disney+. Le premier épisode a été diffusé dès le lancement de la plateforme le 12 novembre 2019 aux États-Unis (avril 2020 en France). La saison 2 est arrivée un an plus tard, le 30 octobre 2020, toujours sur Disney+. En toute logique, la saison 3 devrait donc arriver à la même période… mais c’est un peu plus compliqué que ça.

En effet, Boba Fett, qui a fait son grand retour dans la saga Star Wars à l’occasion de la saison 2 de The Mandalorian, aura le droit à une mini-série nommée The Book of Boba Fett. Celle-ci sera diffusée à la fin de l’année 2021 et prendra donc le créneau de The Mandalorian. Mando fera son retour juste après cette diffusion, soit au début 2022. Le tournage est en cours à Los Angeles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Combien y’aura-t-il d’épisodes ?

Les deux premières saisons de The Mandalorian comptaient huit épisodes chacun. Il ne serait donc pas risqué de dire que la saison 3 en aura autant.

Pour le moment, on ne sait pas encore combien de saisons au total comportera la série. Elle fonctionne en termes d’arcs et elle peut donc continuer dans la durée sans trop de souci. Jon Favreau, le showrunner, a même indiqué dans une interview accordée à Variety qu’il n’était pas impossible qu’une des aventures de Mando se fasse sous la forme d’un film dans le futur.

Qui sera au casting ?

Pedro Pascal sera évidemment de retour dans le rôle principal. On peut aussi s’attendre à voir revenir Katee Sackhoff en Bo-Katan ainsi que Giancarlo Esposito dans les bottes du terrible Moff Gideon. Carl Weather, un régulier de la série depuis le tout premier épisode, devrait lui aussi être présent.

Une chose est cependant certaine : Gina Carano, l’interprète de Cara Dune, ne sera pas de la partie. L’actrice a été évincée de la série après des prises de position polémiques sur Twitter.

Et Grogu dans tout ça ? C’est un mystère. La saison 3 pourrait très bien partir sur une histoire totalement différente et notre cher bébé Yoda a des chances de ne même pas apparaître du tout. Lucasfilm pourrait en effet se réserver le droit de continuer son arc dans une autre série ou même dans un film.

Quelle sera l’histoire ?

Pour le moment, l’histoire de cette saison 3 est bien mystérieuse. Toutefois, la fin de la saison 2 ainsi que le lore de Star Wars nous donnent quelques indices sur ce qui va suivre. Attention, nous allons spoiler les événements du dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian. Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous encourageons à aller directement au chapitre suivant (ou à le regarder).

Dans ce tout dernier épisode, nommé Le Sauvetage, Luke Skywalker recueille Grogu et l’emmène dans son académie Jedi pour le former. Dans le même temps, Mando (Din Djarin) défait le Moff Gideon dans un combat singulier puis récupère le fameux darksaber, emblème de Mandalore. Alors que notre héros souhaite redonner l’arme à Bo-Katan, Gideon le prévient : la seule manière de devenir son possesseur légitime est de la gagner dans un duel. Une affaire qui est remise à plus tard à la fin de l’épisode.

Ceux qui ont regardé les séries animées The Clone Wars et Rebels savent à quel point le darksaber est important. Au début dans les mains de Pre Vizsla, leader de la Death Watch (un groupe sécessionniste mandalorien), il a ensuite été récupéré par Dark Maul, puis par rebelle Sabine Wren pour finalement revenir dans les mains de Bo-Katan. La saison 1 de The Mandalorian nous avait révélé que Gideon était le nouveau propriétaire de l’arme. Une épée d’une importance vitale dans la culture mandalorienne, puisque son possesseur peut prétendre au trône de la planète.

On peut donc miser sur une histoire tournant autour de l’héritage de Mandalore, avec pourquoi pas un conflit inévitable entre Din et Bo-Katan. On peut également s’attendre à voir la planète, complètement ravagée suite à la grande purge, dans de futurs épisodes. Pour rappel, certains arcs de The Clone Wars et Rebels prennent déjà place sur Mandalore.

Quels sont les autres projets Star Wars en cours ?

La saison 3 de The Mandalorian n’est pas le seul projet Star Wars en cours. En réalité, ce n’est qu’une série parmi d’autres. Disney veut miser à fond sur sa licence avec moult programmes déjà annoncés. Petit tour d’horizon de ce qui nous attend :

The Bad Batch : ce spin-off de The Clone Wars s’intéressera à une unité d’élite de clones juste après l’avènement de l’Empire. Pourchassés dès la fin de la guerre, ces guerriers sans merci devront tout faire pour échapper aux troupes impériales. Diffusion à partir du 4 mai 2021.

The Book of Boba Fett : le plus célèbre des chasseurs de primes a fait son grand retour dans la saison 2 de The Mandalorian et il va avoir le droit à sa propre série. Comme dit plus haut, elle sera diffusée en décembre 2021 et précédera la saison 3 de Mando. Elle nous racontera l’ascension de Boba dans le milieu du crime organisé.

Andor : Cassian Andor, interprété par Diego Luna, est apparu dans le film Rogue One. Espion pour les Rebelles, il est prêt à tout pour aider sa cause, même à franchir la ligne jaune. Pour des raisons évidentes, cette mini-série sera une préquelle au film de 2016. Diffusion courant 2022.

Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor va reprendre le rôle de Kenobi dans un projet éponyme. Se déroulant 10 ans avant Un Nouvel Espoir, cette mini-série nous narrera les aventures du Jedi en exil. Notons qu’elle signera également le grand retour d’Hayden Christensen, qui incarnera Dark Vador. Sortie courant 2022.

Ahsoka : personnage introduit dans The Clone Wars, la padawan d’Anakin est vite devenue la chouchoute des fans, à tel point qu’elle est revenue dans Rebels. Elle est apparue pour la première fois en live-action dans la saison 2 de The Mandalorian sous les traits de Rosario Dawson. Ahsoka aura le droit à sa propre série prochainement. On espère qu’elle continuera l’histoire laissée en suspens à la fin de Rebels.

The Acolyte : aucune information concrète sur cette série, si ce n’est qu’elle se déroulera avant l’Épisode I et qu’elle s’intéressera au côté obscur.

Rangers of the New Republic : pas beaucoup d’infos non plus sur cette série qui se placera chronologiquement à peu près en même temps que The Mandalorian. Il devrait mettre en scène des soldats de la nouvelle république. Ce n’est pas très difficile à deviner, vu son titre…

Lando : comme son nom l’indique, Lando mettra en scène le personnage emblématique apparu dans l’Empire Contre-Attaque. Aucune info ni détail sur sa sortie.

Bien entendu, nous sommes encore très loin de l’arrivée de la saison 3 de The Mandalorian. Nous mettrons évidemment ce dossier à jour en fonction des annonces et des infos fuitées çà et là. Rester donc à l’affut !