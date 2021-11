Agatha House of Harkness : Marvel officialise le spin-off de la série WandaVision sur Disney+

C'est au cours de l'événement “Disney+ Day” que la plateforme de streaming a officialisé la mise en chantier d'une série Marvel. Si vous avez visionné tous les épisodes de WandaVision, vous devriez être familier avec le personnage au coeur même de cette nouvelle série, puisqu'il s'agit d'Agatha Harkness, la puissante sorcière qui mène la vie dure à Wanda Maximoff.

Les rumeurs l'évoquaient il y a quelques semaines, la série centrée sur le personnage d'Agatha Harkness sur Disney+ est officielle. Intitulée Agatha House of Harkness, ce spin-off se focalisera sur la sorcière qui souhaite s'accaparer les pouvoirs de Wanda Maximoff. Une petite mise en garde s'impose : si vous n'avez pas encore vu la série WandaVision, cet article est susceptible de contenir quelques spoilers.

C'est tout naturellement l'actrice Kathryn Hahn qui reprendra son rôle de sorcière. Jac Shaeffer, qui a crée WandaVision et a également coécrit le film Black Widow, sera quant à elles aux commandes de la nouvelle série Disney+.

Agatha House of Harkness : Disney+ dévoile une nouvelle série Marvel

Il semble que Disney+ soit bien loin d'en avoir fini avec les séries Marvel. Si plusieurs projets comme Echo, Secret Invasion, Ironheart ou Ms. Marvel ont déjà été officialisés, c'est d'un spin-off dont il est question cette fois. Face au succès incontesté de WandaVision, la plateforme de streaming n'avait d'autre choix que de continuer l'aventure en mettant l'accent cette fois sur l'un des personnages clés de la série : la redoutable sorcière Agatha Harkness.

En revanche, on ignore pour le moment quand la nouvelle série se déroulera par rapport à WandaVision. Si la sorcière n'a pas disparu, elle est dépossédée de ses pouvoirs et retrouve à la fin de la série son état de simple “voisine”. À moins que Agatha House of Harkness revienne sur le parcours chaotique du personnage, qui a quand même plus de 300 ans.

Disney+ ne s'est pas encore montré très prolixe sur la série. Aucune information n'a été donnée sur la date de diffusion, et encore moins sur la date de diffusion. En attendant, on pourra toujours se consoler avec les autres séries Marvel qui arrivent très prochainement, à commencer par Hawkeye dont la diffusion est programmée pour le 24 novembre 2021.

