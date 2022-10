PS5 : Disney+ propose enfin du 4K HDR grâce à une application native

Il était temps. Disney+ rattrape enfin son retard face à la concurrence en proposant ses contenus en 4K HDR sur la PS5 grâce à une application native. Jusqu'alors, il s'agissait d'une application PS4 limitée à du 1080p.

Bonne nouvelle pour les possesseurs de PS5. En effet, Disney s'est enfin décidé à rattraper son retard sur la concurrence. Depuis le lancement de la dernière console de Sony en novembre 2020, la plateforme de streaming Disney+ était disponible via une application native PS4. De fait, il n'était pas possible de profiter des contenus du service en 4K HDR, mais seulement en 1080p.

Ce n'est désormais plus le cas, puisque la firme aux grandes oreilles vient tout juste de confirmer le lancement d'une application native PS5 pour Disney+. De fait, les spectateurs propriétaires d'une PS5 pourront désormais lire les séries et films compatibles en 4K HDR. De quoi découvrir les dernières séries/films du moment comme Hocus Pocus 2, Star Wars : Andor ou encore Miss Marvel dans les meilleures conditions.

Disney+ propose enfin de la 4K HDR sur PS5

Pour les résidents en Amérique latine, ils peuvent également télécharger l'application Star Plus, qui est aussi basée sur le code natif de la PS5. “C'est pourquoi nous sommes ravis d'améliorer Disney Plus et Star Plus pour les utilisateurs de la Playstation 5. La possibilité de prendre en charge le streaming vidéo 4K HDR sur la plateforme améliorera également l'expérience de visionnage pour les fans”, assure Jerrel Jimerson, vice-président exécutif en charge des produits et du design pour Disney Streaming.

Il était temps certains diront, puisque Netflix, Amazon Prime Video ou encore HBO Max offrent depuis déjà la possibilité de lire leurs contenus en 4K sur la Playstation 5. Il devenait donc urgent que Disney+ se mette à la page par rapport à la concurrence. Désormais, vous n'aurez plus besoin de télécharger l'application depuis un autre support, comme votre TV connectée ou un autre appareil de streaming, pour regarder vos contenus Disney en 4K.

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une excellente nouvelle pour les possesseurs de PS5. Rappelons également que Disney+ propose certains films de l'écurie Marvel au format IMAX comme les deux derniers Avengers, Black Panther ou encore les Gardiens de la Galaxie. Avec l'apport du 4K HDR, cela promet une expérience de visionnage optimale à la maison, à condition d'avoir un écran suffisamment grand pour profiter de ce format cher à de nombreux cinéastes comme Christopher Nolan ou George Miller.