Disney+ supprime en toute discrétion cette fonction très appréciée des internautes

Disney cherche à rentabiliser son service de streaming de vidéos. Cela implique de mettre fin aux fonctionnalités qui rapportent peu, voire pas du tout d’argent.

Disney l'avait annoncé : « à partir du 18 septembre 2023, la fonction GroupWatch ne sera plus disponible sur Disney+. La fonction a été supprimée dans le cadre de récentes mises à jour ». La communication ne s’appesantit pas sur les raisons de cette suppression. Le développement et la maintenance de cette fonctionnalité sont-ils trop coûteux ? Les abonnés ont-ils abandonné cet outil qui, au pic de la pandémie de Covid-19 en septembre 2020, a converti près de 55 millions d’utilisateurs à Disney+ en leur permettant de partager des moments de complicité à distance ?

GroupWatch permettait de regarder des films, des émissions de télévision ou tout autre contenu de la plateforme de streaming avec vos amis et votre famille à distance, et de façon synchronisée sur Disney+. Jusqu’à six personnes pouvaient ainsi se joindre au créateur d’un GroupWatch. Cet outil a eu d’autant plus de succès qu’il était très facile de créer une session GroupWatch en cliquant sur une icône bien mise en évidence, juste à côté du bouton de lecture.

Disney ampute son service de streaming de sa fonction la plus conviviale

Pendant le visionnage collectif, il était possible de communiquer avec les autres membres du groupe à travers une messagerie sur le smartphone, avec une TV connectée ou sur le Web. En constatant qu’ils n’avaient plus accès à cette fonctionnalité très appréciée, de nombreux internautes expriment leur frustration sur la toile et demandent à Disney de revenir sur sa décision.

À la décharge de la maison de Mickey, il est vrai que les temps sont durs. Le service Disney+ peine à engranger beaucoup plus d’abonnés et en 2023, l’heure est à la sobriété pour le géant des loisirs. La compagnie a licencié plus de 7000 employés en début d’année, et elle ne cesse d’opérer des coupes franches dans son catalogue. Le service de presse de Disney France n'a pas encore donné suite à notre demande de clarification sur la disparition de GroupWatch dans Disney+.