Disney+ : comment résoudre les codes erreurs du service de streaming ?

Disney+ est comme tous les services de streaming. Parfois, il ne fonctionne pas et vous voyez un code erreur pas forcément explicite. On vous donne leurs significations, et surtout on vous dit comment les résoudre.



Le service de streaming Disney+ est très fourni. Envie d'une saga épique dans l'espace ? Voilà tous les films Star Wars et les séries associées : Le Mandalorien, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka… Vous êtes plutôt branché super-héros ? Hop, les films Marvel sont à vous. N'oublions pas évidemment les longs-métrages Disney eux-mêmes, qui feront le bonheur des petits et des grands. Mais parfois, il y a un couac. Ou plutôt un message d'erreur chiffré qui laisse perplexe, et surtout vous empêche de profiter de votre soirée.

Pas de panique, nous avons rassemblé les codes erreurs Disney+ pour vous les expliquer et bien sûr, vous dire comment les résoudre. Chaque code ayant un chiffre qui lui est propre, n'hésitez pas à utiliser le raccourci Ctrl + F (ou Commande + F sur Mac) pour cherchez et tomber directement sur celui qui vous intéresse. Plusieurs solutions sont proposées lorsque cela est possible, pensez à toutes les essayer.

Code erreur 83

C'est sûrement le plus fréquent des codes erreur. Vous essayez de lire une vidéo et le message suivant arrive : “Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, consultez le Centre d'aide Disney+ (code d'erreur 83)“. En général, cela veut dire qu'il y a un souci de compatibilité entre Disney+ et l'appareil utilisé, ou un problème de connexion. Pour y remédier :

Utilisez l' application Disney+ ou le site Web disneyplus.com depuis un appareil compatible.

ou le depuis un appareil compatible. Vérifiez votre connexion Internet . Il y a peut-être eu une mini-coupure, surtout si vous êtes en Wi-Fi.

. Il y a peut-être eu une mini-coupure, surtout si vous êtes en Wi-Fi. Relancez l'application Disney+ ou actualisez le site disneyplus.com . Attendez quelques minutes et essayez de nouveau la vidéo.

. Attendez quelques minutes et essayez de nouveau la vidéo. Éteignez et rallumez (ou redémarrez) l'appareil que vous utilisez pour Disney+, puis relancez le service.

Code erreur 41

Le code erreur 41 affiche le message : “Impossible de lire la vidéo sélectionnée. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez l'assistance Disney+ (Code d'erreur 41)“. Il peut survenir quand beaucoup de monde essaye d'accéder à une vidéo en même temps. Le mieux à faire est de relancer l'application Disney+ ou le site disneyplus.com. puis de réessayer après quelques minutes.

Code erreur 39

Le message d'erreur est “Impossible de lire la vidéo sélectionnée. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, contactez l'assistance Disney+ (code d'erreur 39)“. Il peut être causé par plusieurs choses :

Vous tentez d'accéder à Disney+ avec un appareil ou une configuration non prise en charge.

Votre connexion HDMI (HDCP) est trop ancienne ou non supportée.

Trop de monde essaye d'accéder à la même vidéo que vous en même temps.

Votre connexion Internet est instable.

Voici ce que vous pouvez essayer pour résoudre le code erreur :

Lancer l' application Disney+ ou le site Web disneyplus.com depuis un appareil compatible.

ou le depuis un appareil compatible. Vérifier que l'application Disney+ ou votre navigateur Internet sont bien à jour .

. Débrancher puis rebrancher le câble HDMI , des deux côtés.

, des deux côtés. Essayer un autre port HDMI sur la télévision .



sur la télévision Utiliser un autre câble HDMI .

. Vérifier que vous êtes bien connecté à Internet .

. Relancer l'application ou actualiser le site avant d'essayer de nouveau après 2 ou 3 minutes.

Codes erreur 91 et 92

Deux pour le prix d'un. Le message d'erreur est le même, seul le chiffre change : “En raison d'un nombre de demandes élevé, le trafic provenant de votre adresse IP a été temporairement limité. Veuillez réessayer plus tard (Code d'erreur 91)“, ou 92 donc. Cela veut dire qu'il y a une activité suspecte (réelle ou supposée) depuis votre adresse IP. Par exemple :

Si la connexion au service a échoué plusieurs fois.

Si vous avez tenté plusieurs fois sans succès de mettre à jour votre mode de paiement pour Disney+.

Si votre connexion Internet est lente ou instable.

Tentez de résoudre le code erreur de la manière suivante :

Comme souvent, redémarrer votre appareil puis r elancer l'application ou actualiser le site peut aider.

peut aider. Vérifiez votre connexion Internet .

. Vérifiez votre mode de paiement sur le compte Disney+. En cas de problème, contactez votre banque ou l'établissement associé.

Code erreur 142

En lançant Disney+, vous voyez s'afficher : “Nous rencontrons des difficultés pour vous connecter au service. Veuillez vérifier que vous êtes toujours connecté(e) à Internet et réessayer (Code d'erreur 142)“. Dans ce cas, la cause est très sûrement une mauvaise connexion Internet. Vérifiez que vous êtes bien connecté, avec un débit suffisant. Si oui, fermez et relancez Disney+.

Code erreur 1026

Ce code ne peut s'afficher que lorsque vous voulez ouvrir Disney+ sur une Smart TV : “Nous rencontrons un problème. Fermez l'application et réessayez. Code d'erreur : 1026 – AUTH_SERVICE_INT_FAILURE“. Deux causes sont possibles :

Une connexion Internet trop lente ou instable.

L'utilisation de Disney+ sur un appareil incompatible ou via une méthode non prise en charge.

Vous pouvez essayer :

De vérifier votre connexion au Web .

. D'éteindre et rallumer votre TV connectée avant de relancer l'application Disney+.

Code erreur 73

Celui-ci est assez spécifique. Il indique : “Disney+ n'est disponible que dans certaines zones géographiques. Il se peut que vous n'ayez pas accès à Disney+ selon l'endroit où vous vous trouvez. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, consultez le Centre d'aide Disney+ (Code d'erreur 73)“. Si vous voyez ce code erreur, c'est que vous essayez d'accéder à Disney+ depuis un pays où le service n'est pas présent.

Vous êtes sûr que vous pouvez regarder Disney+ là où vous êtes ? Le souci vient sûrement de l’utilisation d'un VPN alors que ce n'est pas nécessaire. Dans ce cas :

Désactivez le VPN .

. Redémarrez l'appareil .

. Relancez Disney+ depuis l'application ou le site Web.

Code erreur 14

Ce code erreur survient quand vous vous connectez à votre compte Disney+ : “Identifiant ou mot de passe incorrect. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, veuillez cliquer sur « Mot de passe oublié » pour le réinitialiser (Code d'erreur 14)“. Cela signifie tout simplement que vous avez saisi le mauvais identifiant, mot de passe ou les deux. Entrez-les à nouveau en faisant attention de bien les taper.

Dans le cas où vous avez oublié l'identifiant ou le mot de passe, retrouvez le mail de confirmation reçu juste après l'inscription à Disney+. Il contient vos informations de connexion. Vous pouvez aussi suivre la procédure pour réinitialiser votre mot de passe Disney+ en cliquant sur Mot de passe oublié.

Code erreur 42

Ce dernier message d'erreur est très similaire au 142 puisqu'il affiche : “Nous rencontrons des difficultés pour vous connecter au service. Veuillez vérifier que vous êtes toujours connecté(e) à Internet et réessayer (Code d'erreur 42)“. Là aussi, c'est la connexion Internet qui est coupable. Du moment que vous utilisez bien un appareil compatible et l'application Disney+ ou le site Web, vous pouvez :

Éteindre et redémarrer votre box/modem .

. Relancer Disney+ une fois la connexion revenue.

Voilà ! Vous savez tout des codes erreurs Disney+. Si malheureusement aucune des solutions données ici ne fonctionnent, le mieux est de contacter le service client (une fois sur la page, cliquez sur Parler avec un Conseiller ou Appeler Disney+).