Disney+ décale sa date de sortie en France

On l’attendait pour le 31 mars prochain. Disney+, la plateforme de streaming ne pointera finalement pas le bout de son nez à cette date. Mais pas de panique, c’est plutôt une bonne nouvelle.



Que les futurs fans de Disney+ se rassurent : si la date de lancement de Disney+ en France a été modifiée, c’est pour finalement être accessible plus tôt que prévu. Disney+ sortira finalement en France à compter du 24 mars prochain, soit une semaine en avance. Le changement de date concerne l’Hexagone, mais également l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande du Nord, l’Espagne, l’Italie, la Suisse et l’Autriche.

Rappelons que l’abonnement en France à Disney+ est fixé à 6,99 €/mois, ou 69,99 € pour un an (soit un prix de revient de 5,83 €/mois). Comme le précise le site officiel de Disney+, cela permet de profiter de l’intégralité du catalogue sur 4 écrans en simultané, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette ou d’un téléviseur. Certains programmes seront par ailleurs diffusés dans une qualité UHD/4K. Ce qui en fait l’une des plateformes de streaming les moins onéreuses du marché : Netflix par exemple, s’affiche sa formule 4 écrans/4K à un tarif de 15,99 €/mois. Et il est impossible de bénéficier d’un prix préférentiel pour un abonnement à l’année.

La plateforme devrait rapidement trouver son public, comme Disney+ l’a fait aux États-Unis en « volant » certains abonnés à Netflix. Certes, elle a pu connaître une petite baisse de forme une fois diffusée la série The Mandalorian : certains utilisateurs se sont immédiatement désabonnés et ont annoncé qu’ils souscriraient de nouveau à Disney+ lors de la sortie de la saison 2. Mais au vu du tarif et au vu des programmes proposés, Disney+ devrait rencontrer le succès dès sa sortie en France. En dehors de la désormais célèbre série Star Wars, Disney+ proposera d’autres contenus exclusifs comme le remake de La Belle et le Clochard ou les séries Encore! et High School Musical. Plus tard dans l’année, sortiront les séries Marvel WandaVision et Le Faucon et le Soldat de l’hiver.