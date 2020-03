Disney+ : voici toutes les plateformes qui permettront d’accéder au service le 24 mars

À moins de deux semaines du lancement français, Disney communique de plus en plus sur sa plateforme de SVoD, Disney+. Récemment, le géant a diffusé une liste des films et séries qui seront disponibles dans l’Hexagone. Aujourd’hui, c’est un graphique intégrant toutes les plateformes matérielles sur lesquelles il sera possible de visionner Disney+.

Disney+ fait le point. Le service débarque le 24 mars prochain en France et si l’on savait déjà quasiment tout de lui, il restait un point à éclaircir : comment accéder au service ? La plateforme vient de diffuser un graphique, qui reprend toutes les plateformes sur lesquels Disney+ sera accessible. En voici la liste :

App Store

Google Play Store

Android TV

Apple TV

Amazon Fire TV

TV connectées LG

TV connectées Samsung

Chromecast

PS4

Xbox One

Appareils Roku

À cette liste, il convient également d’ajouter les navigateurs Web. Comme pour n’importe quelle plateforme de SVoD, il sera possible de visionner Disney+ sur son PC ou son Mac à l’aide de Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera, etc.

Pas de Disney+ sur les box Internet, sauf pour les abonnés à Canal+

Les grands absents de la liste diffusée par Disney+ restent bien évidemment les box Internet. Comme nous le mentionnons il y a quelques jours, aucun FAI (SFR, Bouygues, Free ou Orange) n’a pour l’instant contracté d’accord avec Disney+. Néanmoins, il sera quand même possible de visionner Disney+ depuis une box : pour cela, il conviendra de disposer d’un abonnement à Canal+. Le groupe a en effet signé un accord d’exclusivité avec Disney+ pour offrir à ses abonnés un accès à la plateforme de streaming vidéo.

On pourra quand même regretter que, contrairement à l’application Netflix, celle de Disney+ ne sera pas disponible sur les box Internet à l’arrivée du service en France. Rappelons néanmoins que l’abonnement à Disney+ coûte 6,99 €/mois ou 69,99 €/an, et qu’il est donc moins cher que celui de Netflix (de 7,99 à 15,99 €/mois). Et contrairement à son principal rival, Disney+ ne fait aucune différentiation quant à la qualité vidéo proposée. Les vidéos sont en 4K ou, quand le contenu n’est pas disponible dans une telle qualité d’image, en 1080p. La bonne nouvelle, c’est que tous les abonnés sont placés sur le même pied d’égalité et qu’il n’y a pas de « formule » en fonction du nombre de postes et de la qualité de streaming. Enfin, les abonnés peuvent bénéficier d’une période d’essai de 7 jours, tandis qu’aucune période gratuite n’est disponible sur Netflix.