Xiaomi 15 : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir sur les nouveaux smartphones

Le Xiaomi 15 n'est plus très loin. Le nouveau smartphone premium de la marque est attendu de pied ferme, avec la difficile mission de concurrencer le Galaxy S25 de Samsung et l'iPhone 16 d'Apple. Nous compilons dans cet article tout ce que l'on sait au sujet du mobile.

Après un Xiaomi 14 réussi, le constructeur chinois s'apprête à lancer sa prochaine génération de smartphones haut de gamme avec la série des Xiaomi 15. Trois modèles sont attendus : le Xiaomi 15 de base, le Xiaomi 15 Pro et le Xiaomi 15 Ultra. La problématique pour la marque est de parvenir à se renouveler pour inciter les consommateurs à craquer pour ses mobiles les plus récents, sans pour autant tirer un trait sur les avancées réalisées ces dernières années. Xiaomi est devenu la principale alternative aux iPhone d'Apple et aux Galaxy de Samsung, ses produits sont donc scrutés de près à chaque sortie. Caractéristiques techniques, logiciel, prix et disponibilité, découvrez avec nous tout ce qu'il y a à savoir sur les Xiaomi 15.

Quand sort le Xiaomi 15 ?

D'après les dernières indiscrétions, le Xiaomi 15 sera officiellement présenté le 20 octobre 2024 en Chine, pour une commercialisation peu après, voire dans la foulée. Cette période est importante pour les fabricants chinois, car le pays célèbre le Single Day le 11 novembre. Cette fête des célibataires est l'un des événements commerciaux les plus importants en Chine, comparable au Black Friday dans les pays occidentaux.

En France, on peut s'attendre à une annonce fin février en marge du MWC de Barcelone, puis à une sortie dans le courant du mois de mars. Le Xiaomi 15 Ultra sera probablement lancé plus tard que les deux autres modèles en Chine, mais pourrait être disponible en même temps que le Xiaomi 15 standard chez nous. Le Xiaomi 14 Pro n'a pas été vendu en France via les canaux officiels, il est possible que Xiaomi adopte la même stratégie avec le Xiaomi 15 Pro pour pousser les consommateurs européens vers le Xiaomi 15 Ultra.

Combien coûte le Xiaomi 15 ?

Avec les Xiaomi 13, la marque avait sensiblement augmenté ses tarifs pour s'orienter vers un segment toujours plus premium. Les prix n'avaient par contre pas évolué avec la série des Xiaomi 14, et l'on peut s'attendre à ce que les Xiaomi 15 ne subissent pas de hausse tarifaire non plus. Si cela se confirme, les prix seront les suivants :

Xiaomi 15 12/256 Go : 999 euros

Xiaomi 15 12/512 Go : 1 099 euros

Xiaomi 15 Ultra 16/512 Go : 1 499 euros

L'annonce à venir des prix chinois nous donnera une première indication quant à une éventuelle hausse de prix.

Quelles sont les nouveautés de design du Xiaomi 15 ?

Le design du Xiaomi 15 Pro a déjà été révélé à travers plusieurs fuites. Si la marque poursuit la même stratégie que précédemment, l'esthétique du Xiaomi 15 sera très proche, mais ce dernier devrait être plus compact et plus léger. Dans les deux cas, nous avons un panneau arrière en verre et un cadre en aluminium. Les tranches sont plates, mais les coins arrondis. Comme sur la génération précédente, le bloc photo au format carré est massif, abritant les trois capteurs photo et le Flash LED. Au niveau des coloris, Xiaomi réitérait sa proposition de l'année dernière, avec des couleurs sobres pour le modèle Pro (noir, blanc et gris), réservant des coloris plus fantasques et colorés pour le seul Xiaomi 15.

Le Xiaomi 15 Ultra doit arriver plus tard et nous avons donc moins d'informations à son sujet. Pour lui non plus, Xiaomi ne devrait pas opérer de révolution de design. D'après un schéma de l'appareil, nous devrions retrouver l'imposant bloc photo circulaire au milieu du dos du mobile, qui fait l'identité de ce modèle ultra haut de gamme depuis quelques années déjà. Réservé à la configuration la plus musclée (24 Go de RAM et 1 To de stockage) du Xiaomi 14 Ultra, le titane pourrait être démocratisé à toutes les variantes, pour faire jeu égal avec le Galaxy S24/S25 Ultra et l'iPhone 15/16 Pro.

Xiaomi 15 Ultra: The ultimate flagship with a camera-dominant upper body! A brand-new 1-inch main camera, 200MP periscope telephoto, and four lenses for an all-around experience. The 1 inch main camera is from Xiaomi 14 Ultra, with the 200MP telephoto inspired by vivo X100 Ultra.… pic.twitter.com/boQK1ILOVf — Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) October 2, 2024

La marque pourrait renouveler l'expérience du cuir en alternative au verre à l'arrière. L'écran incurvé sur les quatre côtés pourrait également faire son retour. Un lecteur d'empreintes ultrasonique, plus fiable et plus réactif que la technologie optique, pourrait être intégré sur le Xiaomi 15 Ultra, et potentiellement sur les Xiaomi 15 et 15 Pro. Autrement, une certification IP68 pour la résistance à l'eau et aux poussières est attendue sur les trois modèles.

Quelles différences d'écran entre les trois modèles ?

Le Xiaomi 15 Pro serait équipé d'un écran de 6,78 pouces, en légère hausse par rapport au modèle de la génération antérieure. L'affichage du Xiaomi 15 Ultra devrait a priori proposer la même diagonale. Le Xiaomi 15 va rester le modèle le plus compact de la série. La taille de sa dalle n'est pas encore connue, mais elle devrait se situer autour des 6,36 pouces, peut-être un peu plus si Xiaomi parvient à réduire les bordures pour offrir un plus grand écran dans un corps aux mêmes dimensions que le Xiaomi 14.

Tous les modèles vont profiter de la technologie AMOLED LTPO, avec une fréquence de rafraîchissement qui s'adapte automatiquement au contenu affiché, à partir de 1 Hz jusqu'à un maximum de 120 Hz. Les différents rapports pointent vers une définition 1,5K pour le Xiaomi 15 et 2K pour les Xiaomi 15 Pro et Ultra. Ces indications ne sont pas très précises quant au nombre exact de pixels, mais il faut s'attendre à du 1 200p (entre le Full HD+ et Quad HD+) sur le Xiaomi 15 et à du 1 440p (QHD+) sur les deux autres appareils.

Un net gain de performances ?

Sans surprise, Xiaomi va équiper ses nouveaux flagships avec la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm. Il s'agit du Snapdragon 8 Gen 4, qui pourrait être renommé Snapdragon 8 Elite. Qualcomm veut en effet marquer le coup pour ce produit, qui intègre pour la première fois les nouveaux cœurs CPU Oryon, et dont les premiers benchmarks laissent envisager une conséquente hausse de performances. Si le SoC maîtrise bien la chauffe et que Xiaomi parvient à refroidir efficacement son appareil, les Xiaomi 15 devraient connaître un bond de puissance par rapport à leurs prédécesseurs.

Le Xiaomi 15 Pro disposerait de jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, une configuration uniquement proposée sur le Xiaomi 14 Ultra l'année dernière. Les trois smartphones bénéficieront au minimum d'une mémoire interne en UFS 4.0 et des derniers standards de connectivité sans fil : 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4.

Une autonomie encore meilleure ?

Les fabricants de smartphones parviennent à intégrer des accumulateurs avec des cellules à la capacité de plus en plus forte, notamment en jouant sur la densité énergétique. Le Xiaomi 15 Pro pourrait en profiter et disposer d'une batterie de 6 000 mAh. Cela représenterait une hausse de plus de 1 000 mAh par rapport au Xiaomi 14 Pro, laissant envisager une amélioration sensible de l'autonomie si l'intégration de la puce est bien maîtrisée. Méfions-nous tout de même pour l'instant de cette information, surtout qu'il n'est pas rare que les versions chinoises embarquent une batterie avec une capacité plus élevée que les versions européennes d'un même smartphone.

Le Xiaomi 15 Pro bénéficierait d'une recharge filaire jusqu'à 90 W, comme les autres modèles, alors que le Xiaomi 14 Pro était le seul du trio à montre jusqu'à 120 W. La recharge sans fil atteindrait 50 W sur les Xiaomi 15 et 15 Pro et monterait jusqu'à 80 W sur le Xiaomi 15 Ultra. La recharge sans fil inversée resterait à 10 W. Dans tous les cas, les Xiaomi 14 étaient déjà des références du marché sur la recharge rapide, et les Xiaomi 15 le resteront.

Des améliorations en photo ?

Xiaomi renouvelle son partenariat avec Leica pour cette génération. La partie photo du Xiaomi 15 serait composée d'un grand capteur principal OmniVision de 1/1,3 pouce et 50 MP, ainsi que d'un ultra grand-angle de 50 MP et d'un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 3x. Le Xiaomi 15 Pro serait quant à lui doté d'un capteur grand-angle OmniVision OV50K de 1 pouce, d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif Sony IMX882 avec zoom optique 3x, tous de 50 MP. Nous pourrions avoir une ouverture variable sur le module principal de ces deux modèles, alors qu'elle était réservée au Xiaomi 14 Pro jusqu'ici.

Le Xiaomi 15 Ultra embarquerait toujours un capteur principal d'une taille de 1 pouce, avec une grosse taille de pixels, pour une capture de la lumière idéale. Le téléobjectif périscopique passerait à une définition de 200 MP, en hausse par rapport aux 50 MP du Xiaomi 14 Ultra. De quoi tailler dans le capteur avec plus d'efficacité pour varier dans les focales. Et cela tombe bien, puisqu'il se murmure justement que Xiaomi a réussi à améliorer la qualité des zooms numériques 10x et 30x sur ce modèle. Le zoom optique reste par contre à 5x. Un second téléobjectif avec zoom optique 3x devrait être proposé pour une focale un peu moins resserrée, accompagné par le traditionnel ultra-grand angle. Le tout serait complété par un capteur ToF dédié à la profondeur de champ, utile notamment pour les portraits et le calcul de l'effet bokeh.

Qu'attendre d'Android 15 ?

En Europe, la série Xiaomi 15 sera livrée avec Android 15 directement préinstallé. Depuis peu, Xiaomi a basculé de surcouche maison, délaissant MIUI pour le nouvel HyperOS. En termes d'interface et de fonctionnalités, il y a pour l'instant peu de changements entre les deux systèmes au niveau de l'utilisateur. C'est surtout l'architecture sous-jacente qui a évolué avec HyperOS, permettant diverses optimisations et de créer un écosystème d'appareils connectés plus transparent et interopérable. Les Xiaomi 15 seront propulsés par HyperOS 2.0.

Sachez que Xiaomi a récemment retiré son outil officiel pour le déverrouillage du bootloader en Chine. Celui-ci pourrait également être rendu indisponible dans le reste du monde sous peu. Cette manipulation a perdu en intérêt ces dernières années et ne concerne que les plus bidouilleurs d'entre nous, mais l'information mérite d'être mentionnée.