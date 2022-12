Andor saison 2 : date de sortie, histoire, nouveaux personnages, tout savoir sur la suite de la série Star Wars

La série Andor va avoir le droit à une saison 2. Dans ce dossier, nous allons récapituler tout ce que l’on sait déjà sur cette nouvelle salve d’épisodes. Date de sortie, histoire, personnages, intentions des créateurs, on vous dit tout.

La série Andor a vraiment été une surprise pour les fans de Star Wars. Véritable succès critique, elle a réussi à redéfinir les codes de la saga pour nous livrer quelque chose d’à la fois frais et mâture. Une saison 2 est actuellement en chantier et dans ce dossier, nous allons faire le point sur ce que l’on sait déjà à son sujet.

Pour rappel, Andor raconte l’histoire de Cassian Andor, espion rebelle apparu dans Rogue One (2016). La série se passe avant le film et cherche à la fois à nous expliquer le parcours de notre héros, mais aussi la naissance de l’Alliance Rebelle que l’on voit dans la trilogie originale.

La saison 2 n’est pas encore près de sortir, mais on sait déjà pas mal de choses à son sujet. Suivez le guide !

⌛Quand sera diffusée la saison 2 de Andor ?

La saison 2 de Andor devrait arriver en 2024 sur Disney+. C’est en tout cas la promesse du showrunner Tony Gilroy. Le tournage a commencé au Royaume-Uni et ensuite, ce sera aux équipes dédiées aux effets spéciaux de prendre le relai.

Gilroy a laissé espérer que la saison 2 pourrait arriver plus tôt si Disney y mettait les moyens. Pour ça, il faudrait que le groupe investisse au niveau de la post production. Cependant, il n’y a que peu de chances que ça arrive et ce pour deux raisons.

La première est qu’il existe déjà un calendrier bien établi des séries à venir, dans lequel la saison 2 de Andor aura du mal à trouver sa place. La deuxième est que le contenu, malgré son succès critique, n’a pas séduit le grand public. Ses scores sont en effet au-deçà des autres séries Star Wars, comme The Mandalorian ou Obi-Wan Kenobi. Andor n’est donc pas la priorité.

🔢 Combien d’épisodes comptera la saison 2 de Andor ?

La saison 2 de Andor comptera 12 épisodes, tout comme la première.

La saison 1 nous racontait pourquoi et comment Andor est entré dans l’Alliance Rebelle et se passait sur un laps de temps assez court (plusieurs mois tout au plus). La saison 2 sera un peu différente, puisque Tony Gilroy souhaite raconter les cinq années suivantes, celles qui nous séparent de Rogue One.

À lire aussi – Ahsoka sur Disney+ : date de sortie, histoire, casting, tout ce qu’il faut savoir sur la prochaine série Star Wars

🤔 Y'aura-t-il une saison 3 à Andor ?

Andor n’aura pas de saison 3, et ce pour une raison évidente. Attention, nous allons spoiler les événements de Rogue One dans le paragraphe suivant.

Tony Gilroy, le showrunner, a précisé que la saison 2 ferait le lien avec Rogue One (qu'il avait aussi écrit). La dernière scène du dernier épisode devrait mener à la première scène du personnage dans le film. Pour rappel, on rencontre Andor alors qu’il interroge un informateur sur l’Anneau de Kafrene.

À la fin de Rogue One, l’équipe de Cassian Andor se sacrifie sur Scarif pour permettre à l’Alliance de récupérer les plans de l’Étoile de la Mort. Les mêmes plans trouvés plus tard par Luke Skywalker dans l’Épisode IV. Dans Star Wars, tout est lié…

De ce fait, Rogue One sert déjà de « saison 3 » à Andor et signe la fin de ses aventures.

🗓️Quand se déroule Andor dans la chronologie Star Wars ?

Andor se déroule avant Rogue One, et donc avant l’Épisode IV, le premier film sorti en 1977. En termes de lore pur, la première saison de la série se déroule en 5 BBY (Before Battle of Yavin), soit 5 ans avant la bataille de Yavin, celle où Luke Skywalker détruit l’Étoile de la Mort. La saison 2 se déroulera donc entre 4 BBY et 1 BBY. À titre de comparaison, The Mandalorian débute en 9 ABY (After Battle of Yavin), et Obi-Wan Kenobi en 9 BBY. Il faut suivre avec tous ces allers-retours dans le temps !

La chronologie de Star Wars, pourtant simple à ses débuts, se complexifie de plus en plus au fil du temps. Les non-initiés peuvent facilement être perdus. Si c'est votre cas, nous vous encourageons à jeter un œil à notre dossier dédié :

Lire – Star Wars : dans quel ordre regarder les films et les séries sur Disney+ ?

🔎 Faut-il avoir vu les autres séries Star Wars pour comprendre Andor ?

Non. Andor est une série qui vit par elle-même, il n’y a donc pas besoin d’avoir vu Mandalorian, Boba Fett ou encore Obi-Wan pour l’apprécier pleinement.

Toutefois, avoir vu le film Rogue One est un plus, car on sait dans quelle direction on se dirige. Plus encore, il est indispensable d'avoir en tête les événements de la prélogie ainsi que de la trilogie originale afin de savoir de quoi on parle exactement.

❓Les réponses auxquelles devra répondre la saison 2 de Andor :

La saison 1 d'Andor a laissé beaucoup de questions en suspens. De même, certains détails du film Rogue One devront être approfondis dans ces nouveaux épisodes. Voici les réponses auxquelles devra répondre cette saison 2.

Dans Rogue One, Cassian est un membre important de l’Alliance Rebelle. À la fin de la saison 1 d’Andor, il n’est pourtant qu’une simple recrue. Ces 12 nouveaux épisodes devront donc expliquer comment il a pris du galon au sein de l’organisation, au point d'être devenu un de ses éléments clés.

À la fin de la saison 1, Mon Mothma n’est encore qu’une sénatrice qui tente de lutter en sous-marin contre l’Empire. La saison 2 devra nous dire comment elle est devenue la leader respectée de l’Alliance et comment cette dernière est devenue l’organisation paramilitaire que l’on connait dans Rogue One et la trilogie originale.

Que devient Luthen ? Qui est-il exactement ?

Luthen Ralen, joué par Stellan Skarsgård, a été l’une des révélations de cette première saison. Le personnage semble extrêmement important dans l’univers Star Wars, puisque tout suggère que c’est par lui qu’est née la Rébellion. Pourtant, on ne l’avait jamais vu avant…

Toute la question sera de savoir ce que lui réserve cette saison 2. Va-t-il mourir ? Disparaître ? Survivre et continuer à exister dans d’autres séries par la suite ? Certains fans ont même suggéré qu’il pouvait être en réalité un Jedi survivant de l’Ordre 66. Tant de questions auxquelles il faudra répondre.

Que va-t-il advenir de Dedra Meero et de Syril Karn ?

Dedra Meero sert d’antagoniste principal à la saison 1 d’Andor. Cette agente du BSI, prête à tout pour arriver à ses fins, survivra-t-elle à la saison 2 ? En tout cas, on ne l'a jamais vue dans les autres films ou séries. Son sort est donc encore un mystère.

On peut aussi se demander ce que le destin (ou les scénaristes) réserve à Syril, son plus grand fan.

Dans Rogue One, K-2SO est le meilleur ami d’Andor. Ce droïde impérial reprogrammé n’apparaît pourtant pas dans la saison 1. La saison 2 devrait donc nous raconter comment les deux personnages se sont rencontrés.

Là encore, c’est un point important de l’univers Star Wars : comment l’Alliance s’est-elle établie sur Yavin IV ? En tout cas, la base n’existe pas encore dans la saison 1 d’Andor. La saison 2 devrait donc nous en dire plus à ce sujet.

Que deviennent Bix, Brasso et B2EMO ?

À la fin de la saison 1, Andor met en sécurité ses amis de Ferrix, à savoir Brasso, Bix et le droïde B2EMO. Andor va-t-il couper les ponts pour leur sécurité ? Seront-ils au centre de l'intrigue ? En tout cas, les acteurs seront bien de retour.

D’autres questions qui attendent leurs réponses dans cette saison 2

La saison 2 devra également répondre à un tas d’autres questions sur Andor et son entourage. Comment Melshi, qui a rencontré Andor dans la prison et qui est dans le film Rogue One, a-t-il rejoint l’Alliance ? Verra-t-on Pao, un autre personnage secondaire du film ?

On peut aussi se demander si Kino Loy, le prisonnier incarné par Andy Serkis, sera de retour. Il y a peu de chances, mais qui sait ? Le personnage a fait sensation auprès des fans. Pour rappel, c'est lui qui dirige l'évasion des prisonniers de Narkina 5 et on l'a laissé dans une bien mauvaise posture.

À lire aussi – Star Wars : les séries et films qui arriveront bientôt sur Disney+

Bien entendu, nous mettrons ce dossier à jour au fur et à mesure des annonces.