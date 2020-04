Disney+ : comment télécharger l’application en France

Disney+ débarque dès mardi 7 avril 2020 en France, et des applications sont disponibles aussi bien pour smartphones, tablettes que télévisions connectées et mediacenters. Dans ce tutoriel on vous propose une liste de liens et étapes claires pour installer Disney+ dès que possible sur tous vos appareils.

Disney+ est disponible en France dès le mardi 7 avril 2020 pour 6.99 € par mois ou 69.99 € à l’année en cas d’abonnement direct ou dans plusieurs offres de Canal+. Le service devait être lancé une semaine plus tôt dans le pays, mais le gouvernement a convaincu Disney d’y renoncer, de peur que le service n’alourdisse la charge sur un réseau internet déjà très sollicité durant le confinement.

On imagine en effet que de nombreux internautes, très impatients de découvrir des séries comme The Mandalorian, vont se ruer sur Disney+ dès que le service sera accessible. Disney+ se consulte directement sur le web, exactement comme Amazon Prime ou Netflix. Mais des applications dédiés sont également disponibles pour smartphone, tablette, smart TV et autres dispositifs. Voici la liste :

Sur Android :

Ouvrez le Play Store

Recherchez Disney+ ou cliquez directement sur ce lien

ou cliquez directement sur ce lien Installez l’application

Sur iOS (iPhone, iPad) :

Ouvrez l’ App Store

Recherchez Disney+ ou cliquez directement sur ce lien

ou cliquez directement sur ce lien Installez l’application

A côté du Google Play Store, il est également possible sur Android d’installer directement l’APK de Disney+ téléchargé depuis un site tiers. Vous pourrez ainsi installer l’application avant même que le service ne soit disponible en France :

Sur votre smartphone ou tablette Android, cliquez sur ce lien

Téléchargez l’APK le plus récent de Disney+

Naviguez dans vos fichiers de votre smartphone et cliquez sur l’APK pour lancer l’installation

Android TV et Samsung TV :

Rendez-vous dans le Play Store

Recherchez et installez l’application Disney+

Note : vous pouvez également directement télécharger l’APK de Disney+ pour Android TV en cliquant sur ce lien

LG TV:

Allez dans la Boutique de contenus LG

Recherchez et installez Disney+

Sur Chromecast :

A priori il n’y a rien à faire côté Chromecast – lancez Disney+ sur un appareil compatible et cliquez sur l’icône Caster pour afficher le contenu sur votre télévision

Fire TV :

Allez dans le menu d’accueil

Allez dans Applications > Amazon AppStore

Recherchez et installez Disney+

Apple TV :

Allez dans l’ App Store

Allez dans la loupe tout à droite

Recherchez Disney+

Installez l’application

PlayStation 4 :

Sur votre console allez dans le PlayStation Store

Recherchez Disney+

Installez l’application

Xbox One :

Sur votre console allez dans le Marché Xbox Games / Xbox 360 Marketplace

Recherchez et installez Disney+

A quelle heure exactement Disney+ sera disponible mardi 7 avril ?

Le catalogue de plus de 500 films et 300 séries Disney+ et ses 26 contenus originaux seront disponibles dès le passage au mardi 7 avril 2020, c’est à dire à minuit pile. L’info a été confirmée par Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+.

Outre l’abonnement direct auprès de Disney+, seul Canal+ aura le droit de commercialiser l’abonnement à la plateforme à ses abonnés. Notez au passage que les abonnés Canal auront accès à Disney+ sur la 16e chaine ou via l’application MyCanal.

Alors, vous êtes comme nous impatient de l’arrivée de Disney+ en France ? Quelles sont les séries et contenus qui vous font le plus envie ? Partagez votre avis dans la zone commentaire de ce tutoriel ! N’hésitez pas au passage à nous signaler une erreur ou une procédure que nous n’avons pas mentionnée, nous réparerons tout cela rapidement dans une mise à jour !