Disney+ va ajouter le son DTS sur les films Marvel en IMAX dès 2023

Disney+ va améliorer la qualité sonore des films du catalogue disponibles en IMAX dès cette année. En effet, la plateforme vient de confirmer l'ajout du son immersif DTS sur ces long-métrages.

Depuis plusieurs mois maintenant, Disney+ a fait part de sa volonté de transformer votre salon en salle de cinéma. Logique, quand on connaît la mauvaise habitude prise par la firme aux grandes oreilles de sortir ses dernières nouveautés directement sur la plateforme, sans passer par les salles obscures…

En septembre 2021, Disney+ a franchi une première étape en proposant le format IMAX sur une dizaine de films Marvel. Pour rappel, ce format permet d'offrir une image plus grande, de l'ordre de 26%, que le ratio utilisé traditionnellement au cinéma. Des réalisateurs prestigieux ne jurent plus d'ailleurs que par les caméras IMAX, à l'image de Denis Villeneuve (Dune, Prisoners, Premier Contact) sans oublier Christopher Nolan (Oppenheimer, Tenet, Interstellar).

En France, seulement 10 films sont proposés en format IMAX sur Disney+. En voici la liste complète :

Les Gardiens de la Galaxie

Doctor Strange

Captain American : Civil War

Les Gardiens de la Galaxie – Volume 2

Ant-Man et la Guêpe

Thor : Ragnarok

Black Panther

Avengers : Infinity War

Avengers : Endgame

Captain Marvel

On savait que l'étape suivante consistait à l'ajout du son DTS immersif sur les films compatibles IMAX disponibles dans le catalogue Disney+. Seulement, nous n'avions pas encore date. C'est désormais chose faite. En effet, la compagnie américaine vient de confirmer l'arrivée du son DTS dans le courant 2023.

Le son DTS arrive sur les films IMAX de Disney+

DTS et Disney ont déclaré dans un communiqué de presse que la piste sonore DTS pour IMAX “permettra une expérience de bout en bout élevée, spécialement calibrée pour offrir aux fans à domicile une image et un son de qualité IMAX”. Attention, précisons que pour l'instant, Disney n'a précisé de quel type de DTS (standard, HD Master Audio, X, etc.) il s'agira.

“Nous sommes ravis de déployer la prochaine évolution de la technologie IMAX Enhanced sur Disney+ au cours de l'année à venir. Cette collaboration unique prolonge notre relation de longue date entre Disney et IMAX, et nous sommes impatients de proposer cette nouvelle expérience audio immersive ainsi qu'une qualité de lecture premium pour les titres actuels et futurs à nos publics du monde entier”, a déclaré Jerrel Jimerson, vice-président exécutif du streaming chez Disney.