Disney+ : la fin du partage de compte est imminente, on sait quand la plateforme va sévir

Pendant des années, Disney Plus a été une option de streaming relativement abordable que les amis et la famille pouvaient facilement partager. Cependant, le géant se prépare désormais à mettre un terme au partage des comptes dans un avenir très proche.

Lors d'une interview accordée à CNBC cette semaine, Bob Iger, PDG de Disney, a révélé que la répression du partage de mot de passe commencerait en juin sur certains marchés. Toutefois, le déploiement mondial complet interdisant l'accès externe est prévu pour septembre.

« Nous lancerons notre première véritable incursion dans le partage de mots de passe dans quelques pays et sur quelques marchés, mais elle se développera ensuite de manière significative avec un déploiement complet en septembre », a déclaré Bob Iger sans ambages.

Disney+ suit les pas de Netflix contre le partage de comptes

Cette initiative reflète les efforts similaires déployés par des rivaux du streaming comme Netflix pour restreindre l'emprunt des identifiants de connexion en dehors des foyers d'abonnés. Pour Disney, il s'agit d'un changement stratégique majeur visant à convertir le populaire service Disney+ en un moteur de croissance des revenus plus uniforme.

« Dès le départ, nous avons dit que le streaming était une excellente occasion pour l'entreprise de se transformer », a expliqué Iger à propos de l'importance accordée à la croissance du nombre d'abonnés payants par rapport au nombre d'inscriptions proprement dit.

Les détails restent rares sur la manière dont les règles de partage des mots de passe de Disney prendront forme. L'entreprise a toutefois posé quelques jalons en début d'année en mettant à jour les contrats d'utilisation de Disney Plus, Hulu et ESPN Plus.

Ces modifications, qui sont entrées en vigueur en janvier pour les nouveaux abonnés et en mars pour les comptes existants, interdisaient explicitement le partage des informations de connexion avec toute personne extérieure au foyer principal. Les conditions prévoient que Disney peut surveiller les habitudes d'utilisation et l'activité des comptes pour faire respecter cette interdiction.

Disney avait commencé à informer les détenteurs de certains comptes dès septembre dernier que le partage de mots de passe allait être interdit, mais sans préciser le calendrier de mise en œuvre. Bien que les commentaires d'Iger aujourd'hui ne répondent pas à toutes les questions que nous nous posons, c'est au moins un signal clair que le déploiement commencera dans seulement deux mois. En France, il faut donc s’attendre à ce que la mesure devienne effective dès l’automne prochain.

Combien couteront les comptes supplémentaires sur Netflix ?

Lors de la présentation des résultats du premier trimestre de l'entreprise en février, la directrice financière Christine McCarthy a laissé entrevoir l'imminence des mesures de répression. Elle a déclaré que les comptes “soupçonnés de partage abusif” seraient bientôt invités à créer de nouveaux abonnements payants pour les utilisateurs externes ou à payer des “frais d'emprunt” supplémentaires.

Pour cela, Disney s'efforce par exemple « d'unifier les identités de sorte que votre identité sur l'application Hulu soit connectée à votre identité sur Disney Plus, ESPN et votre récepteur câble », ce qui sera essentiel pour lutter efficacement contre le partage de mots de passe.

Bien que Disney n'ait pas encore précisé le prix de l'accès supplémentaire potentiel, le tarif standard semble être de l'ordre de 7 à 8 dollars, sur la base des frais de “partage de foyer” de Netflix.

Pour rappel, l'initiative de Netflix contre le partage des mots de passe a suscité un certain émoi au départ, mais elle a finalement permis d'augmenter le nombre d'abonnés payants. Disney espère probablement obtenir les mêmes résultats et mise sur la popularité de ses émissions actuelles et à venir. Parmi elles, on peut notamment citer The Acolyte, la série Star Wars qui sortira elle aussi au mois de juin.