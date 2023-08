Disney+ : hausse des prix, fin du partage de compte, formule avec publicités, tout va bientôt changer sur la plateforme

Il y a du mouvement du côté de Disney+. En l’espace de quelques heures, nous avons eu la confirmation qu’une formule avec publicités va bientôt arriver sur la plateforme, entraînant avec une hausse des prix pour les autres abonnements. Pendant ce temps, Bob Iger a déclaré devant ses actionnaires que le service de streaming va suivre Netflix et mettre fin au partage des comptes. On vous résume tout.

C’est peut-être l’une des périodes les plus importantes de l’histoire de Disney+. Lancé il y a maintenant 3 ans, le service a jusqu’à maintenant été une très bonne affaire pour les adeptes de Marvel, Star Wars, et autres licences détenues par le géant du divertissement. Mais une telle affaire ne pouvait évidemment pas durer. Aujourd’hui, il est temps pour Disney+ de faire comme ses voisins et sortir du gouffre financier dans lequel il se trouve.

Pour cela, il n’existe pas 36 solutions : il faut augmenter les prix. Une première hausse avait déjà eu lieu fin 2021 et, depuis l’année, la rumeur d’une nouvelle augmentation court depuis l’année dernière. Celle-ci se fera attendre, mais elle a fini par arriver. Aujourd’hui, Disney+ dévoile officiellement sa nouvelle grille tarifaire, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2023.

Disney+ accueille de nouveaux abonnements et augmente ses prix

Avant de dévoiler les nouveaux prix, il faut apporter une précision de taille. Plusieurs mois après son arrivée aux États-Unis, il est désormais temps pour la France de découvrir la nouvelle formule avec publicités de Disney+, sur le modèle de ce qu’a fait Netflix en la matière. Là encore, ce n’est pas une surprise de la voir arriver dans la liste des abonnements disponibles, celle-ci visant à atténuer l’impact de la hausse des prix, en laissant une « alternative » aux utilisateurs qui ne souhaitent pas payer plus cher leur abonnement.

Voici donc la grille tarifaire de Disney+ à compter du mois de novembre :

Formule standard avec pub : 5,99 € par mois

5,99 € par mois Formule standard : 8,99 € par mois ou 89,90 € par an

8,99 € par mois ou 89,90 € par an Formule premium : 11,99 € par mois ou 119,90 € par an

Vous aurez sans doute remarqué que la formule avec publicité n’est pas la seule à rejoindre le catalogue de Disney+, puisqu’une formule Premium s’y est également glissée. C’est précisément là que se trouve la fameuse augmentation des prix. Concrètement, la formule Premium correspond à l’actuelle formule standard, en incluant le streaming en 4K HDR et le Dolby Atmos. Si vous restez sur la formule Standard, avec ou sous publicités, vous devrez vous contenter du 1080p pour l’image et du Stereo 5.1 pour le son.

Sur le même sujet — Disney+ : voici la liste des nouveaux films et séries à venir en août 2023

Dernière subtilité, la formule Premium permet de visionner votre contenu sur 4 écrans, contre 2 pour les autres. En d’autres termes, il faudra vous acquitter de 3 € supplémentaires par mois ou de 30 € de plus par an pour conserver votre expérience actuelle de visionnage. Une augmentation significative donc, qui ne manquera pas de bousculer la répartition des utilisateurs au sein des différentes formules voire, comme cela a été le cas pour Netflix, de déclencher un exode de certains d’entre eux. D’autant que ce n’est pas la seule nouveauté qui nous attend.

Comme Netflix, Disney+ s’apprête à mettre fin au partage de compte

Lors d’une réunion avec ses actionnaires, Bob Iger, le PDG de Disney, a également fait mention d’un autre bouleversement pour la plateforme de streaming : la fin du partage du compte. Là encore, la nouvelle n’est pas vraiment une surprise, Netflix ayant franchi le pas un peu plus tôt dans l’année, opération qui s’est d’ailleurs révélée être un franc succès.

« Nous étudions activement les moyens d’aborder la question du partage des comptes et les meilleures options permettant aux abonnés payants de partager leurs comptes avec leurs amis et leur famille », a déclaré Bob Iger. « Plus tard dans l’année, nous commencerons à mettre à jour nos contrats d’abonnement avec des conditions supplémentaires et nos politiques de partage. »

Cela ne laisse donc que peu de place au doute concernant les plans de l’entreprise pour le partage de comptes. Il faudra toutefois se montrer encore un peu patient pour connaître les contours de cette nouvelle mesure, ainsi que la date de mise en vigueur. Nous vous tiendrons bien sûr au courant dès que nous en saurons plus sur le sujet.