iPhone 12 (2020) : date de sortie, prix, fiche technique, tout savoir

L’iPhone 12 devrait cette année être décliné en trois modèles, qui devraient être lancés dans le courant du mois de septembre, vraisemblablement à des prix très proches de ceux des iPhone 11. Date de sortie, prix, fiche technique, voici tout ce que l’on sait à ce stade des prochains iPhone.

Les iPhone 11, Pro et Pro Max nous avaient fait de prime abord l’effet d’une déception : Apple n’a pas su nous faire rêver avec de nouvelles technologies en avance sur le marché. La génération iPhone 11 était celle d’un rattrapage technologique sur une concurrence Android qui s’est nettement musclée. L’iPhone 11 semblait destiné à être premier de la classe dans un maximum de catégories possibles (écran, photo, autonomie, biométrie, support logiciel…). Et de ce point de vue, c’était plutôt une réussite.

La génération de l’iPhone 12 doit maintenant transformer l’essai – et on espère qu’elle popularisera des nouvelles technologies comme la 5G. Dans ce dossier, nous vous avons rassemblé les dernières infos et rumeurs disponible autour de ce smartphone.

Quand est-ce que sort l’iPhone 12 ?

Apple lance chaque année de nouveaux iPhone lors d’un événement organisé dans le courant du mois de septembre. Il est donc vraisemblable que les iPhone 12 soient lancés en septembre 2020, peut-être à la fin de la première ou de la deuxième semaine du mois. Ils seront sur le marché une dizaine de jours plus tard.

Quel prix coûtera l’iPhone 12 ?

La génération XS a été la première pour laquelle Apple a lancé trois smartphones, dont un iPhone XR moins cher (859 €), l’iPhone XS (1159 €) et l’iPhone XS Max (1259 €). Avec l’iPhone 11, Apple a une nouvelle fois lancé trois smartphones : l’iPhone 11 (809 €), et les iPhone 11 Pro (1159 €) et iPhone 11 Pro Max (1259 €).

On voit donc sur deux générations que le prix de la déclinaison la moins chère a baissé de 50 €, tandis que le prix des iPhone les plus chers est resté strictement le même. Dès lors, on peut s’attendre à ce qu’Apple propose le trio iPhone 12 au même prix, à peu de chose près, les deux dernières générations d’iPhone. Avec peut-être, cerise sur le gâteau, une légère baisse de prix sur le modèle le moins cher.

Quelle sera la fiche technique de l’iPhone 12 ?

Quelques rumeurs commencent à s’accumuler autour de la fiche technique des futurs iPhone de 2020. Une chose est certaine : il aura comme chaque nouvelle génération un nouveau SoC maison. On s’attend également à des capteurs photos nettement améliorés et que la firme fasse encore des progrès en matière de capacité batterie et autonomie.

SoC A14

On commence à connaitre quelques détails sur le SoC A14 que ces iPhone devraient embarquer. Apple en a confié la fabrication au fondeur TSMC. Ces puces seront les premières sur un produit grand public à être gravées en 5 nm via le procédé FinFET EUV (TSMC). Pour l’heure on ne sait pas grand chose de plus sur ces SoC, si ce n’est les projections d’un journaliste Jason Cross qui a calculé qu’ils pourraient avoir 15 milliards de transistors contre 8,5 milliards de transistors sur la génération précédente, et un score Geekbench qui tutoie celui des MacBook Pro d’entrée de gamme (si une telle chose existe).

Capteurs photo améliorés

Apple devrait améliorer ses capteurs photo cette année encore. Mais les infos précises manquent encore à ce stade. Les dernières rumeurs parlent d’un net progrès en termes de détection de la profondeur de champ – une fonctionnalité indispensable, par exemple, aux modes Portrait ainsi que pour générer un flou précis autour d’un sujet, le fameux effet Bokeh. Le smartphone pourrait ainsi embarquer sur son dos un capteur 3D laser, ou un autre type de composant capable d’établir une carte précise de profondeur de champ. En outre, quelles que soient ses capteurs et optiques le smartphone devrait bénéficier d’un meilleur traitement de l’image grâce à son nouveau SoC que l’on attend musclé.

Il pourrait ainsi prendre plus de photos à la fois lorsque l’on déclenche la prise, et utiliser ce nombre accru de clichés pour générer des photos plus lumineuses, ou détaillées en fonction des situations. De ce point de vue, le traitement de l’image en temps réel pourrait également bénéficier à la prise de vidéos, avec des effets et retraitement de l’image de qualité à la volée.

Autonomie au top

On l’a vu avec l’iPhone 11 Pro Max : Apple a fait des progrès significatifs en matière d’autonomie. Et il est vraisemblable que le constructeur focalise à nouveau ses efforts sur ce point. D’autant que son SoC A14 est gravé en 5 nm et comporte potentiellement beaucoup plus de transistors que la génération précédente – sans doute le signe d’une gestion énergétique améliorée qui se traduira donc, également, par une autonomie accrue.

L’iPhone 12 va-t-il enfin faire disparaître l’encoche ?

Une chose est sûre : les iPhone 12 bénéficieront d’écrans améliorés. Toute la question est de savoir dans quelle mesure ils le seront, et ce que cela implique pour le reste de la fiche technique.

La taille change

Selon Ming-Chi Kuo, les prochains iPhone auront des tailles d’écran légèrement plus grandes ou inférieures à ce qui avait été constaté sur la génération iPhone 11. Ainsi, l’iPhone 12 Pro Max aurait un écran 6,7″ (contre 6,5″ sur l’iPhone 11 Pro Max) et l’iPhone 12 Pro un écran 5,45″ (contre 5,8″ sur l’iPhone 11 Pro).

OLED pour tous

Un bruit persistant évoque l’abandon de la technologie LCD sur les trois modèles d’iPhone 12. L’iPhone 11 (ni Pro ni Pro Max) embarque en effet un écran LCD IPS contrairement aux autres modèles. Une manière de faire sans doute baisser les coûts de production. Reste à savoir si Apple pourra proposer l’iPhone 12 le moins cher avec un écran OLED au même prix que l’iPhone 12.

Nouvel écran 120 Hz

Au moins un des modèles d’iPhone 12 devrait bénéficier d’un écran 120 Hz – au lieu du taux de rafraîchissement 60 Hz sur les modèles actuels. Apple avait été l’un des premiers à introduire les écrans 120 Hz sur ses iPad Pro dès 2015. La firme rechignait jusqu’ici à intégrer un tel écran dans un iPhone, alors que de nombreux concurrents Android l’ont fait sur des smartphones orientés gaming.

Sachant la puissance d’Apple sur le jeu mobile, il semblerait étonnant que la firme ne finisse pas par sauter le pas. Un taux de rafraichissement accru est synonyme de mouvements plus fluides, et d’un temps de réponse réduit, ce qui peut constituer un atout dans certains jeux.

Encoche ou borderless ?

Finalement l’une des questions qui reviendra le plus sur cet écran – jusqu’à ce qu’on ait enfin la réponse – c’est : « aura-t-il une encoche ? ». Apple avait popularisé l’encoche en lançant son iPhone X en 2017. Cette découpe sur le haut de l’écran était jusqu’à présent un mal nécessaire pour intégrer des capteurs avancés comme ceux de Face ID sur la face avant dans des smartphones dont les bordures fondent comme peau de chagrin.

Or, en peu de temps, la technologie a évolué. Si bien qu’il est devenu possible d’intégrer un capteur d'empreinte sous des écrans. Mais cela ne s’arrête pas là : plusieurs constructeurs ont montré des prototypes de capteurs photo dissimulés eux aussi sous la dalle. Le rêve d’un rectangle entièrement recouvert d’un écran est bel et bien en train de devenir réalité. Reste à savoir si Apple fera partie des pionniers ou prendra le train en marche.

L’iPhone 12 aura-t-il Face ID ou Touch ID ?

C’est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la question à 1 milliard de dollars. Apple a présenté sa technologie de reconnaissance faciale Face ID comme la méthode la plus pratique et sécurisée de déverrouiller son smartphone. Plus encore que le capteur d'empreintes Touch ID. Des rumeurs évoquent deux possibilités. Dans un premier scénario, Face ID serait complètement remplacé par un lecteur d'empreintes sous l’écran.

Mais d’autres rumeurs évoquent un dispositif Face ID beaucoup plus petit, qui pourrait ainsi tenir dans une encoche redessinée, être dissimulé dans la bordure voire passer entièrement sous l’écran. Il n’est pas impossible d’ailleurs, qu’Apple ait retenu deux approches : l’une pour l’iPhone 12 le moins cher, et l’autre pour les iPhone 12 Pro et Pro Max.

L’iPhone 12 sera-t-il compatible 5G ?

Apple a loupé le coche de la 5G en 2019 – et n’avait sans doute pas tort de le faire, vu que la technologie n’est finalement disponible, à ce stade, que dans peu de pays et zones de couverture. Il est néanmoins probable que la firme propose la connectivité 5G sur au moins un voire deux des trois modèles. En fait, on a même lu plusieurs rapports qui anticipent une compatibilité 5G sur les trois variantes d’iPhone 12.

Selon les dernières infos dont on dispose, Apple ferait appel au modem Snapdragon X55 pour accéder à ces réseaux.

A quoi ressemble le design de l’iPhone 12 ?

Apple change habituellement de design toutes les deux générations. On peut donc s’attendre à ce que les fondamentaux introduits sur la génération 11 restent les mêmes. Le dos des appareils les plus chers devrait être recouvert de verre dépoli, à l’exception du logo (verre brillant) et de la finition du capteur photo elle aussi brillante.

Le châssis de ces appareils devrait cette année encore être en acier inoxydable. Il y aurait un nouveau coloris bleu-pourpre très séduisant. Certains imaginent un châssis plat à la manière des derniers iPad Pro, mais encore une fois, un changement aussi radical semble improbable vu que l’iPhone 11 avait déjà changé de design.

Finalement la seule chose qui devrait différencier visuellement le smartphone de la génération précédente sera de nouveaux coloris et la possible disparition de l’encoche qui reste à confirmer.