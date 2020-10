iPhone 12 : Apple vend le chargeur 20 watts absent de la boîte sur son site officiel

Apple a annoncé que les chargeurs ne seront plus fournis avec les iPhone dans les nouveaux packaging. Si vous n’en avez pas, rassurez-vous, il est possible de vous en procurer un sur le site officiel. Apple y vend désormais son chargeur 20 Watts au prix fort.

Apple a choisi de frapper fort en prenant une décision radicale pour ses nouveaux iPhone 12. Dans les boîtes, il n’y aura que le téléphone ainsi que le câble Lightning vers USB Type-C. Les écouteurs ? Absents. Le chargeur ? Pareil. La marque part en effet du principe que vous en avez déjà un chez vous.

Si ce n’est pas le cas, sachez qu’Apple propose tout de même une solution de secours. En effet, sur son site officiel, la firme de Cupertino vend le chargeur de 20 Watts. Sur la version américaine du site, il est proposé à 19 dollars. Il est également vendu sur la version française, mais le prix a été ajusté à 25 euros. Le tarif est bien évidemment élevé pour un objet qui est censé être présent sans surcoût dans la boîte du smartphone, mais il reste moins cher que le précédent chargeur 18 watts à 30 euros.

L'écologie brandie comme étendard

Apple a pris une décision forte concernant l’absence de chargeur dans les packagings. Une décision écologique, selon le constructeur. En supprimant cet objet en plus des écouteurs, la firme de Cupertino économise aussi bien en matériaux polluants que sur le transport. En effet, la taille de la boîte est logiquement réduite et il est possible d’en mettre beaucoup plus sur les palettes, à hauteur de 70%. Ainsi, les coûts de transports sont réduits, ce qui conduit à moins de pollution. Une mesure écologique, certes, mais également économique.

Le consommateur ne sera pas lésé, estime Apple. La marque indique en effet que la plupart des acheteurs de nouvel iPhone disposent déjà d’un chargeur. Il y en aurait plus de 2 milliards en circulation sur la planète. Continuer à en fournir n’est donc pas nécessaire. Cependant, si vous n’en avez plus ou X ou Y raison, la marque propose tout de même cette solution de secours en vendant son chargeur à part. Il ne vous en coûtera que 25 euros. Pas folle, la guêpe Apple.