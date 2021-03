iPhone 12 : le Brésil inflige 2 millions de dollars d’amende à Apple à cause du chargeur

Les autorités brésiliennes infligent une amende de 2 millions de dollars à Apple suite au retrait du chargeur dans la boîte. Le code de la consommation du pays impose en effet aux fabricants de smartphones d'inclure cet accessoire. L'amende est également motivée par ce que les autorités du pays qualifient de discours trompeur autour de l'étanchéité des iPhone.

Le gendarme de la consommation brésilien, Procon-SP a décidé d'infliger une amende de 2 millions de dollars à Apple suite à la décision de commercialiser l'iPhone 12 ainsi que d'autres modèles plus anciens sans chargeur inclus dans la boîte. Apple a, on le sait, abondamment défendu sa décision. Pour la firme, inclure cet accessoire dans la boîte de chaque appareil revient à gaspiller des ressources et à polluer davantage. Tout en remarquant que les chargeurs sont désormais standard d'une marque à l'autre, et que les consommateurs ont généralement quelque chose pour charger leur nouvel appareil à la maison.

Le problème, c'est que c'est ignorer que le code de la consommation brésilien oblige les fabricants de smartphones à inclure cet accessoire avec chaque appareil. Du coup, en faisant le choix de commercialiser l'iPhone 12 sans chargeur inclus quand même au Brésil, Apple s'est mis dans l'illégalité. Procon-SP avait déjà averti Apple en décembre que commercialiser ainsi la nouvelle génération d'iPhone violerait le code de la consommation. Apple s'était alors contenté de marteler son discours environnemental, sans faire la moindre concession.

Pour autant, l'absence de chargeur dans la boîte n'est pas la seule raison de cette amende. Procon-SP reproche également à la firme son discours “trompeur” sur la résistance à l'eau des iPhone. Les iPhone 12 sont notés IP68, ce qui signifie qu'ils résistent à une submersion jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes. Or, à en croire Procon-SP, Apple refuse de réparer les iPhone endommagés par l'eau, même sous garantie. L'autorité accuse également Apple de ralentir les vieux modèles d'iPhone pour pousser les consommateur à acheter des modèles plus récents. Apple peut encore interjeter appel mais n'a pas encore dévoilé sa décision.

On peut relever que la firme a déjà été contrainte au compromis suite à ce nouvel élan éco-responsable. En France par exemple Apple a été contraint de livrer ses iPhone 12 avec une boîte supplémentaire contenant des écouteurs – disposition prévue par le code de la consommation français. Reste à savoir si et le cas échéant pourquoi Apple traite les autorités réglementaires de chaque pays différemment.

Source : macrumors